Ряд стран ЕС сохраняет аккредитацию для российских военных атташе, что позволяет координировать операции, подобные Солсбери или Врбетице, - Йозвяк

Несмотря на высылку российских дипломатов, ряд стран ЕС сохраняют аккредитацию для российских военных атташе.

Об этом сообщил в твиттере журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, информирует Цензор.НЕТ.

По его информации, несмотря на высылку российских дипломатов из стран ЕС в результате войны в Украине, многие страны все еще сохраняют аккредитацию для российских военных/оборонных атташе, которые часто являются высокопоставленными офицерами разведки, способными координировать такие операции, как Солсбери или Врбетице.

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