Ряд стран ЕС сохраняет аккредитацию для российских военных атташе, что позволяет координировать операции, подобные Солсбери или Врбетице, - Йозвяк
Несмотря на высылку российских дипломатов, ряд стран ЕС сохраняют аккредитацию для российских военных атташе.
Об этом сообщил в твиттере журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, информирует Цензор.НЕТ.
По его информации, несмотря на высылку российских дипломатов из стран ЕС в результате войны в Украине, многие страны все еще сохраняют аккредитацию для российских военных/оборонных атташе, которые часто являются высокопоставленными офицерами разведки, способными координировать такие операции, как Солсбери или Врбетице.
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Всё равно ни на что другое, кроме как на корм червям эти уроды не способны.