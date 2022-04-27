Оккупанты перебросили с территории Белгородской области в Изюм две батальонные тактические группы, - Генштаб ВСУ

Оккупанты перебросили с территории Белгородской области в город Изюм две батальонные тактические группы из состава 76-й десантно-штурмовой дивизии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что противник продолжает наносить авиационные удары и поражать артиллерией инфраструктуру города Харькова.

В сообщении говорится, что на Изюмском направлении подразделения из состава 1-й танковой армии, 20-й общевойсковой армии Западного военного округа, 35-й общевойсковой армии и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа и воздушно-десантных войск проводят наступательные действия в направлении Барвенкового.

"Противник завладел северо-восточной окраиной населенного пункта Большая Камышеваха, а также взял под контроль населенный пункт Заводы", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что с целью наращивания группировки войск оккупанты перебросили с территории Белгородской области в Изюм две батальонные тактические группы из состава 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск. Кроме того, в районах населенных пунктов Белгородской области противник развернул два ракетных дивизиона ОТРК "Искандер-М".

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