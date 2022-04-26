Никто в мире не может чувствовать себя безопасно, зная, какое количество атомных объектов и ядерного оружия есть в РФ, - Зеленский
Если в России забыли, что такое Чернобыль, то это значит, что требуется глобальный контроль над российскими атомными объектами и ядерными технологиями.
Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
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Слава Націі. піZда фашистській *********
"Я уверен, что он меня понял, очень прозрачно понял. Кажется, что когда такой контакт, глаза в глаза, ты сразу понимаешь, кто перед тобой, что за человек. Несмотря на все данные разведки. Мне кажется, что он меня понял. И он понимает, что надо закончить эту войну", - заявил Зеленский.
послушай человека https://youtu.be/Kedw7IhwnCc?t=728
"А свою армію президенти від Кравчука до Пєці скорочували"
При Порошенко скорочували армію?
Нічього не переплутало недолуге?
Погано з пам'яттю, передчасна амнезія, чи з сприйняттям інформації?
Швидше - ні, вангую - замість мізків зелене лайно.
Это все равно, что сказать, что у миллиардера есть миллиарды и т. д.
Или как сказал Кличко, чтобы вода была горячей ее надо подогреть.