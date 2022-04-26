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ООН готова работать с российскими и украинскими военными для создания гуманитарного коридора c "Азовстали", - Гутерриш на встрече с Путиным

гутерріш

Генсек ООН Антониу Гутерриш на встрече с Путиным предложил создать общую группу представителей всемирной организации, России и Украины для обеспечения функционирования гуманитарных коридоров.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщает российский Интерфакс.

По словам Гуттериша, ООН и Международный комитет Красного креста (МККК) готовы работать с военными России и Украины для эвакуации гражданского населения из Мариуполя.

"Идея в том, что нам нужно работать совместно, вместе с вооруженными силами как России, так и Украины, чтобы раз и навсегда решить проблему. Это будет начальная операция по эвакуации гражданских лиц с завода ("Азовсталь")", – пояснил. Гутерриш.

Он также заявил, что нарушение территориальной целостности Украины не соответствует уставу ООН.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гутерриш предлагает создать трехстороннюю контактную группу для решения гуманитарных вопросов в Украине

"Мы твердо верим, что нарушение территориальной целостности любой страны полностью не соответствует уставу ООН. Мы глубоко обеспокоены в связи с происходящим сейчас. Мы считаем, что произошло вторжение на территорию Украины", - заявил Гутерриш.

Он также выразил обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Украине. "Мы поддерживаем диалог между двумя странами и поддерживаем добрую волю Турции в продвижении этого подхода. Но наша главная задача в том, что касается гуманитарной ситуации в Украине -  решить и улучшить эту ситуацию", - подчеркнул он.

"Я понимаю недовольство, которое у вас есть. На наш взгляд, это недовольство необходимо решать, основываясь на различных инструментах, предложенных уставом ООН", - подчеркнул Гуттериш.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гутерриш - Лаврову: ООН и Красный Крест готовы обеспечить работу гуманитарного коридора из "Азовстали"

Мариуполь (5718) путин владимир (31335) Гутерриш Антониу (337)


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Топ комментарии
+16
ООН готова працювати і з російськими і з українськими військовими
=================
з рашиськими військами наші ЗСУ і без оон попрацює.
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26.04.2022 21:52
+15
Не н*бали. Он с пуйлом де факто договорились на депортацию гражданских и уничтожение военных.
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26.04.2022 21:50
+13
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26.04.2022 21:54
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Антоша, вот увидишь - тебя на.бали с эти коридором.
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26.04.2022 21:49 Ответить
Не н*бали. Он с пуйлом де факто договорились на депортацию гражданских и уничтожение военных.
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26.04.2022 21:50 Ответить
Знову ця *****, російські військові, прикриваючись червоним хрестом почнуть наших вбивати
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26.04.2022 22:08 Ответить
"путин дал согласие на участие ООН и Международного Красного Креста в эвакуации Мариуполя"

ну вы понели...
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26.04.2022 21:49 Ответить
Да, корридор будет из докучаевска в хабаровск
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26.04.2022 21:56 Ответить
Вже років 40, як цей бюрократичний монстр повинен бути ліквідований.
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26.04.2022 21:49 Ответить
ООН готова працювати і з російськими і з українськими військовими
=================
з рашиськими військами наші ЗСУ і без оон попрацює.
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26.04.2022 21:52 Ответить
Як і керівництво Червого хреста, наскрізь корумпованого, яке пропонувало Україні розташувати для українських біженців табори в Ростовській області.
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26.04.2022 21:57 Ответить
Калідор... пупєн...
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26.04.2022 21:53 Ответить
...ржачка. Хто йому повірить ?
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26.04.2022 21:59 Ответить
Попистел старый маразматик . Сейчас начнёт говорить про вяликую русскую культуру
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26.04.2022 21:53 Ответить
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26.04.2022 21:54 Ответить
Может такую марку Укрпочте выпустить ?!
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26.04.2022 21:59 Ответить
Ні, занадто мала буде, ніхто нічого не роздивиться. Тут не марка, а картина велетенського розміру потрібна. Щоб усе, в усіх найдрібніших подробицях було видно. Щоб ніхто не міг казати, що не роздивився.
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26.04.2022 22:25 Ответить
...Повоєнна колаборація західних еліт із Кремлем досі не заслужила собі на скільки-небудь вичерпне дослідження: ну Сартр, з'ясували, був аґентом КҐБ, ну Гемінґвея чекісти завербували ще в Іспанії й зрештою довели до психозу, ну зі славістичними кафедрами по західних університетах теж неприємних історій було чимало, а гуру американської славістики, 91- літня Сюзанна Массі, авторка бестселлера «Земля Жар-птиці», з якого вчився любити Росію Рональд Рейґан і його наступники, взагалі цієї зими отримала російське громадянство, вочевидь зваживши, що краще доживати у власній квартирі в Петербурзі, ніж у в'язниці за державну зраду, - але це все поодиничні інсайти, а цілісної картини послідовного, кількапоколіннєвого збезчещення Заходу Кремлем, як Катюші Маслової Нехлюдовим у «Воскресінні» Льва Толстого, ми не бачимо й досі.

І мова не тільки про ті форми колаборації, що зафіксовані в недоступних нам архівах ФСБ, а про дещо субтильніше - про довготривале розмивання в культурі Заходу меж прийнятного, поступовий перехід від європейської раціоналізації - до російської нормалізації зла.

Я невипадково згадала Толстого. Це його спостереження: людська свідомість пластична і прекрасно вміє працювати на самовиправдання. Коли Катюша Маслова стала проституткою, її картина світу змінилася таким чином, щоб віддавати чоловікам своє тіло для зґвалтування за гроші могло здаватись якщо й не почесним, то цілком нормальним заняттям. У принципі, це досить універсальна метафора для цілої російської літератури, котру досі заведено вважати європейською й гуманістичною: подібно Катюші Масловій, вона 200 років працювала над картиною світу, в якій злочинця слід не судити, а жаліти. Співчувати йому, бо ж «нема в світі винуватих» (це також Толстой!) - кожен готовий зарізати ближнього свого, питання тільки в ціні. Це і є «гуманізм по-російськи». І якщо ви приймаєте цю тезу, вітаю - ви готові до приходу російських військ. https://www.radiosvoboda.org/a/zakhid-putin-khb-viyna-********/31820455.html
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26.04.2022 22:56 Ответить
Нахрена вы вообще общаетесь с этим опущенным чмом после всех его зверств.
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26.04.2022 21:53 Ответить
До нього приїхав такий самий опущенець. Послухав казки, розвісів вуха, щось трохи попердів та поїхав обісраний до дому.
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26.04.2022 22:02 Ответить
Може знижку на газ та нафту надасть...
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26.04.2022 23:42 Ответить
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26.04.2022 21:54 Ответить
Два ******...
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26.04.2022 21:57 Ответить
*****, якщо ці ****** візьмуть людей з Азовсталі у заручники і почнуть погрожувати нашим, то Гутеріша потрібно на лаву підсудних одразу
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26.04.2022 21:56 Ответить
Аха...
Дофіга їх сидить на лаві підсудних...
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26.04.2022 22:07 Ответить
Яке в біса кацапське "невдоволення" ця стара згутерешена жаба "розуміє"
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26.04.2022 21:56 Ответить
да-да, и в спешном порядке за две недели утвердите списочный состав группы. Маршрут движения группы разработать не позднее конца мая.
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26.04.2022 21:59 Ответить
Маршрут уже проработан: ростов - сыктывкар.
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26.04.2022 22:37 Ответить
Из немецких новостей:

Хотя Германия и собирается поставлять Украине бронемашины Гепард - до 50 штук - в настоящее время в наличии имеется лишь 23.000 снарядов к ним. Это притом, что скорострельность двух пушек гепарда - примерно 1100 снарядов в минуту. То есть всех снарядов гепардам не хватит и на полминуты каждому.

В общем, шольц верен себе.
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26.04.2022 22:02 Ответить
Вони навіть не на ходу, їх треба ще відновлювати після консервації, що займе часу як раз до кінця війни. Шольц ***** не зробить.
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26.04.2022 22:04 Ответить
Апдейт. Ещё в середине апреля правительство Германии делало запрос у Швейцарии на передачу этих снарядов, но Швейцария отказалась, сославшись на нейтралитет. Идут переговоры о покупке этих снарядов у других стран, использующих Гепарды - в частности Бразилии и Иордании.
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26.04.2022 22:04 Ответить
Легализовал рашистов в марике. Для того и летел из словении
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26.04.2022 22:06 Ответить
ООН слід піти за кацапським кораблем.
Також, туди слід піти ВОЗ, МАГАТЕ, ОБСЄ, Червоний Хрест!
Це структури, що повністю деградували, перетворившись у наскрізь корумпованих бюрократичних монстрів, що існують виключно заради себе!
Вони просрали та спаплюжили всі можливі принципи, та ідеї, що закладались в ці структури при їх створенні!
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26.04.2022 22:07 Ответить
Той випадок, коли дебілу платять за те, що він дебіл.
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26.04.2022 22:08 Ответить
В списку намаханих Пуйлом не було генсека ООН. А тепер є
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26.04.2022 22:09 Ответить
не принимайте этого пока в Украине, от него путинским гавном смердит
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26.04.2022 22:09 Ответить
ООН - дряблая висячка
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26.04.2022 22:58 Ответить
https://t.me/PresidentPoroshenko/3288 Петро Порошенко: Гутерреш повинен перебувати в Маріуполі, а не на касапії

"Місце Генсека ООН Гутерреша - у Маріуполі, а не в Москві.

В ефірі французького телеканалу LCI закликав Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша поїхати в Маріуполь, а не в Москву, щоб побачити справжню картину страшних злочинів російських окупантів".
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26.04.2022 23:08 Ответить
Цей гуттеріш разом зі своєю ООН викликає блювотний рефлекс. Він, бачите, "готовий"! І Червоний хрест працює, схоже на рашку, допомагаючи депортувати біженців в кацапську Тьмутаракань
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26.04.2022 23:55 Ответить
Гандон. Без const вектора и размера. ПНХ! ХЛО!
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27.04.2022 00:22 Ответить
ООН - абсолютно бесполезная, продажная, коррумпированная организация. А ее генсек натуральное чмо
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27.04.2022 01:34 Ответить
"Я розумію невдоволення, яке у вас є. Джерело:
Ага. Ця тварь =невдоволена=, що не вийшло "Киев за два дня".
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27.04.2022 01:57 Ответить
Как всегда чинуши - ни о чем.....
Если бы с 14 го года не жевали сопли и оьразовывали группы и комитеты а готовились, то может и обострения бы не было...
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27.04.2022 07:38 Ответить
ООН готова співпрацювати с россійськими військовими...? Сказав повертаючись дідусь Гутериш, та митєво вийнув з тренованой сраки черговий рулон новеньких євро
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27.04.2022 08:27 Ответить
ООН как организация изжила себя!
Пришло время выходить из такой организации и создавать нечто иное ... подобие лиги наций
Пусть в ООН останется рф и Китай, продолжают совещаться и накладывать вето друг на друга, целоваться в десны с гуттэришами и т.д.
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27.04.2022 13:32 Ответить
 
 