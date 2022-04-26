ООН готова работать с российскими и украинскими военными для создания гуманитарного коридора c "Азовстали", - Гутерриш на встрече с Путиным

Генсек ООН Антониу Гутерриш на встрече с Путиным предложил создать общую группу представителей всемирной организации, России и Украины для обеспечения функционирования гуманитарных коридоров.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщает российский Интерфакс.

По словам Гуттериша, ООН и Международный комитет Красного креста (МККК) готовы работать с военными России и Украины для эвакуации гражданского населения из Мариуполя.

"Идея в том, что нам нужно работать совместно, вместе с вооруженными силами как России, так и Украины, чтобы раз и навсегда решить проблему. Это будет начальная операция по эвакуации гражданских лиц с завода ("Азовсталь")", – пояснил. Гутерриш.

Он также заявил, что нарушение территориальной целостности Украины не соответствует уставу ООН.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гутерриш предлагает создать трехстороннюю контактную группу для решения гуманитарных вопросов в Украине

"Мы твердо верим, что нарушение территориальной целостности любой страны полностью не соответствует уставу ООН. Мы глубоко обеспокоены в связи с происходящим сейчас. Мы считаем, что произошло вторжение на территорию Украины", - заявил Гутерриш.

Он также выразил обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Украине. "Мы поддерживаем диалог между двумя странами и поддерживаем добрую волю Турции в продвижении этого подхода. Но наша главная задача в том, что касается гуманитарной ситуации в Украине - решить и улучшить эту ситуацию", - подчеркнул он.

"Я понимаю недовольство, которое у вас есть. На наш взгляд, это недовольство необходимо решать, основываясь на различных инструментах, предложенных уставом ООН", - подчеркнул Гуттериш.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гутерриш - Лаврову: ООН и Красный Крест готовы обеспечить работу гуманитарного коридора из "Азовстали"