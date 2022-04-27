В Белгородской области РФ раздавались взрывы, загорелся склад боеприпасов. ВИДЕО

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что в районе села Старая Нелидовка, по предварительным данным, горит склад боеприпасов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил Гладков.

"Примерно в 3:35 проснулся от громкого звука, похожего на взрыв. Пока писал это сообщение, раздались еще три взрыва. Только связался с председателем Головинского сельского поселения Денисом Золотухиным. В районе села Старая Нелидовка, по предварительным данным, горит склад боеприпасов ", – сообщил российский губернатор.

Он также отметил, что разрушений жилых построек и домов нет. Кроме того, пострадавших среди мирного населения тоже нет.

Тем временем в сети появилось видео со вспышками над Белгородской областью.

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