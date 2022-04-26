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Новости Война
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Россия стремится растерзать центр и восток Европы, поэтому свободный мир будет помогать Украине еще больше, - Зеленский

путін

Президент Владимир Зеленский заявил, что война России против Украины – это только начало.

Об этом он заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"В свободном мире уже почти не осталось тех, кто не понимал бы, что война России против Украины - это только начало. Финальной целью руководства России является не просто захват территории Украины, а растерзание всего центра и востока Европы и глобальный удар по демократии. Свободный мир имеет право на самозащиту. И именно поэтому будет помогать Украине еще больше", - сказал глава государства.

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Зеленский Владимир (20511)


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допомагатиме..якшо рилами переговорними не влізуть так звані "міратворци озабочні"
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26.04.2022 22:22 Ответить
Воно мусить щось говорити...
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26.04.2022 22:25 Ответить
Це правда
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26.04.2022 22:41 Ответить
Важкого (наступального) озброєння для ВСУ не завадило б підкинути! 🤔
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26.04.2022 22:44 Ответить
могут дать только совковое г... потому что штаты (ну, не люди, а текущая администрация) совсем была не в настроении давать что-то мощное (да и отсутствие посла во время войны в течение 2 месяцев это как никак намек - при Трампе к примеру вообще отдельного представителя выделили). так что лучше бы делать самим. если тут нельзя\невыгодно\разбомбят - то в Польше или кто там согласится. ну или компоненты, а собирать мелкими партиями. все бизнес какой-никакой. один фиг это все на годы - Хйло жив, пока, мозги не вправятся, а скорее наоборот еще свихнутся, отказ от кацапоресурсов, эмбарго и санкции не совсем работают, холопов куча и т.п.
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26.04.2022 22:59 Ответить
 
 