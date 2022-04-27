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На Белгородщине до сих пор пылает склад боеприпасов: "Слышны небольшие, но чувствительные взрывы". ВИДЕО

бєлгород

Российские пропагандисты уже называют звуки, которые слышали жители Белгородской области, не хлопками, а взрывами.

Видео включения своего корреспондента из Белгородщины опубликовало российское государственное информагентство "РИА Новости", сообщает Цензор.НЕТ.

"Вот сейчас за моей спиной поднимается дым от пожара на складе боеприпасов в Белгородской области. За несколько часов до этого жители Белгорода даже в самом центре города услышали громкий взрыв и спустя 30-40 минут - еще один. Сейчас здесь слышны небольшие, но чувствительные взрывы", -говорит он. 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Белгородской области РФ раздавались взрывы, загорелся склад боеприпасов. ВИДЕО

взрыв (6775) россия (95702) Белгород (454)


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Топ комментарии
+51
Вместе с боеприпасами "детонируют" пердаки граждан роиссянской *********.
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27.04.2022 10:33
+37
щось руzzкій потєрял бєрєга! какиє взрьівьі?! хлапкі!
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27.04.2022 10:34
+28
Случилось то, что обычно и случается в подобных ситуациях - затевается маленькая и победоносная войнушка на чужой территории для поднятия рейтинга "вождя", да и просто для развлечения, но потом она переходит на свою собственную территорию и превращается в затяжную, кровавую, выматывающую все силы, ресурсы и жизни катастрофическую войну, финалом которой смерть "вождя" и распад россии
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27.04.2022 10:45
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Вместе с боеприпасами "детонируют" пердаки граждан роиссянской *********.
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27.04.2022 10:33 Ответить
Подготавливают мнение кацапов под необходимость ядерного удара❗💥
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27.04.2022 10:48 Ответить
Не будет никаких ядерных ударов.
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27.04.2022 11:00 Ответить
Да хрен их знает. Учитывая объективные сомнения в адекватности кремлевской верхушки.
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27.04.2022 11:25 Ответить
Дійсно, Бєлгородская обл. вже давно заслужила щоб по ній шмальнули ядерною зброєю
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27.04.2022 11:33 Ответить
Считаете, что бояр интересует мнение холопов? Что по зомбоящику скажут, то кацапы и будут думать. Просто ответка Украины достигла уже таких масштабов, что на хлопки и задымления все не спишешь.
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27.04.2022 12:28 Ответить
на немотиваний ядерний удар буде така ж отвєтка... нехай кацапня це розуміє... кацапію потрібно денацифікувати й демілітаризувати, з повним контролем всих її ядерних можливостей і знищенню угрози Світу. З вяликой, кацапію потрібно приземлити до нікчемної.(нормальної з неї, ще 1000 років не буде)
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27.04.2022 12:32 Ответить
щось руzzкій потєрял бєрєга! какиє взрьівьі?! хлапкі!
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27.04.2022 10:34 Ответить
Хтось "чувствітельно" покурив
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27.04.2022 10:35 Ответить
Кидайте палить і хлапків не буде.
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27.04.2022 10:39 Ответить
Н нє сваршшікі єто случаєм?...
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27.04.2022 10:40 Ответить
А потім присів на небольшую, но чувствительную бутылку🤣🤣
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27.04.2022 11:37 Ответить
С коктейлем молотова
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27.04.2022 13:05 Ответить
навіть якщо це гєбня сама своїх підриває, все одно приємно! палай русня палай, за кожну сльозинку пролиту нашими жінками й дітьми, за кожного захисника нашого героїчного найсміливішого народу світу (в даний момент)
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27.04.2022 10:36 Ответить
Ой, ашослучілось
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27.04.2022 10:36 Ответить
Знову матрос з крейсера недопалок кинув!
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27.04.2022 10:36 Ответить
Аж сюди чуть... чи то пердаки расссссєйські.
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27.04.2022 10:36 Ответить
якщо наші , то величезні молодці, головне що все тихо без криків і пафосу, а результат є
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27.04.2022 10:36 Ответить
па-любе наші! навіть якщо тільки "прохання або прокльони" - але ж дійшли !!!!
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27.04.2022 10:57 Ответить
.......у орков стало не скучно........есть о чём поговорить.....
.......нужно потдать, что бы было совсем "весело".....
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27.04.2022 10:36 Ответить
Ета нє ми, нас там нєт.
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27.04.2022 10:37 Ответить
po bolshe razrushenii tam , i trupov.
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27.04.2022 10:37 Ответить
Маловато будєт ! Ма - ло-ва-то !!!!
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27.04.2022 10:38 Ответить
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27.04.2022 10:41 Ответить
А тепер так само ще по складах у Придністров'ї! Ну і заодно по аеропорту Тирасполя і кацапським військовим частинам! Просто для профілактики...
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27.04.2022 10:41 Ответить
Було б чудово, але ФОРМАЛЬНО то територія Молдови, тому це можна зробити лише за згоди чи на прохання молдовської влади.
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27.04.2022 11:03 Ответить
А кацапські війська там знаходяться зі згоди й на прохання молдовської влади?
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27.04.2022 13:41 Ответить
нє, придністровські склади треба забрати собі ане підривати. нам ********** дуже потрібні
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27.04.2022 12:42 Ответить
Зорян і Шкіряк разом з Сенею "Кроликом" і Кривавим Пастором пішли в рейд від Воронежа до Владивостока, а потім у зворотньому напрямку. Кацапи, начувайтеся.
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27.04.2022 10:43 Ответить
Гори гори ясно,щоби не погасло. Хай хлопає
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27.04.2022 10:43 Ответить
Доброго ранку. Ми з України.
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27.04.2022 10:43 Ответить
Это ********** бегает с гранатой, рабсияне держите сумасшедшего.
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27.04.2022 10:44 Ответить
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27.04.2022 10:44 Ответить
Та ви що, наш прапор в таке лайно смердюче встановлювати? Тiльки випалена земля років на 100.
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27.04.2022 14:01 Ответить
А що це за чмоня-кореспондет? Це таких будуть далі мобілізовувати у "вторую в мире"?
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27.04.2022 10:45 Ответить
Случилось то, что обычно и случается в подобных ситуациях - затевается маленькая и победоносная войнушка на чужой территории для поднятия рейтинга "вождя", да и просто для развлечения, но потом она переходит на свою собственную территорию и превращается в затяжную, кровавую, выматывающую все силы, ресурсы и жизни катастрофическую войну, финалом которой смерть "вождя" и распад россии
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27.04.2022 10:45 Ответить
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27.04.2022 10:50 Ответить
а ще рф провадить зачистку умовно своєї території від зайвих там автохтонних "нацменів"

Хто гине за «рускій мір»?

Адам Чарльз Лентон ілюструє, як етнічні меншини з бідних регіонів московії займають непропорційну частку серед російських військових втрат.

Лентон - кандидат політичних наук в Університеті Джорджа Вашингтона, спеціалізується на етнічній політиці та регіональному розвитку в рф. https://t.me/operativnoZSU/21187
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27.04.2022 10:51 Ответить
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27.04.2022 10:45 Ответить
он точно любил на кулаках отжиматься?
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27.04.2022 11:16 Ответить
Ленин любил упражнения на бревне, как он называл Крупскую. Но физподготовки было недостаточно и на таких "субботниках" ему изо всех сил помогали еще 5 мужиков.
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27.04.2022 11:40 Ответить
Местная алкашня ужралась и давай чудить...
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27.04.2022 10:49 Ответить
Потихеньку до москаликів підбирається нєбольшой, но чувствітєльний п%°⌐€ц.

Але "нєбольшим" він недовго залишатиметься.
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27.04.2022 10:51 Ответить
празднованіє 9 мая
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27.04.2022 10:53 Ответить
репепетиция )))
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27.04.2022 10:58 Ответить
всё идёт по плану
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27.04.2022 10:54 Ответить
плохо слышно ! просим еще повторить!!!
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27.04.2022 10:59 Ответить
Я також "похлопав" такій чудовій події )))
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27.04.2022 11:05 Ответить
Навіщо стільки припасів, вбити всіх жителів планети Земля? То ж явно не для захисту, умисел мабуть знищити планету
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27.04.2022 11:05 Ответить
"Нібальшіє і чуствітєльніє"? А руцьгє мауглі люить "бальшіє і чуствітєльніє".
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27.04.2022 11:10 Ответить
Ох эти уже журналисты смельчаки - слышны взрывы. Какие взрывы? - хлопки, блеать, хлопки. На 15 лет за фейки хочешь присесть?
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27.04.2022 11:12 Ответить
я так розумію: то - не ми, нас там нєт. А на все виття і гавкання раші про якісь наші провокації - одна відповідь: гдє ваші даказатєльства?
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27.04.2022 11:34 Ответить
МЗС України висловлює глибоке занепокоєння з приводу тристороннього конфлікту, який виник між Бєлгородською, Курською та Воронезькою народними республіками.

Закликаємо сторони припинити кровопролиття та завершити конфлікт за столом перемовин.

В іншому випадку керівництву України доведеться вжити заходів щодо захисту україномовного населення на території вказаних Республік. Україна завжди готова стати гарантом миру та безпеки для своїх людей.
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27.04.2022 11:39 Ответить
Злякався , забув що треба "хлопки" говорити.
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27.04.2022 11:40 Ответить
Бєлгород НАШ!
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27.04.2022 12:04 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=s0H_vV_Zbfo&t=2s 😂😂 Мда, после такого провала теперь его точно придется "завалить"... А КАК ЕЩЕ РЕАБИЛИТИРОВАТЬСЯ?!
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27.04.2022 12:12 Ответить
Две лисички взяли спички! Даже звери против орков.
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27.04.2022 12:17 Ответить
эрзянский сахар тростняковый имени бандеры или паперосы тушить об копыты треба лучше..
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27.04.2022 12:57 Ответить
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27.04.2022 13:58 Ответить
Пісня)
А то вже були вкиди, що склади порожні і швидко загасили.
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27.04.2022 13:59 Ответить
Звонит лавров шойгу после обращения президента фед. собранию и говорит:
- Слушай, кожугетович, не бей по Нью Йорку, у меня там дочь.
Шойгу отвечает:
- Да я знаю, фурсенко тоже звонил по поводу США. мизулина просила по Бельгии не бить, жириновский - по Швейцарии, а железняк - по Лондону. Другие наши звонили, список большой на самом деле… … Пауза. Слушай, лавров, куда бить тогда, в случае чего?
- Ммм, ну, **@ни по Воронежу, там нет наших.
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27.04.2022 15:59 Ответить
нужно чтобы вся рашка пылала от калининграда до чукотки!
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27.04.2022 17:15 Ответить
«От Масквы да самых да акраин
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04.05.2022 13:39 Ответить
Русня, что с лицом?
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27.04.2022 18:52 Ответить
А що, «что-то смущает»? А як ви хотіли?
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04.05.2022 13:34 Ответить
 
 