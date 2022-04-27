На Белгородщине до сих пор пылает склад боеприпасов: "Слышны небольшие, но чувствительные взрывы". ВИДЕО
Российские пропагандисты уже называют звуки, которые слышали жители Белгородской области, не хлопками, а взрывами.
Видео включения своего корреспондента из Белгородщины опубликовало российское государственное информагентство "РИА Новости", сообщает Цензор.НЕТ.
"Вот сейчас за моей спиной поднимается дым от пожара на складе боеприпасов в Белгородской области. За несколько часов до этого жители Белгорода даже в самом центре города услышали громкий взрыв и спустя 30-40 минут - еще один. Сейчас здесь слышны небольшие, но чувствительные взрывы", -говорит он.
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+51 Serhios Bond #490169
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.......нужно потдать, что бы было совсем "весело".....
Хто гине за «рускій мір»?
Адам Чарльз Лентон ілюструє, як етнічні меншини з бідних регіонів московії займають непропорційну частку серед російських військових втрат.
Лентон - кандидат політичних наук в Університеті Джорджа Вашингтона, спеціалізується на етнічній політиці та регіональному розвитку в рф. https://t.me/operativnoZSU/21187
Але "нєбольшим" він недовго залишатиметься.
Закликаємо сторони припинити кровопролиття та завершити конфлікт за столом перемовин.
В іншому випадку керівництву України доведеться вжити заходів щодо захисту україномовного населення на території вказаних Республік. Україна завжди готова стати гарантом миру та безпеки для своїх людей.
А то вже були вкиди, що склади порожні і швидко загасили.
- Слушай, кожугетович, не бей по Нью Йорку, у меня там дочь.
Шойгу отвечает:
- Да я знаю, фурсенко тоже звонил по поводу США. мизулина просила по Бельгии не бить, жириновский - по Швейцарии, а железняк - по Лондону. Другие наши звонили, список большой на самом деле… … Пауза. Слушай, лавров, куда бить тогда, в случае чего?
- Ммм, ну, **@ни по Воронежу, там нет наших.