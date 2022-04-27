Добровольно сотрудничает с врагом. В Энергодаре подозревается в коллаборационизме местный депутат

При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры гражданину, возглавившему незаконный орган власти в оккупированном Энергодаре, сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора.

По данным следствия, в конце марта 2022 г. в ходе временной оккупации Энергодара местный депутат добровольно согласился занять должность в незаконно созданных военной администрацией РФ органах власти. О своем назначении "главой общественного совета самоорганизации города Энергодар" подозреваемый сообщил жителям города в видеообращении через сеть Интернет.

Сейчас "чиновник" активно обеспечивает выполнение организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Главного управления Нацполиции в Запорожской области.

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