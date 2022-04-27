"Выполняю все, что мне доверяет комбат", - депутат Сейма Латвии, приехавший добровольцем в Украину. ВИДЕО
Латвийский политик и юрист Юрис Юраш, сложивший полномочия депутата сейма Латвии, чтобы приехать добровольцем в Украину и защищать ее от российских оккупантов, рассказал, что собственными глазами увидел и пережил здесь. Он говорит, что чувствует себя прекрасно и уверен, что защитники Украины смогут прогнать оккупантов со своей земли.
Об этом Юраш рассказал главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову, передает Цензор.НЕТ.
"Вместе с такими ребятами я чувствую себя прекрасно, когда рядом такие стойкие и храбрые бойцы. Мы друг друга ежедневно поддерживаем. Я уверен, что вместе нам удастся отстоять независимость Украины и прогнать оккупанта", - говорит он.
Топ комментарии
+13 Colt
показать весь комментарий27.04.2022 10:46
+6 Владимир Николенко #234291
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+6 Виктор Ли #516415
показать весь комментарий27.04.2022 10:29
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а у тебе видно ватний пердак вибухає ? )))
Ігор Лапін
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Реєстрація:23.04.2022
23.04.2022 !!
??
http://1news.zp.ua/pod-gulyajpolem-azovczy-vzyali-v-plen-dnrovczev-kotorye-s-perepuga-sdali-vse-chto-znali-foto-video/
В Украине был один настоящий президент - Порошенко, теперь волею судьбы неожиданно появился второй - Зеленский, а у нас не президенты, а не рыба ни мясо. Одна Вайра Вике-Фрейберга оказалась мужиком с яйцами и втащила нас в НАТО и как мы над ней не потешались ( в основном на поводу у рашистских СМИ!), но теперь нет сомнения, что многие из нас, жителей Латвии, ЖИВЫ и живём мы в свободной стране только благодаря ей!