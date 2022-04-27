Без пошлины в страну ввезено 20 тысяч автомобилей, среди которых люксовые Maybach и Audi, и это мешает поставкам военной и волонтерской помощи, - СМИ

В льготном режиме, отменяющем уплату таможенных пошлин на ввоз ряда товаров, уже ввезено более 19 тысяч авто – это влечет за собой проблемы для ввоза гуманитарной помощи.

Об этом идет речь в справке Государственной таможенной службы, оказавшейся в распоряжении ЭП, передает Цензор.НЕТ.

В Таможне обратили внимание, что ввезенные в период действия льготы (8-21 апреля) товары не были предметами первой необходимости и обеспечивающими бесперебойную работу экономики. При этом пошлины на их ввоз формируют существенную долю доходов бюджета – в частности, транспортные средства, телефоны и т.д.

Например, телефонии было ввезено 32,5 т, кожаной обуви – 283 т, сыров – еще 411 т. Только из этих товаров должно было быть уплачено 1,3 млрд грн платежей.

Также читайте: Великобритания отменяет пошлины и ограничения на украинские товары, - Reuters

Автомобилей таким образом было ввезено более 19 тысяч, от чего бюджет недополучил еще более 2 млрд грн. В то же время таможенными льготами воспользовались украинцы, покупавшие автомобили премиум-класса стоимостью более миллиона гривен. К примеру, MERCEDES-BENZ S560 стоимостью 3,7 млн грн, MERCEDES-BENZ S400 за 3,3 млн грн, AUDI Q7 за 2,4 млн грн.

Оформление новых транспортных средств занимает много времени, поэтому в очередях простаивают волонтеры с гуманитарными грузами и военной помощью.

"Страшнее всего, что это уже создает проблемы с доставкой в Украину военной помощи, а если поляки усилят правила, то будет еще хуже – и для гуманитарных грузов, и для поставки техники", – рассказал ЭП собеседник в экономическом блоке правительства.

Хотя ранее правительство ограничило пункты пропуска, где можно беспошлинно ввезти авто в Украину, многие водители нарушают новые правила. Что, наконец, не решает проблему очередей и задержки критически необходимых грузов, а польская сторона может усилить ограничения в ответ.

В Таможне подчеркивают, что отмененные пошлины не только наносят потери бюджета с товаров, не являющихся первой необходимостью, но и вредят связям с дружественными государствами.

Читайте: На фронт будет направлено более 20 тонн принадлежащего белорусскому коммерсанту мяса, - ГБР

С Польшей удалось с первых дней войны договориться о максимальном ускорении и упрощении выпуска грузов гуманитарной помощи, упрощении при перемещении коммерческих грузов и создании отдельных полос движения для гуманитарных грузов.

В то же время, подчеркивают в Таможне, "учитывая такое почти рекордное количество перемещений, учитывая, что соответствующие товары направляются в Украину без уплаты налогов, польская сторона отказалась от предварительно достигнутых договоренностей".

Теперь гуманитарные грузы перемещаются в общей очереди, требуется больше времени на прохождение пунктов пропуска, а от коммерческих грузов требуют полный пакет документов для таможенного оформления.