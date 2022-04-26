Россия стремится растерзать центр и восток Европы, поэтому свободный мир будет помогать Украине еще больше, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что война России против Украины – это только начало.
Об этом он заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"В свободном мире уже почти не осталось тех, кто не понимал бы, что война России против Украины - это только начало. Финальной целью руководства России является не просто захват территории Украины, а растерзание всего центра и востока Европы и глобальный удар по демократии. Свободный мир имеет право на самозащиту. И именно поэтому будет помогать Украине еще больше", - сказал глава государства.
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Bob Fayn
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