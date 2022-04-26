Никто в мире не может чувствовать себя безопасно, зная, какое количество атомных объектов и ядерного оружия есть в РФ, - Зеленский

Если в России забыли, что такое Чернобыль, то это значит, что требуется глобальный контроль над российскими атомными объектами и ядерными технологиями.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Ценим оборонную поддержку, - Зеленский провел встречу с премьером Румынии Чуке. ВИДЕО