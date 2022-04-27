Оккупанты перебросили с территории Белгородской области в Изюм две батальонные тактические группы, - Генштаб ВСУ
Оккупанты перебросили с территории Белгородской области в город Изюм две батальонные тактические группы из состава 76-й десантно-штурмовой дивизии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.
Отмечается, что противник продолжает наносить авиационные удары и поражать артиллерией инфраструктуру города Харькова.
В сообщении говорится, что на Изюмском направлении подразделения из состава 1-й танковой армии, 20-й общевойсковой армии Западного военного округа, 35-й общевойсковой армии и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа и воздушно-десантных войск проводят наступательные действия в направлении Барвенкового.
"Противник завладел северо-восточной окраиной населенного пункта Большая Камышеваха, а также взял под контроль населенный пункт Заводы", - говорится в сообщении.
Сообщается также, что с целью наращивания группировки войск оккупанты перебросили с территории Белгородской области в Изюм две батальонные тактические группы из состава 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск. Кроме того, в районах населенных пунктов Белгородской области противник развернул два ракетных дивизиона ОТРК "Искандер-М".
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@Gary57911146
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https://twitter.com/Gary57911146/status/1519086020020609033 6 год
Константинопіль позбавив сану всіх московітських попів РПЦвУ (екс-УПЦ МП) ще декілька місяців тому, обґрунтовував це на Синоді тим, що московський патріархат на теренах незалежної України, згідно канонам Вселенського православ'я, не є канонічним. Тобто, будь-який піп МП - сектант
https://www.currenttime.tv/a/31728121.html
Где тут написано что у кацапов нет десантников, или есть другие высказывания ?
А тут мова йде про те, що 50% підрозділів знищено. Інші укомплектовані на 100% і перекидаються зараз на територію України
А мы по острову Змеиный наносим удар почему-то. Смрад вонючих договорняков или я не понимаю каких-то элементарных вещей...
Не стало українців , прибалійців і т. д.
А зараз - москальська армія - сильна тільки числом , а не вмінням )