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Новости Война
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Ракетный удар по Одесчине: войска РФ повторно обстреляли мост через Днестровский лиман, он подвергся разрушению (обновлено)

міст,білгород,дністровський

Войска РФ снова нанесли ракетный удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в 6:45 повторный ракетный обстрел того же моста через Днестровский лиман в Одесской области. Пострадавших железнодорожников нет. Степень пораженности инфраструктуры сможем определить после окончания воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

Также смотрите: В Белгородской области РФ раздавались взрывы, загорелся склад боеприпасов. ВИДЕО

Эту информацию подтвердил в телеграм-канале спикер ОВА Сергей Братчук.

"Одесчина. Повторный ракетный обстрел моста через Днестровский лиман. Мост подвергся разрушению", - отметил Братчук.

армия РФ (19400) обстрел (27396) Одесская область (3595) ракеты (3577) Укрзализныця (2753) Белгород-Днестровский (39) Камышин Александр (83)


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Топ комментарии
+105
бо після першого удару повідомили, що пошкодження незначні, рух відновлено. Треба менше п...ти
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27.04.2022 08:54
+67
Нічого, суки. Кримський міст скоро також отримає ушкодження, не сумісні з життям. І такі да: москалі - не люди!
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27.04.2022 08:56
+36
думаєте, там не було поряд корегувальника, який "доложив обстановку" про ступінь ураження?..
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27.04.2022 09:06
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бо після першого удару повідомили, що пошкодження незначні, рух відновлено. Треба менше п...ти
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27.04.2022 08:54 Ответить
ото ж бо..Українське прислів'я--язик до Києва доведе
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27.04.2022 08:58 Ответить
думаєте, там не було поряд корегувальника, який "доложив обстановку" про ступінь ураження?..
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27.04.2022 09:06 Ответить
а невідомо був чи не був там корегувальник...
от же ж тупе...
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27.04.2022 09:17 Ответить
був не був. кожен на своєму місці має робити що необхідно
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27.04.2022 09:48 Ответить
ти провокатор
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27.04.2022 11:55 Ответить
ти просто ідіот
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27.04.2022 18:41 Ответить
Був. Якийсь місцвий з якоїсь філії слуги - нафіть фотки виклав.
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27.04.2022 10:10 Ответить
Ложь, такого не сообщали, сообщали что движ закрыт, чтоб не переживали, запас еды и прочего на том берегу есть. А ты - провокатор.
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27.04.2022 09:10 Ответить
Не ложь. Лично слышал вчера по тв, что "все ок, движение по мосту восстановлено".
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27.04.2022 09:55 Ответить
зачем черпать информацию с цензора если агенты могут сами все посмотреть на месте, да там и ваты куча доложит
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27.04.2022 09:22 Ответить
Може досить цієї маячні? Ви реально думаєте, що обстріли ведуться виходячи з інформації, отриманої з ТБ та інтернету? Не за даними розвідки, не за супутниковими знімками, не за інформацією місцевих коригувальників, нє? Обережність потрібна, але ж не параноя?
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27.04.2022 09:39 Ответить
ТБ та інтернет - одне з джерел розвідки
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27.04.2022 09:54 Ответить
Не списуйте місцевих корегувальників - злили москалям, що міст стоїть.

Якщо для автотранспорту і військових можна понтони кинути, то для штрики - так просто не обійтись...
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27.04.2022 09:46 Ответить
Я вас прошу... орки відправляють безпілотники зі Зміїного і самі все бачать. Не треба їх повідомляти...
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27.04.2022 10:30 Ответить
Ви задрали вже придурки своєю зрадою! Ніхто і ніколи в жодній армії світу (навіть в кацапській) не підтверджує результати атак за повідомленнями в ЗМІ.
Із супутника чи БПЛА усе добре буде видно, не кажучи вже про десятки тисяч завербованої вати в тих місцях!
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27.04.2022 11:10 Ответить
Деколи звіряли, якщо ВВС не повідомляло про загибель судна, Деніц не зараховував своїм підводникам потоплену одиницю. Хоча рідко, британці це використовували. Але затоплені кораблі це не мости, їх з БПЛА не побачиш.
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27.04.2022 12:53 Ответить
С тих пір пройшло усього 100 років...
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27.04.2022 13:47 Ответить
Нічого, суки. Кримський міст скоро також отримає ушкодження, не сумісні з життям. І такі да: москалі - не люди!
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27.04.2022 08:56 Ответить
Коли,скоро уже 62 минуло.....
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27.04.2022 08:59 Ответить
Тепер вже є чим достати. Відстань завелика.
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27.04.2022 09:00 Ответить
Какой керч. мост? вон Херсонский мост стоит и русня с Крыма прет по нему пешком, а его там не должно быть еще ДВА месяца назад, а он стоит. Какой керч. мост...
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27.04.2022 10:16 Ответить
Змеиный наши накрыли? Накрыли!
Теперь и мост накроем и мацкву вонючую.
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27.04.2022 09:36 Ответить
от тільки не треба ля-ля...
Втричі дорожчий асфальт від ОПи дЄрьмаків- це прихована суміш для дистанційного спалахування та передачі даних про проходження військ кацапів-оленевівцеJобів...
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27.04.2022 11:36 Ответить
Не треба кримський міст. От лише подумайте: коли ЗСУ увійде до Криму, там почнеться паніка. Усі колаборанти, окупанти, вселенці і т.д. кинуться навтьоки через міст. А це у свою чергу заблокує рух військових московії. Тому міст може зіграти свою доленосну ролю у майбутньому і на нашу користь.
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27.04.2022 09:52 Ответить
нехай пливуть
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27.04.2022 10:30 Ответить
Хм ... З Керченським мостом треба почекати мабуть - для евакуації рашистів з Криму.
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27.04.2022 10:01 Ответить
От якби ще не на словах, а на ділі...
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27.04.2022 10:17 Ответить
Согласен.Меньше пи...деть надо.....
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27.04.2022 08:57 Ответить
Так вы и меньше пи...ти всякую чушь.
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27.04.2022 09:16 Ответить
Я про то,что какие повреждения после первого удара по мосту.Ты попутал?
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27.04.2022 09:36 Ответить
Капець таємниця... Супутники, мабуть, для краси літають як і ватники з телефончикам поруч ходять просто природу познімати... Параноїки, блін (((
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27.04.2022 09:42 Ответить
Досить вже про супутники.
Не факт, що росіяни отримують дані тих супутників.
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27.04.2022 09:55 Ответить
З супутника вночі або в змарну погоду дохжра ти побачиш?
Аби ляпнути. Сказали - не здивати інфу. Так і маємо робити.
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27.04.2022 09:57 Ответить
Тем более такую махину(мост),не замаскируеш...
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27.04.2022 10:29 Ответить
А я про то что вы своим бредом пытаетесь прикрыть шпионов, как с бронетанковыми ремонтными заводами или по меньшей мере бред несёте. Мост видно хоть с моря где кишит ********** хоть Приднестровья до которого меньше 50 км, а у вас настолько дебильная версия что вся информация у них с нашего телевизора, что вопрос уже в вашей умственной полноценности, если вы не с ********** ботофермы.
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27.04.2022 10:25 Ответить
Нужно зачищать приднестровье в ответ. И уничтожать аеродромы и ЧФ в окупированном крыму. Пока жареный петух не клюнул. На каждый теракт Украина должна давать адекватную ответку.
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27.04.2022 09:01 Ответить
Для цього потрібен Головнокомандуючий!
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27.04.2022 09:25 Ответить
Какое преднистровье?Это официально территория Молдавии!Баран?Ты хочешь,чтобы нас называли агрессором?Только если оф.власти Молдавии дадут добро тогда может быть.Посмотри,что Санду сказала по этому поводу.Наивное ты.....
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27.04.2022 09:41 Ответить
Так что, если от туда пойдёт наступление, считать, что Молдавия на нас напала?
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27.04.2022 09:46 Ответить
Молдова не контролює цю територію та офіційно попросила РФ забрати звідти свої російсько-терористичні війська.
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27.04.2022 09:57 Ответить
З Придністров'ям є одна велика проблема: формально це територія Молдови, тому удар по тому утворенню юридично, хоч і не фактично, буде ударом по Молдові - в цьому випадку формально Україна стає агресором. От по стойбищах в Кацаплянді чи Кримському мосту - це давно потрібно, зараз, наче, вже почали.
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27.04.2022 09:45 Ответить
А якщо орки попруть з пмр - то це агресія Молдови згідно вашої логіки? Чи "ето другоє"?
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27.04.2022 10:32 Ответить
та кому там переть?переть могут только после того,как орки оккупируют тирасполь и начнут загонять в свои войска всех,кто не успел сбежать.
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27.04.2022 10:49 Ответить
Именно этого и добивается Москва - чтобы Украина уподобилась России и нанесла удар по Приднестровью, которое является Молдовой.
И чем тогда Киев будет отличаться от Москвы, который именно этим и объясняет нападение на Украину - защитой от возможного нападения Украины.
К тому же, Приднестровье ничем не угрожает Украине. Поэтому не уподобляйтесь России.
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27.04.2022 10:17 Ответить
Действительно, как это США и Великобритания посмели в 1944 году высадиться во Франции? Ведь Франция с ними совсем не воевала... Будете требовать от них объяснений?
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27.04.2022 12:23 Ответить
Це давно треба було зробити. Бо потім прийдеться робити це з великим жертвами.
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27.04.2022 11:57 Ответить
Готовят высадку десантна в Бессарабии, и затем.... Толи на Молдову Толи на Одессу
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27.04.2022 09:02 Ответить
это для них будет покруче чем чернобаевка,биомусор типа десантников будет гореть не долетая до земли)))
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27.04.2022 09:08 Ответить
Не буде висадки, там для кацапів торба. Не питай чому, знаю. Це лише психологічний тиск на мешканців регіону. А помідор'є то тухляк, на нього витрачати наш військовий потенціал не можна. Основна небезпека це далбас и иколаївська область.
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27.04.2022 09:12 Ответить
Куда там высаживаться? Это самоубийство.
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27.04.2022 09:27 Ответить
И как Россия сможет это осуществить, пока не захвачена Одесская область?
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27.04.2022 10:19 Ответить
Если мост взорвали значит не на Одессу, но им все равно это не поможет, вест десант будет утилизирован
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27.04.2022 10:20 Ответить
де відповідь одеси ,по криму севастополь потрібно атакувати склади зі зброею нефтебази і аеродром бельбек,міст кримський стратегічний обьект підкріпленя звідти йде знищити
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27.04.2022 09:05 Ответить
БЗДЯТ
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27.04.2022 09:21 Ответить
Ага, "Літаки лєтять - будєм всіх бомбіть". Не все так просто.
Для цього потрібні вільні сили та відповідні засоби. Якби була можливість - уже б знищили.
p.s.: Про перший день нападу не говорю, по ньому ще буде розбір і розслідування.
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27.04.2022 09:37 Ответить
всё по тому, что такие недожурналисты написали: мост восстановили и жд курсирует. Из за таких как вы, поприлетало по многим предприятиям и заводам.
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27.04.2022 09:06 Ответить
Ой,да ладно. Подходит к мосту любой коллаборант "дядя ваня" ,снимает на камеру и отсылает по Вайберу.
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27.04.2022 09:09 Ответить
колаборант зассить, бо закриють років на 10-15...

а тупі ******, типу тебе - пишуть і розповідають...
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27.04.2022 09:21 Ответить
Все потому, что нарасие знают, что нам нечем ответить. Согласно избирательного бюллетеня, маэмо те що маэмо.
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27.04.2022 09:09 Ответить
Васю Ломаченко хотят отрезать от Украины.
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27.04.2022 09:06 Ответить
по крымскому ьобните перед этим потопив корабль и две точки пво протеребонькать
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27.04.2022 09:10 Ответить
Кацапи, ну невже ви думаєте, що не буде відповіді?! Я казав, свого часу, що прориву в Маріуполь не буде, а буде несподіванка в іншому місті. За декілька днів після цього - булькнув "Москва". З мостами буде те саме! Готуйтесь, козломорді.
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27.04.2022 09:12 Ответить
ПРАВИЛЬНО ОНИ ДУМАЮТ. НЕ БУДЕТНИКАКОЙ ОТВЕТКИ. НЕЧЕМ ДА И НЕ КОМУ
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27.04.2022 09:22 Ответить
Ну звісно ж!!!
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27.04.2022 09:29 Ответить
Не будет ответки. Отвечать нечем. Прими как данность. Тут мы - терпилы. В небе и в ракетах превосходство у ни
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27.04.2022 09:43 Ответить
Ну ні, так - ні.
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27.04.2022 09:47 Ответить
а в белгороде и курсе склады и нефтебазы полыхают одна за одной я так понимаю из-за горящих пердаков персонала этих учреждений?
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27.04.2022 10:34 Ответить
Да расхерачить крымский мост давно пора, пора херачить все на территории паРаши.. сколько можно терпеть этих *********?
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27.04.2022 09:12 Ответить
Шапками закидаємо!!!
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27.04.2022 09:26 Ответить
Який смисл зараз хєрячити той міст, якщо вони все же звезли в Крим і на наш південь? Це потрібно було робити в перші дні вторгнення, а зараз ефект буде більше морально-психологічний ніж військовий
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27.04.2022 09:33 Ответить
Не вже за скільки часу, наша промисловість не може виготовити ракету для керченського мосту.
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27.04.2022 09:20 Ответить
А хто замовить?
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27.04.2022 09:28 Ответить
Даже Херсонский мост до сих пор стоит, какой керч. мост?
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27.04.2022 10:21 Ответить
Падло кремлівське.
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27.04.2022 09:23 Ответить
Да короче ... над вскрывать крымский мост и нефтебазы у крысчан ... пусть потом орки попробуют безнин и провизию на три миллона крысчан паромами возить ... в миг прозреют ублюдки что войну нужно заканчивать
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27.04.2022 09:23 Ответить
Нужно шквал ракет выпустить по Крымскому мосту!!! нужно его ушатать в хлам!
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27.04.2022 09:25 Ответить
Неосторожно брошенный окурок с крымского моста должен уравновесить ситуацию....
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27.04.2022 09:29 Ответить
Крымский мост детище ***** еще стоит?Скоро рухнет...
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27.04.2022 09:36 Ответить
малоПИД,,,роский, бенин нарко-Дурак ты не забыл что есть крымский мост или "сваты" на ПИД,,,рашенских тв дороже???
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27.04.2022 09:51 Ответить
бо після першого удару повідомили, що пошкодження незначні, рух відновлено. Треба менше п...ти

я би так не стверджував... На жаль безпілотники літають, все фіксують, агентів та шпигунів повсюди нажаль також хватає, від пересічних любителів "руського міра", попів РПЦ до адміністрації президента. Внутрішній ворог гірше окупанта. І це нажаль правда. Так що не переймайтесь питаннями ЗМІ. Є кому і без них доповідати, навіть на верхах влади.
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27.04.2022 09:54 Ответить
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27.04.2022 10:22 Ответить
Кримський міст має бути знищений.
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27.04.2022 10:15 Ответить
зато мост в Херсоне и Каховке до сих пор стоит, и русня два месяца продвигают южный фронт по тем мостам.
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27.04.2022 10:19 Ответить
А чего вы ждали если только ленивый не выкладывал результат вчерашней ракетной атаки, даже мэр Белгород-Днестровского отличился. Хотя мэр от ОПЗЖ, а глава района во время войны хвастается уловом на рыбалке, поэтому такие "победы"
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27.04.2022 10:20 Ответить
Регион электората ОПЗЖ.
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27.04.2022 10:20 Ответить
разрушением моста Юг одесской области отрезан, это по сути второй Крым, теперь русня будут десантировать эту область и гоу в Приднестровье. Конешно сразу не возьмут, но через какое-то время со стороны Приднестровья будет открыт еще один фронт, конешно в сторону Одессы.
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27.04.2022 10:27 Ответить
Ніхто не бачить причини? план РФ виглядає очевидним...
1) РФ почала теракти в Придністров'ї, щоб мати причину ввести війська.
2) Розбомбили міст через Дністровський лиман, щоб Україна не могла укріпити південну частину одеської області.
3) РФ висадять десант в районі Ніколаєвки-Курортного.
4) Попруть на Тираспіль в Придністров'я на "допомогу".
5) Звідти відкриють ще один фронт з метою оточити Одесу з Заходу...
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27.04.2022 10:34 Ответить
Щойно на сайтах з РФ, аналогічно початку війни, коли вони заявляли, що Київ готовий захопити ДНР ЛНР, звучать заяви, що Київ готовий взяти під контроль Придністров'я....
І також подумайте, є купа інших мостів по всій Україні, а ціленаправлено розбомбили цей міст, через який по суті поставок озброєнь нема...
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27.04.2022 11:28 Ответить
Откуда столько военных стратегов? Нормальные же были вирусологи.
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27.04.2022 11:39 Ответить
цей міст нічого не вирішує. якщо орки десантувалися б на південь одеської області, заблокувати міст ім би не було важко. в той же час українське підкріплення може об' їхати лиман через Молдову, де знаходиться 8 км шляху, яким Україна згідно домовленості користується без обмежень, в тому числі і для переміщень військової техніки. а от якраз русня там проїхати не може, бо це буде порушення кордону Молдови! шах і мат.
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27.04.2022 10:40 Ответить
Молдова країна член НАТО, йо ні , ну то русні глубоко насрати на всі її кордони шах і мат.
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27.04.2022 10:44 Ответить
Бьют по жд узлам, чтобы не поставлялась помощь Запада.
Мы тоже самое делаем по сути, когда кто то начинает курить в Брянске и Белгороде...
Это война и каждый наносит удары там, где может.
До крымского моста мы еще не в состоянии дотянуться, поэтому его время еще не пришло, но обязательно придет и желательно не просто по нему шарануть, а когда там будут уже отступающие колонны.
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27.04.2022 11:16 Ответить
Так і напрошуються на знос кримського мосту.
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27.04.2022 11:21 Ответить
Ну так ударте по кримському мосту.
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27.04.2022 11:43 Ответить
цикаво чого мост кримский досі стаить
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27.04.2022 11:52 Ответить
Россия велика, за всем не уследить...
Границы в Россию больше нет, заходи кто хочешь, выноси что можешь...
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27.04.2022 12:12 Ответить
Тактика зрозуміла.

Відрізають Буджак, щоб потім туди кинути Десант.

Буджак - наглухо ватний район, де болгари, гагаузи, молдавани, рускі поголовно топлять за Путіна і звинувачують Україну в "прітіснєніях", а ОПЗЖ набирала 40% голосів. Там буде дуже легко зробити нове Придністров'я.

Далі підуть на Молдову через не менш ватну автономію Гагаузія і поставлять Додона. Ну а далі Молдова буде як Білорусь, звідки можна буде перекидувати військо на Укрїну.
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27.04.2022 12:24 Ответить
 
 