На Белгородщине до сих пор пылает склад боеприпасов: "Слышны небольшие, но чувствительные взрывы". ВИДЕО

Российские пропагандисты уже называют звуки, которые слышали жители Белгородской области, не хлопками, а взрывами.

Видео включения своего корреспондента из Белгородщины опубликовало российское государственное информагентство "РИА Новости", сообщает Цензор.НЕТ.

"Вот сейчас за моей спиной поднимается дым от пожара на складе боеприпасов в Белгородской области. За несколько часов до этого жители Белгорода даже в самом центре города услышали громкий взрыв и спустя 30-40 минут - еще один. Сейчас здесь слышны небольшие, но чувствительные взрывы", -говорит он.

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