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Новости Агрессия России против Украины Война
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Оккупанты перебросили с территории Белгородской области в Изюм две батальонные тактические группы, - Генштаб ВСУ

рф,окупанти

Оккупанты перебросили с территории Белгородской области в город Изюм две батальонные тактические группы из состава 76-й десантно-штурмовой дивизии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что противник продолжает наносить авиационные удары и поражать артиллерией инфраструктуру города Харькова.

В сообщении говорится, что на Изюмском направлении подразделения из состава 1-й танковой армии, 20-й общевойсковой армии Западного военного округа, 35-й общевойсковой армии и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа и воздушно-десантных войск проводят наступательные действия в направлении Барвенкового.

"Противник завладел северо-восточной окраиной населенного пункта Большая Камышеваха, а также взял под контроль населенный пункт Заводы", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что с целью наращивания группировки войск оккупанты перебросили с территории Белгородской области в Изюм две батальонные тактические группы из состава 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск. Кроме того, в районах населенных пунктов Белгородской области противник развернул два ракетных дивизиона ОТРК "Искандер-М".

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армия РФ (19400) Генштаб ВС (6343) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+36
2 бтрг псковских десантничков. Возможно одну в направлении Славянска, вторую в направлении Краматорска. Но это не важно, главное не брать в плен "псковичей" отьяаленных извергов и садистов. "Элитная" часть прославилась преступлениями против гражданских и покрыла себя позором - пусть навсегда останутся в Украине, в безымяных ямах, Бог все видит.
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27.04.2022 08:13
+25
FuckOff

@Gary57911146

·
https://twitter.com/Gary57911146/status/1519086020020609033 6 год

Константинопіль позбавив сану всіх московітських попів РПЦвУ (екс-УПЦ МП) ще декілька місяців тому, обґрунтовував це на Синоді тим, що московський патріархат на теренах незалежної України, згідно канонам Вселенського православ'я, не є канонічним. Тобто, будь-який піп МП - сектант
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27.04.2022 08:12
+13
Две зашли,две вынесли-круговорот орков в природе..
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27.04.2022 08:19
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от наволоч. сподіваюсь, нашим уже є, чим по них жахнути.
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27.04.2022 08:04 Ответить
Лайно на лопаті перекидають з місця на місце.
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27.04.2022 08:05 Ответить
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27.04.2022 08:08 Ответить
Вже було:

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27.04.2022 09:02 Ответить
Ситуація зі вчорашнього дня не змінилась. Цей облізлий зебільний чмошнік заяву, на наших захисників, так і не забрав.
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27.04.2022 09:07 Ответить
паскуда зэленая
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27.04.2022 10:11 Ответить
FuckOff

@Gary57911146

·
https://twitter.com/Gary57911146/status/1519086020020609033 6 год

Константинопіль позбавив сану всіх московітських попів РПЦвУ (екс-УПЦ МП) ще декілька місяців тому, обґрунтовував це на Синоді тим, що московський патріархат на теренах незалежної України, згідно канонам Вселенського православ'я, не є канонічним. Тобто, будь-який піп МП - сектант
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27.04.2022 08:12 Ответить
Арестович вроде говорил, что не осталось нарасие десантников, все разбиты уже...
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27.04.2022 08:13 Ответить
Не читаю фантазии Арестовича, но здесь он прав, это быдло гопота в тельняшках а не элитные войны
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27.04.2022 08:15 Ответить
А если поискать его точное высказывание: "И, например, по воздушно-десантным войскам России потери боевых батальонов ГРУ достигают 50% и больше убитыми."

https://www.currenttime.tv/a/31728121.html

Где тут написано что у кацапов нет десантников, или есть другие высказывания ?
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27.04.2022 08:22 Ответить
36% виведеного з обігу особистого складу уже являється катастрофа, а 50 по арестовичу,то капут. Так,що дописувач має рацію. Люся говорить часто не по справі
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27.04.2022 08:57 Ответить
Чув звін, та не знаю, де він... Підрозділ стає не дієздатним, коли втрати особового складу перевищують третину.
А тут мова йде про те, що 50% підрозділів знищено. Інші укомплектовані на 100% і перекидаються зараз на територію України
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27.04.2022 09:22 Ответить
50 по Арестовичу - це коли завели в Україну певні підрозділи і коли втрати в тих підрозділах наближаються до 50%, то такий підрозділ є вже небоєздатним. його потрібно виводити з зони бойових дій на переформування і поповнення. Вся армія рф становить приблизно 950 000, з них контрактників близько 400 000. до українських кордонів на момент 24.02. підвели угруповання приблизно 200 000. певна річ, що не всю свою армію вони відразу кинули в Україну. до того постійно намагаються потроху проводити приховану мобілізацію, вербувати найманців, м'ясо з лднр навіть не рахують, а їх теж тут вистачає
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27.04.2022 10:31 Ответить
2 бтрг псковских десантничков. Возможно одну в направлении Славянска, вторую в направлении Краматорска. Но это не важно, главное не брать в плен "псковичей" отьяаленных извергов и садистов. "Элитная" часть прославилась преступлениями против гражданских и покрыла себя позором - пусть навсегда останутся в Украине, в безымяных ямах, Бог все видит.
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27.04.2022 08:13 Ответить
А если и брать, то не обменивать их, а сразу отправлять в Нюрнберг, пусть дают показания
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27.04.2022 08:34 Ответить
а наших з полону забирати яким чином, якщо не обмінювати?
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27.04.2022 10:34 Ответить
Две зашли,две вынесли-круговорот орков в природе..
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27.04.2022 08:19 Ответить
Крім того, у районах населених пунктів Бєлгородської області противник розгорнув два ракетних дивізіони ОТРК «Іскандер-М».
А мы по острову Змеиный наносим удар почему-то. Смрад вонючих договорняков или я не понимаю каких-то элементарных вещей...
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27.04.2022 08:47 Ответить
+Белгород, +Воронеж, +Курск. Не только Змеиный.
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27.04.2022 08:49 Ответить
на змеином пво вынесли что не так?
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27.04.2022 08:56 Ответить
Балабол-эксперд
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27.04.2022 09:31 Ответить
А если наши решат разобраться с еще каким-нибудь корытом кацапов в море? Так что ПВО мокшан там нам ни к чему.
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27.04.2022 09:50 Ответить
Кацапи продовжують закидати нашу землю своїм тухляком.
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27.04.2022 09:09 Ответить
Для Джавелина все рівно кого фигачить. ..)))
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27.04.2022 09:28 Ответить
Давят, твари, Где ж то тяжелое вооружение, которым можно ложить их побольше?
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27.04.2022 09:33 Ответить
Їде, але повільно, треба триматись допоки буде більше
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27.04.2022 12:10 Ответить
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27.04.2022 09:39 Ответить
Так , у свій час радянська армія цінилася у всьому світі ..
Не стало українців , прибалійців і т. д.
А зараз - москальська армія - сильна тільки числом , а не вмінням )

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27.04.2022 14:02 Ответить
 
 