Рашисты ставят "Z" на пригодных для их размещения домах в Мариуполе, а все остальные грабят, - Денисова

На территории Мариуполя российские оккупанты врываются в уцелевшие дома и проводят обыски

Об этом сообщила в фейсбуке уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"На территории города оккупанты проводят обыски, врываясь во все уцелевшие дома. Жилье, по мнению захватчиков, пригодное для проживания военных РФ, помечается символом "Z". Остальные дома грабят. В дальнейшем опустошенные помещения, очевидно, будут использованы для расселения мариупольцев", - отметила омбудсмен.

По ее словам, в городе не хватает еды - мужчины могут получить хоть какой-то "паек" только в случае участия в разборе завалов, рытье могил и выполнении других работ для захватчиков.

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Кроме того, захватчики "в самых лучших традициях нацистов" грабят архивный и культурный фонды мариупольских музеев. "Очевидно, самые "ценные" экспонаты будут вывезены в РФ", - отметила Денисова.

Она также отметила, что враг целенаправленно уничтожает мариупольцев: вместо гуманитарного коридора российские войска нанесли 35 авиаударов по заводу "Азовсталь". Россияне из артиллерии обстреливают подходы к заводу, не позволяя людям эвакуироваться.

"Действия РФ в Мариуполе являются геноцидом украинского народа в соответствии с Конвенцией о предотвращении геноцида и наказании за него, и статьи 6 Римского устава международного уголовного суда. Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину с призывом учесть факты геноцида РФ против народа Украины", - заявила омбудмен.

Она призвала международных партнеров предоставить оружие для борьбы со страной-захватчиком РФ.

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