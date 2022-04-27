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Пентагон создал в Германии Центр контроля военной помощи Украине, - CNN

пентагон

Министерство обороны США создало Центр контроля военной помощи Украине (ECCU), который будет заниматься координацией и "оптимизацией поставок" вооружений нашей стране со стороны Соединенных Штатов и их союзников.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, чиновник Пентагона сообщил, что ECCU находится в зоне ответственности Европейского командования вооруженных сил США (EUCOM) и находится в его штаб-квартире в немецком городе Штутгарте.

Центр возглавляет двухзвездный генерал армии США, сказал чиновник. ECCU тесно сотрудничает с международным координационным центром доноров (IDCC), которым руководит однозвездный генерал из Великобритании, добавил он.

В Штутгарте в Центре контроля наряду с американским персоналом работают сотрудники из 15 других стран.

ECCU будет управлять сетью из более чем из 40 стран-партнеров и союзников, которые во вторник провели встречу в Германии и оказывают помощь Украине, отметил чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Встреча Контактной группы по обороне Украины с участием западных стран теперь будет проходить ежемесячно, - Остин

Германия (6995) Пентагон (1464) помощь (7824)


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Топ комментарии
+34
О це - добре. Бо в нас при зевладі буже багато бажаючих "прибарахлиться".
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27.04.2022 06:57
+28
Пентагону-респект...
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27.04.2022 06:53
+23
Пентагон робить для України більше ніж зелені слуги
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27.04.2022 07:29
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Пентагону-респект...
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27.04.2022 06:53 Ответить
Німцям тоже,а то кричать німці,німці,боягузи,а виходить, що говорити і разом працювати не одна стратегі,
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27.04.2022 07:50 Ответить
Може Американці та британці дадуть чарівного пенделя Шольцу, щоб не затримував постачання озброєння для України.
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27.04.2022 06:57 Ответить
О це - добре. Бо в нас при зевладі буже багато бажаючих "прибарахлиться".
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27.04.2022 06:57 Ответить
Сподіваюсь, це хоч трохи зменшить маштаби розкрадання допомоги Zе-леними баригами.
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27.04.2022 07:39 Ответить
А раскрадання було? Порохоботам про це КДБіст Швець повідомив?
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27.04.2022 13:48 Ответить
нема де правди діти, у нас при будь-якій владі багато бажаючих прибарахлитися, і як виявляється не тільки при нашій владі так, жодна країна від корупції не є вільна, жодна. Але ж мова про військову допомогу? Чим там прибарахлитися можна?
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27.04.2022 10:03 Ответить
Мені здається, що наша мафія в першу чергу налаштована через пару місяців красти те, що надійде на відновлення України після завершенні бойових дій. А нині "високі сторони" регіональних і міжнародних мафіозних кланів лише домовляються кому красти будівельні матеріали; кому агрегати на відновлення промисловості прихватизувати; як фінанси, що надійдуть на відновлення, загарбати; куди залишки зброї трофейної і наданої нам від Заходу продати. Мені здається, що боссам мафії логічно саме про це сьогодні домовлятися. Але їх карта бита. ФБР, МІ-6 та інші аналогічні структури мають чудовий шанс і привід покінчити з українською мафією раз і назавжди. Це вже буде другий етап війни за Україну, і весь народ України за повну і остаточну перемогу над мафією.
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27.04.2022 10:25 Ответить
заодно вже і за німчурою приглянуть.. там шольци-через одного..
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27.04.2022 07:00 Ответить
"Разом і....хуйло легше бити "
Слава нації
Смерть москалям
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27.04.2022 07:04 Ответить
Какой позор для нашей власти...
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27.04.2022 07:12 Ответить
Ваша .... коня у канаві доїдає.

...
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27.04.2022 07:20 Ответить
Митрику, закрий свою хлібо різку малоросе, ви вже на голосували довбні
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27.04.2022 08:12 Ответить
Главное говорящей голове Люсе и его подруге Лещенко найти виновного агента КГБ Ткача(Швеца), который разгоняет «фейки». А оно вон оно как, США целый центр контроля открывают, что бы контролировать наших барыг. Почему рупором нашей администрации назначили таких низкосортных некомпетентных персон? Это же позор.
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27.04.2022 08:14 Ответить
тоді би це був центр фіскальної допомоги, а не військової, що ніяк не відміняє того факту що Швєц агент кгб, він сам це з гордістю пише в описі свого ютуб-каналу.
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27.04.2022 10:05 Ответить
а где разместить?, в Запорожье?
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27.04.2022 09:50 Ответить
і в чому позор? в створенні міжнародної коаліції на підтримку України? що аж ціла база з центром контролю військової допомоги під наші потреби створили. Ок, а що треба було створити, що пан не вважав це соромом для влади?
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27.04.2022 10:08 Ответить
Пентагон робить для України більше ніж зелені слуги
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27.04.2022 07:29 Ответить
100%
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27.04.2022 07:51 Ответить
при вьому бажанні навіть не зелені, не зробили би більше ніж Пентагон, просто не мають можливостей.
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27.04.2022 10:01 Ответить
Украсть как на Великом Крадивнитстве они тут не мают можливостей !!! Вот и бестятся.
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27.04.2022 11:06 Ответить
Слуги делают всё во вред, то армию хотят сократить, то на вооружение бабло не выделяют.
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27.04.2022 17:21 Ответить
Це - добра новина.
Давайте, постачайте.
Відповідно до наших потреб.

Щоб москальню викурити з нашої землі.
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27.04.2022 07:50 Ответить
Тотальная коррупция исполнительной власти в Украине привела к тому, что наши западные партнеры вынуждены взять под полный контроль всю цепочку поставок в Украину, от отправителя до конкретного получателя. Кстати США сказали, что камера где сидел когда-то Лазаренко пока свободна, но не надолго. Америка не позволит, что бы деньги американских налогоплательщиков оседали в карманах коррумпированных киевских решал и барыг. Скоро смотрите Сериал Норьега2
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27.04.2022 07:59 Ответить
корупція це слово іноземного походження, тобто це не є тільки й виключно українське явище, за кордоном тієї корупції хоч кидайся, вони там все про корупцію знають.
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27.04.2022 09:59 Ответить
Такий центр конче потрібен на нашому західному кордоні щоб контролювати нашу крадійську владу.
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27.04.2022 10:09 Ответить
Разбазаривание денег американских налогоплательщиков еще никому даром не прошло
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27.04.2022 10:24 Ответить
То Швець вірно питання постави? А скільки на нього бруду вилила ze влада і придворні експерти.
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27.04.2022 12:20 Ответить
Коли я зразу після його публікації про корупцію на війні написав про це тут, то мене забанили(
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27.04.2022 17:09 Ответить
Все це до дупи, або НАТО вводить на територію України війська, або від України залишиться тільки згадка.
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27.04.2022 12:23 Ответить
Якщо обісрався, не треба так голосно кричати, бо всі знатимуть, що ти серун.
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27.04.2022 12:56 Ответить
Прийму до відома, а ти тим часом йдеш на ерогований прутень.
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27.04.2022 13:23 Ответить
Навряд чи мене цікавить твій сумний статевий досвід, серуне. ))
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27.04.2022 20:50 Ответить
Я подам резюме у цей центр.
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27.04.2022 13:19 Ответить
Це є правильним рішенням!
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27.04.2022 13:44 Ответить
О !!! СИЛА !!!
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27.04.2022 15:02 Ответить
Дуже добре. Зеленій гидоті вірити не можна, вкрадуть все до чого дотягнуться.
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27.04.2022 17:14 Ответить
 
 