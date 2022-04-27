Пентагон создал в Германии Центр контроля военной помощи Украине, - CNN

Министерство обороны США создало Центр контроля военной помощи Украине (ECCU), который будет заниматься координацией и "оптимизацией поставок" вооружений нашей стране со стороны Соединенных Штатов и их союзников.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, чиновник Пентагона сообщил, что ECCU находится в зоне ответственности Европейского командования вооруженных сил США (EUCOM) и находится в его штаб-квартире в немецком городе Штутгарте.

Центр возглавляет двухзвездный генерал армии США, сказал чиновник. ECCU тесно сотрудничает с международным координационным центром доноров (IDCC), которым руководит однозвездный генерал из Великобритании, добавил он.

В Штутгарте в Центре контроля наряду с американским персоналом работают сотрудники из 15 других стран.

ECCU будет управлять сетью из более чем из 40 стран-партнеров и союзников, которые во вторник провели встречу в Германии и оказывают помощь Украине, отметил чиновник.

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