"Выполняю все, что мне доверяет комбат", - депутат Сейма Латвии, приехавший добровольцем в Украину. ВИДЕО

Латвийский политик и юрист Юрис Юраш, сложивший полномочия депутата сейма Латвии, чтобы приехать добровольцем в Украину и защищать ее от российских оккупантов, рассказал, что собственными глазами увидел и пережил здесь. Он говорит, что чувствует себя прекрасно и уверен, что защитники Украины смогут прогнать оккупантов со своей земли.

Об этом Юраш рассказал главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову, передает Цензор.НЕТ.

"Вместе с такими ребятами я чувствую себя прекрасно, когда рядом такие стойкие и храбрые бойцы. Мы друг друга ежедневно поддерживаем. Я уверен, что вместе нам удастся отстоять независимость Украины и прогнать оккупанта", - говорит он.

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