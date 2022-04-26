ООН готова работать с российскими и украинскими военными для создания гуманитарного коридора c "Азовстали", - Гутерриш на встрече с Путиным
Генсек ООН Антониу Гутерриш на встрече с Путиным предложил создать общую группу представителей всемирной организации, России и Украины для обеспечения функционирования гуманитарных коридоров.
Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщает российский Интерфакс.
По словам Гуттериша, ООН и Международный комитет Красного креста (МККК) готовы работать с военными России и Украины для эвакуации гражданского населения из Мариуполя.
"Идея в том, что нам нужно работать совместно, вместе с вооруженными силами как России, так и Украины, чтобы раз и навсегда решить проблему. Это будет начальная операция по эвакуации гражданских лиц с завода ("Азовсталь")", – пояснил. Гутерриш.
Он также заявил, что нарушение территориальной целостности Украины не соответствует уставу ООН.
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"Мы твердо верим, что нарушение территориальной целостности любой страны полностью не соответствует уставу ООН. Мы глубоко обеспокоены в связи с происходящим сейчас. Мы считаем, что произошло вторжение на территорию Украины", - заявил Гутерриш.
Он также выразил обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Украине. "Мы поддерживаем диалог между двумя странами и поддерживаем добрую волю Турции в продвижении этого подхода. Но наша главная задача в том, что касается гуманитарной ситуации в Украине - решить и улучшить эту ситуацию", - подчеркнул он.
"Я понимаю недовольство, которое у вас есть. На наш взгляд, это недовольство необходимо решать, основываясь на различных инструментах, предложенных уставом ООН", - подчеркнул Гуттериш.
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з рашиськими військами наші ЗСУ і без оон попрацює.
І мова не тільки про ті форми колаборації, що зафіксовані в недоступних нам архівах ФСБ, а про дещо субтильніше - про довготривале розмивання в культурі Заходу меж прийнятного, поступовий перехід від європейської раціоналізації - до російської нормалізації зла.
Я невипадково згадала Толстого. Це його спостереження: людська свідомість пластична і прекрасно вміє працювати на самовиправдання. Коли Катюша Маслова стала проституткою, її картина світу змінилася таким чином, щоб віддавати чоловікам своє тіло для зґвалтування за гроші могло здаватись якщо й не почесним, то цілком нормальним заняттям. У принципі, це досить універсальна метафора для цілої російської літератури, котру досі заведено вважати європейською й гуманістичною: подібно Катюші Масловій, вона 200 років працювала над картиною світу, в якій злочинця слід не судити, а жаліти. Співчувати йому, бо ж «нема в світі винуватих» (це також Толстой!) - кожен готовий зарізати ближнього свого, питання тільки в ціні. Це і є «гуманізм по-російськи». І якщо ви приймаєте цю тезу, вітаю - ви готові до приходу російських військ. https://www.radiosvoboda.org/a/zakhid-putin-khb-viyna-********/31820455.html
Дофіга їх сидить на лаві підсудних...
Хотя Германия и собирается поставлять Украине бронемашины Гепард - до 50 штук - в настоящее время в наличии имеется лишь 23.000 снарядов к ним. Это притом, что скорострельность двух пушек гепарда - примерно 1100 снарядов в минуту. То есть всех снарядов гепардам не хватит и на полминуты каждому.
В общем, шольц верен себе.
Також, туди слід піти ВОЗ, МАГАТЕ, ОБСЄ, Червоний Хрест!
Це структури, що повністю деградували, перетворившись у наскрізь корумпованих бюрократичних монстрів, що існують виключно заради себе!
Вони просрали та спаплюжили всі можливі принципи, та ідеї, що закладались в ці структури при їх створенні!
"Місце Генсека ООН Гутерреша - у Маріуполі, а не в Москві.
В ефірі французького телеканалу LCI закликав Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша поїхати в Маріуполь, а не в Москву, щоб побачити справжню картину страшних злочинів російських окупантів".
Ага. Ця тварь =невдоволена=, що не вийшло "Киев за два дня".
Если бы с 14 го года не жевали сопли и оьразовывали группы и комитеты а готовились, то может и обострения бы не было...
Пришло время выходить из такой организации и создавать нечто иное ... подобие лиги наций
Пусть в ООН останется рф и Китай, продолжают совещаться и накладывать вето друг на друга, целоваться в десны с гуттэришами и т.д.