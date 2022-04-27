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Новости Волонтеры для армии
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Без пошлины в страну ввезено 20 тысяч автомобилей, среди которых люксовые Maybach и Audi, и это мешает поставкам военной и волонтерской помощи, - СМИ

граница,очередь

В льготном режиме, отменяющем уплату таможенных пошлин на ввоз ряда товаров, уже ввезено более 19 тысяч авто – это влечет за собой проблемы для ввоза гуманитарной помощи.

Об этом идет речь в справке Государственной таможенной службы, оказавшейся в распоряжении ЭП, передает Цензор.НЕТ.

В Таможне обратили внимание, что ввезенные в период действия льготы (8-21 апреля) товары не были предметами первой необходимости и обеспечивающими бесперебойную работу экономики. При этом пошлины на их ввоз формируют существенную долю доходов бюджета – в частности, транспортные средства, телефоны и т.д.

Например, телефонии было ввезено 32,5 т, кожаной обуви – 283 т, сыров – еще 411 т. Только из этих товаров должно было быть уплачено 1,3 млрд грн платежей.

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Автомобилей таким образом было ввезено более 19 тысяч, от чего бюджет недополучил еще более 2 млрд грн. В то же время таможенными льготами воспользовались украинцы, покупавшие автомобили премиум-класса стоимостью более миллиона гривен. К примеру, MERCEDES-BENZ S560 стоимостью 3,7 млн грн, MERCEDES-BENZ S400 за 3,3 млн грн, AUDI Q7 за 2,4 млн грн.

Оформление новых транспортных средств занимает много времени, поэтому в очередях простаивают волонтеры с гуманитарными грузами и военной помощью.

"Страшнее всего, что это уже создает проблемы с доставкой в Украину военной помощи, а если поляки усилят правила, то будет еще хуже – и для гуманитарных грузов, и для поставки техники", – рассказал ЭП собеседник в экономическом блоке правительства.

Хотя ранее правительство ограничило пункты пропуска, где можно беспошлинно ввезти авто в Украину, многие водители нарушают новые правила. Что, наконец, не решает проблему очередей и задержки критически необходимых грузов, а польская сторона может усилить ограничения в ответ.

В Таможне подчеркивают, что отмененные пошлины не только наносят потери бюджета с товаров, не являющихся первой необходимостью, но и вредят связям с дружественными государствами.

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С Польшей удалось с первых дней войны договориться о максимальном ускорении и упрощении выпуска грузов гуманитарной помощи, упрощении при перемещении коммерческих грузов и создании отдельных полос движения для гуманитарных грузов.

В то же время, подчеркивают в Таможне, "учитывая такое почти рекордное количество перемещений, учитывая, что соответствующие товары направляются в Украину без уплаты налогов, польская сторона отказалась от предварительно достигнутых договоренностей".

Теперь гуманитарные грузы перемещаются в общей очереди, требуется больше времени на прохождение пунктов пропуска, а от коммерческих грузов требуют полный пакет документов для таможенного оформления.

Автор: 

авто (4215) граница (5275) очередь (250) пошлина (476) таможня (1960)


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Топ комментарии
+52
Це не просто сволота - це мародери, що збагачуються, поки люди гинуть від рук рашистів.
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27.04.2022 02:14
+45
тільки зараз вони прийняли це до уваги, що через кордон без черги возять машини класу Люкс. А волонтери з гуманітарною допомогою мають стояти Добами на митниці. Ну, які ж Сволочі.
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27.04.2022 01:55
+32
Йой, а хто ж такі правила встановив, що можна ввезти у період дії пільги (8-21 квітня) товари що не були предметами першої необхідності та такими, що забезпечують безперебійну роботу економіки, може інопланетяни?
А я вже писав, що поляки від цього охрініють, бо поки вони збирають гуманітарку для України, бариги кармани набивають.
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27.04.2022 02:04
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Все буде геть манцєв?
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27.04.2022 10:05 Ответить
Военные грузы пропускать первыми, сколько есть.
А кто на Майбахе, могут подождать, сиденья мягкие.
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27.04.2022 10:16 Ответить
зе-гниди як звичайно прийняли закон під себе і бариг, а не під громадян і потреби фронту. По факту, звичайному громадянину, який втратив авто, зараз неможливо виїхати закордон, бо чоловікам виїзд закритий. У 95% простих громадян жінки не мають водійського посвідчення, тому той закон про пільгове розмитнення для бідних українців - до сраки. От виходить, що зараз везуть авто або мажори через своїх тьолок мерси і ауді чи бариги, які ввозять авто під замовлення польськими, чешськими, словацькими фурами. В підсумку, завдяки популістському закону зе-дегенератів бюджет втрачає сотні мільйонів. Хоч можна було б просто обмежити вартість авто до 3000 євро для приватного користування і 20 тис- для армії.
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27.04.2022 10:51 Ответить
Навіть не уявляю якому довбню захотілося купити майбах в умовах війни?
Але почерк дуже схожий на зебілів.
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27.04.2022 10:56 Ответить
Так, волонтери стояли у звичайній черзі дві доби, а бариги лізли без черги та робили перетин кордону неможливим.

Так! Це наші уйопкі таке виробляють під час війни, і я все це бачила на власні очі. Мені було соромно перед поляками, що я українка та теж стою у цій черзі, де замість волонтерів та звичайних людей, які повертаються додому з евакуації на Великдень, бариги роблять свою справу та чхати вони хотіли на війну та на людей.
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27.04.2022 11:07 Ответить
Це тема штучно прокачюється,у всіх смі одночасно,при чому зроблено бездарно як і майже все при зелених.Закон нормальний 1 авто на одну людину,чому пускають автовози?Буваю часто на кордоні та знаю про що говорю,майбах кажите)ті хто піднімає цей вой мають їх декілька.Автопарк постраждав, його треба поповнювати,зрештою цей транспорт буде в Україні.Вчора на кордоні бачив жінку,яка ледь вміла їздити та везла авто за 500₴,це вона що від щасливого життя це робить? Грьобані схематозники ********** якусь свою антинародну гидоту
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27.04.2022 11:12 Ответить
Таку маячню пишуть половина коментаторів. Чи що не видно що це замовна стаття від Гетьманцева? Самий бридкий і цинічний член зеленої команди. Ми ж наче в Євросоюз йдемо? Там ніяких мит всередині території немає. І я впевнений що дорогих авто завезли маленький відсоток від усіх ввезених. А ви ведетеся на емоції. Так працює демократія, що правила одні для всіх, і заможні люди так само можуть користуватися можливостями. Не треба нам тут влаштовувати соціалізм, все відібрати та поділити. Ви краще подумайте наскільки це правильне рішення нашої влади, без свободи пересування економічна активність в нашій країні буде на нулі. Автомобіль повинен бути у кожної сім'ї мінімум, а краще у кожного дорослого, країна велика ж.
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27.04.2022 11:14 Ответить
Вот Вам и истенное лицо 20000 дезертиров и подонков.
Одни гибнут , а у других бизнес. Это же машины на продажу.
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27.04.2022 11:17 Ответить
каму вайна, а каму мать радна. Наше катастрофічне майнове розшарування навіть оркам розірвало шаблони
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27.04.2022 11:20 Ответить
Так для этого закон и принимался.
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27.04.2022 12:15 Ответить
никогда не нажрутся паскуды...
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27.04.2022 12:57 Ответить
а в чем проблема упростить процедуру, я так понимаю это из-за оформления машин на границе
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27.04.2022 12:59 Ответить
От******** от людей, мытари поганые! Пусть люди везут, что им надо в любых количествах! Сколько людей потеряло машины и имущество от войны! Зачем вообще пошлины на ввоз товаров из европы, если мы идём в евросоюз? Понравилось драть по три шкуры с людей и бизнеса? Это вы - таможня, налоговая - настоящие мародёры и хотите продолжать мародёрить даже во время войны!
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27.04.2022 14:08 Ответить
Эти автомобили для высших чинов в Украине и завезли. Мерсы по 3 ляма. Сделали закон под себя же, теперь плачутся. Не покупайте их и те кто их ввез так и будут кататься сами до конца дней.
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27.04.2022 18:56 Ответить
Тварюки только и думают как нажиться, пусть по полной платят, хотя бы те кто ввозит машины и товары на перепродажу и большими партиями.
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28.04.2022 11:54 Ответить
Дуже "гарна арифметика" бізнес увірвав собі ввезення автомобілів без мита, а справжні чоловіки які зі зброєю в руках можливо (якщо виживуть) не матимуть можливість придбати авто з нульовим розмитненням.
А чому цей нуль не включити для УБД ??????? що до речі давно обіцяли, або тим хто безпосередньо на передовій.
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29.04.2022 12:10 Ответить
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