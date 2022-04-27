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Новости Война
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"Выполняю все, что мне доверяет комбат", - депутат Сейма Латвии, приехавший добровольцем в Украину. ВИДЕО

юраш

Латвийский политик и юрист Юрис Юраш, сложивший полномочия депутата сейма Латвии, чтобы приехать добровольцем в Украину и защищать ее от российских оккупантов, рассказал, что собственными глазами увидел и пережил здесь. Он говорит, что чувствует себя прекрасно и уверен, что защитники Украины смогут прогнать оккупантов со своей земли.

Об этом Юраш рассказал главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову, передает Цензор.НЕТ.

"Вместе с такими ребятами я чувствую себя прекрасно, когда рядом такие стойкие и храбрые бойцы. Мы друг друга ежедневно поддерживаем. Я уверен, что вместе нам удастся отстоять независимость Украины и прогнать оккупанта", - говорит он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Американские добровольцы в освобожденном селе под Киевом. ВИДЕО

Латвия (1339) добровольцы (1173)


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Топ комментарии
+13
Тетяна Чорновіл.
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27.04.2022 10:46
+6
https://www.youtube.com/watch?v=kWmdZFhAVPE&ab_channel=UkrinformTV 50 українських артилеристів завершили підготовку з користування американськими гаубицями M777
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27.04.2022 10:29
+6
Кто-нибудь знает, кто из украинских депутатов (неважно из каких партий) воюет на передовой?
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27.04.2022 10:29
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Из окопа пишешь?
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27.04.2022 10:30 Ответить
Pis nahuj, mudak.
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27.04.2022 11:06 Ответить
О! Уже не знаю за что отправил, но узнаю родной латышский. Уверен, что направление по курсу военного русского корабля задано своевременно и оправданно! Слава Украине!
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27.04.2022 13:08 Ответить
tas viņš mani sūtija. iesaku palsīt par šo tipiņu.....ko viņš īsti dara Ukrainā - ir labs jautājums.

https://neatkariga.nra.lv/izpete/374997-ukrainas-mediji-stasta-blenas-kas-ir-juris-jurass
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27.04.2022 13:16 Ответить
Це не піар.
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27.04.2022 10:51 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=kWmdZFhAVPE&ab_channel=UkrinformTV 50 українських артилеристів завершили підготовку з користування американськими гаубицями M777
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27.04.2022 10:29 Ответить
Кто-нибудь знает, кто из украинских депутатов (неважно из каких партий) воюет на передовой?
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27.04.2022 10:29 Ответить
депутати не мають воювати. вони мають приймати закони, важливі закони у цей час!
а у тебе видно ватний пердак вибухає ? )))
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27.04.2022 10:39 Ответить
Тетяна Чорновіл.
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27.04.2022 10:46 Ответить
Роман Костенко, Голос

Ігор Лапін
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27.04.2022 10:59 Ответить


Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:23.04.2022

23.04.2022 !!
??
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27.04.2022 11:39 Ответить
Понятно, что ватное дерьмецо!
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27.04.2022 13:06 Ответить
Ярош ще з 2014, Тетяна Чорновіл, депутати з партії Свобода
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27.04.2022 13:05 Ответить
Під Гуляйполем Азовці взяли в полон ДНРівців, які з переляку здали все що знали.- ФОТО, ВІДЕО.
http://1news.zp.ua/pod-gulyajpolem-azovczy-vzyali-v-plen-dnrovczev-kotorye-s-perepuga-sdali-vse-chto-znali-foto-video/
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27.04.2022 10:39 Ответить
Це не расейські повії австріяки. Погодилися на рубЄль за газ.
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27.04.2022 10:42 Ответить
СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ЛАТВИИ!
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27.04.2022 12:39 Ответить
Дякуємо. Бережи вас Господь, Юріс.
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27.04.2022 12:43 Ответить
Горжусь! Надеюсь кроме приобретённого боевого опыта и непосредственного общения и с настоящими украинцами и с "настоящими" руSSкими, у Юриса достаточно знаний в политике, чтобы разогнать 2/3 наших латвийских политиков-соплежуев - сторонников руSSкого мира и "нейтральных" толерастов.

В Украине был один настоящий президент - Порошенко, теперь волею судьбы неожиданно появился второй - Зеленский, а у нас не президенты, а не рыба ни мясо. Одна Вайра Вике-Фрейберга оказалась мужиком с яйцами и втащила нас в НАТО и как мы над ней не потешались ( в основном на поводу у рашистских СМИ!), но теперь нет сомнения, что многие из нас, жителей Латвии, ЖИВЫ и живём мы в свободной стране только благодаря ей!
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27.04.2022 13:05 Ответить
 
 