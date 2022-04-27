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Новости Война
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Ряд стран ЕС сохраняет аккредитацию для российских военных атташе, что позволяет координировать операции, подобные Солсбери или Врбетице, - Йозвяк

рф,разведчик,шпион,гру

Несмотря на высылку российских дипломатов, ряд стран ЕС сохраняют аккредитацию для российских военных атташе.

Об этом сообщил в твиттере журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, информирует Цензор.НЕТ.

По его информации, несмотря на высылку российских дипломатов из стран ЕС в результате войны в Украине, многие страны все еще сохраняют аккредитацию для российских военных/оборонных атташе, которые часто являются высокопоставленными офицерами разведки, способными координировать такие операции, как Солсбери или Врбетице.

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разведка (4181) дипломаты (637) Йозвяк Рикард (134) атташе (7)


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Для операции подобной Солсбери предлагаю накормить Новичком самих парашных атташе.
Всё равно ни на что другое, кроме как на корм червям эти уроды не способны.
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27.04.2022 09:35 Ответить
Хворію,боляче тому зробила День України, дивлюсь усі відео ,очі злякані дітей, Герої,земля в крові Патріотів...боляче і Ще не вмерла Україна від маленької дівчинки. Слухаю гучно, нехай і сусіди чують Україну не перемогти Україна понад усе, Україна це Ви. Тримайтесь
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27.04.2022 09:47 Ответить
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27.04.2022 10:02 Ответить
Усі, без винятку, співробітники кацапських посольств - це шпигуни
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27.04.2022 11:15 Ответить
Tak eti vse atashe pod kalpakom i po nim mozno vijti na mesnix prdatelei... Oni daze puknut nezmetno ne mogut...
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27.04.2022 12:15 Ответить
 
 