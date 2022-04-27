Ракетный удар по Одесчине: войска РФ повторно обстреляли мост через Днестровский лиман, он подвергся разрушению (обновлено)

Войска РФ снова нанесли ракетный удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в 6:45 повторный ракетный обстрел того же моста через Днестровский лиман в Одесской области. Пострадавших железнодорожников нет. Степень пораженности инфраструктуры сможем определить после окончания воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

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Эту информацию подтвердил в телеграм-канале спикер ОВА Сергей Братчук.

"Одесчина. Повторный ракетный обстрел моста через Днестровский лиман. Мост подвергся разрушению", - отметил Братчук.