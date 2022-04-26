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Противник ведет активные действия по всей линии столкновения на Донбассе. По Мариуполю стреляют из артиллерии и сбрасывают авиабомбы, - Генштаб

область,донецька

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о ситуации на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "На Донецком направлении противник ведет активные действия практически по всей линии столкновения. Основные усилия сосредотачиваются на взятии под контроль Рубежного, Попасной и Марьинки.

На Северодонецком направлении, в рамках перегруппировки войск, в направлении Кременной оккупантами перемещен танковый батальон из состава частей 90-й танковой дивизии, а также понтонно-мостовое подразделение из состава 12-й отдельной инженерной бригады Центрального военного округа.

Для развития наступления в направлении населенного пункта Лиман противник осуществляет наращивание группировки войск.

Российские захватчики не прекращают артиллерийские обстрелы и авиационные удары по Мариуполю. Продолжается блокировка подразделений наших войск в районе завода "Азовсталь".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донбассе отбиты 6 атак врага. Уничтожены 4 танка, 5 артсистем, 13 единиц бронетехники, - ООС

Генштаб ВС (6343) Мариуполь (5718) Донбасс (26956)


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Офицеры «МГБ» Приднестровья слили СМИ информацию о планах РФ26.04.2022, 16:49

Спецслужбы Приднестровья раскрыли имена тех, чьими руками накаляется обстановка в регионе.

Спецслужбы Приднестровья из так называемого Министерства Госбезопасности (МГБ), где в последние дни серьезно обострилась ситуация, раскрыли имена тех, чьими руками накаляется обстановка в регионе.

Об этом сообщает https://ava.md/2022/04/26/oficery-mgb-razoblachayut-provokacii/ ava.md со ссылкой на соответствующее письмо работников спецслужб.

«Мы приняли решение о раскрытии установочных данных агентурной сети Главного Управления Генерального Штаба Вооруженных сил Российской Федерации, в цели и задачи которого входит подготовка провокаций в регионе», - говорится в нем.

По словам авторов письма, координацию дестабилизации выполняет советник президента ПМР генерал-майор Виталий Разгонов, прибывший в ПМР в 2019 году, по которому нет приказа об увольнении со службы в ВС РФ.

«Была поставлена задача подготовки на территории региона диверсионных групп, создание агентурной сети ГУ ГШ ВС РФ, дестабилизации политической ситуации в Молдове и ряде регионов Украины, проведении информационно психологических операций в регионе, обеспечении информационной поддержки проведения специальной военной операции в Украине», - делятся работники спецслужб.

В письме также раскрываются имена членов агентурной сети ГУ ГШ ВС РФ. Всего в этом списке 8 человек.

В письме подчеркивают, что это лишь часть информации. Если их обращение не будет принято во внимание, будут предприняты «другие шаги для полной остановки их действий».
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26.04.2022 21:14 Ответить
https://54de5g-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/54de5g.c97.org/ru/news/2022/4/26/465072/ https://54de5g-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/54de5g.c97.org/ru/news/2022/4/26/465072/

показать весь комментарий
26.04.2022 21:16 Ответить
 
 