В Украине из-за вооруженной агрессии РФ погибли 217 детей, 393 ранены, - Офис Генпрокурора

Более 610 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным на утро 27 апреля число жертв среди детей не изменилось - 217. Возросло количество раненых - более 393.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора Украины.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 129, Киевской – 114, Харьковской – 93, Черниговской – 66, Херсонской – 44, Николаевской – 43, Луганской – 37, Запорожской – 27, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской - 15. Стало известно, что 20 марта в результате обстрела войсками страны-агрессора г.Мариуполь Донецкой области получил ранение 9-летний ребенок, а 23 марта - 8-летний. Оккупанты вывезли детей в РФ. В настоящее время их удалось вернуть в Украину, они находятся на лечении в НДСБ "Охматдет" в Киеве", - говорится в сообщении.

Эти цифры не окончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Также сообщается, что в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов украинских городов и сел вооруженными силами РФ повреждено 1508 учебных заведений. При этом 102 из них разрушены полностью.

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