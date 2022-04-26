Рашисты ставят "Z" на пригодных для их размещения домах в Мариуполе, а все остальные грабят, - Денисова
На территории Мариуполя российские оккупанты врываются в уцелевшие дома и проводят обыски
Об этом сообщила в фейсбуке уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.
"На территории города оккупанты проводят обыски, врываясь во все уцелевшие дома. Жилье, по мнению захватчиков, пригодное для проживания военных РФ, помечается символом "Z". Остальные дома грабят. В дальнейшем опустошенные помещения, очевидно, будут использованы для расселения мариупольцев", - отметила омбудсмен.
По ее словам, в городе не хватает еды - мужчины могут получить хоть какой-то "паек" только в случае участия в разборе завалов, рытье могил и выполнении других работ для захватчиков.
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Кроме того, захватчики "в самых лучших традициях нацистов" грабят архивный и культурный фонды мариупольских музеев. "Очевидно, самые "ценные" экспонаты будут вывезены в РФ", - отметила Денисова.
Она также отметила, что враг целенаправленно уничтожает мариупольцев: вместо гуманитарного коридора российские войска нанесли 35 авиаударов по заводу "Азовсталь". Россияне из артиллерии обстреливают подходы к заводу, не позволяя людям эвакуироваться.
"Действия РФ в Мариуполе являются геноцидом украинского народа в соответствии с Конвенцией о предотвращении геноцида и наказании за него, и статьи 6 Римского устава международного уголовного суда. Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину с призывом учесть факты геноцида РФ против народа Украины", - заявила омбудмен.
Она призвала международных партнеров предоставить оружие для борьбы со страной-захватчиком РФ.
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Компания Ural Motorcycles, занимающаяся выпуском тяжелых мотоциклов с коляской, переносит производство из России в Казахстан.
Об этом рассказал ее генеральный директор Илья Хаит, передает https://www.autonews.ru/news/6266daa29a7947ac32938b48 autonews .
Переезд связан с нехваткой ряда комплектующих, попадающих под санкции, а также с запретом на импорт техники из России.
Новая сборочная площадка Ural Motorcycles организована в казахстанском Петропавловске, который расположен в 600 км от Ирбита (Свердловская область), где прежде выпускали технику.
Компания вынуждена будет нанять новых сотрудников в Петропавловске. При этом основной управляющий состав переедет из России в Казахстан.
Ural Motorcycles является единственной в мире компанией, занимающейся серийным выпуском тяжелых внедорожных мотоциклов с коляской. Основным рынком сбыта Ural Motorcycles являются США - компания имеет по несколько дилеров практически в каждом штате.
щоб половина мордора повиздихала а інша пловина зможе мародерити в тих хто здох
Т.е дома, где жили захватчики останутся неразгабленными?