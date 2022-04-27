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Добровольно сотрудничает с врагом. В Энергодаре подозревается в коллаборационизме местный депутат

При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры гражданину, возглавившему незаконный орган власти в оккупированном Энергодаре, сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора.

Добровольно сотрудничает с врагом. В Энергодаре подозревается в коллаборационизме местный депутат 01

По данным следствия, в конце марта 2022 г. в ходе временной оккупации Энергодара местный депутат добровольно согласился занять должность в незаконно созданных военной администрацией РФ органах власти. О своем назначении "главой общественного совета самоорганизации города Энергодар" подозреваемый сообщил жителям города в видеообращении через сеть Интернет.

Сейчас "чиновник" активно обеспечивает выполнение организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Главного управления Нацполиции в Запорожской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты в Энергодаре начали создавать фейковые органы власти, - Энергоатом

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Энергодаре россияне удерживают и пытают заложников, в Токмаке готовят "референдум", а в Мелитополе размещают артиллерию в жилых кварталах, - Генштаб

Запорожская область (3126) коллаборационизм (874) Энергодар (157) Офис Генпрокурора (2480)


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Топ комментарии
+11
Що сказати, руки справжнього "слуги народу"! Або ОПЖЗ ( хоч здається це одне і те саме)...
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27.04.2022 09:36
+10
Тільки одна партія приходить на ум, представником якої є цей фурункул.
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27.04.2022 09:35
+5
весь в перстнях... тху, пля!
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27.04.2022 09:36
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Тільки одна партія приходить на ум, представником якої є цей фурункул.
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27.04.2022 09:35 Ответить
Що сказати, руки справжнього "слуги народу"! Або ОПЖЗ ( хоч здається це одне і те саме)...
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27.04.2022 09:36 Ответить
весь в перстнях... тху, пля!
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27.04.2022 09:36 Ответить
"Входить Нєзнайка, бєлокурий супермен-вікінг, одєтий в кожаноє пальто, надєтоє на кожаний піджак. На руках у Нєзнайкі золоті гайки. З усіх карманів стирчать пачки грошей" - Митець
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27.04.2022 10:09 Ответить
Опісля звільнення...на пляшку.
Хай вкурить.."русскій мірь "
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27.04.2022 09:42 Ответить
РОЖУ ВІДКРИЙТЕ не соромтесь
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27.04.2022 09:44 Ответить
Депутат, за нього проголосув в свій час мудрий наріт
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27.04.2022 09:44 Ответить
Навіщо писати це лайно і показувати плями на фото, пишить, що ця пляма зрадила. Треба речи називати своїми і менами.
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27.04.2022 09:46 Ответить
ОПЗАЖОП?
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27.04.2022 09:46 Ответить
Розстріляли?
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27.04.2022 09:47 Ответить
Имя, сестра, имя!!!
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27.04.2022 10:03 Ответить
Цього ганділіндона звуть Шевчик Андрій Володимирович, ОПЗЖ, звісно
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27.04.2022 10:08 Ответить
Зачем его морду закрывать?
Все знают,что это алкаш Шевчик из ОПЗЖ.
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27.04.2022 10:44 Ответить
 
 