Пентагон создал в Германии Центр контроля военной помощи Украине, - CNN
Министерство обороны США создало Центр контроля военной помощи Украине (ECCU), который будет заниматься координацией и "оптимизацией поставок" вооружений нашей стране со стороны Соединенных Штатов и их союзников.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, чиновник Пентагона сообщил, что ECCU находится в зоне ответственности Европейского командования вооруженных сил США (EUCOM) и находится в его штаб-квартире в немецком городе Штутгарте.
Центр возглавляет двухзвездный генерал армии США, сказал чиновник. ECCU тесно сотрудничает с международным координационным центром доноров (IDCC), которым руководит однозвездный генерал из Великобритании, добавил он.
В Штутгарте в Центре контроля наряду с американским персоналом работают сотрудники из 15 других стран.
ECCU будет управлять сетью из более чем из 40 стран-партнеров и союзников, которые во вторник провели встречу в Германии и оказывают помощь Украине, отметил чиновник.
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