В Луганской области священник УПЦ МП передавал сведения врагу относительно позиций украинских войск, - Гайдай
В Северодонецке священнослужитель УПЦ московского патриархата передавал врагу сведения о дислокации украинских войск.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Мобильный телефон священнослужителя Украинской православной церкви московского патриархата правоохранители проверили вчера, 26 апреля. В телефоне была обнаружена переписка с представителями незаконных вооруженных формирований, в которой этот гражданин передавал сведения о численности, дислокации, вооружении военных Вооруженных сил Украины", -.
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@Gary57911146
·
6 год
Константинопіль позбавив сану всіх московітських попів РПЦвУ (екс-УПЦ МП) ще декілька місяців тому, обґрунтовував це на Синоді тим, що московський патріархат на теренах незалежної України, згідно канонам Вселенського православ'я, не є канонічним. Тобто, будь-який піп МП - сектант
каже, мовляв, не час сіяти розбрат
нормально??
оху... здивувався дуже.
І бігом!!!
Це рідна секта влади.
А, загалом, не начасі піднімати релігійні питання!-да Zeлені?
"У ході російсько-української війни російська православна церква виявила себе як організація, яка безпосередньо бере участь у воєнних злочинах та геноциді українців, разом із путінськими політиками і злочинцями-військовими.
Маємо всі свідчення, журналістські розслідування і докази про безпосередню участь рпц у депортації українських громадян до росії, примусовому розміщенні на території своїх приходів, перешкоджанні виїзду в інші країни. Це - прямі злочини проти українців, тортури, порушення прав і свобод людини.
Предстоятель рпц кіріл (владімір гундяєв) неодноразово підтримував злочини рф проти нашої держави, публічно «благословляючи» агресорів.
Закликаємо світ застосувати санкції проти рпц як організації - посібника тероризму і співучасника геноциду, а також проти її предстоятеля кіріла й інших представників керівництва.
Сьогодні є всі підстави накласти арешт на майно і рахунки рпц і її керівництва, які знаходяться за межами рф, і передбачити механізм спрямування їх для покриття витрат відбудови України."
Багато питань до влади.
Но -- Рада не будет рассматривать запрет УПЦ МП до конца войны, - Стефанчук (Источник: )
Верховна Рада поки не розглядатиме законопроєкт про заборону діяльності
Української православної церкви московського патріархату на території України,
оскільки це може призвести до розколу суспільства.
Не на часі!
Тільки повна заборона МП в Україні, МП повинен бути поза законом.
Тільки так.