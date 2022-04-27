Войска РФ нанесли авиаудар по Горской громаде на Луганщине, множество разрушений, по меньшей мере, один человек погиб, - ОВА. ФОТО
Сегодня утром войска РФ нанесли авиаудар по Горской громаде. В результате по меньшей мере один человек погиб.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.
"С 5:00 российские войска непрерывно обстреливают населенные пункты Горcrой громады. Применяют "грады" и артиллерию. Нанесен авиационный удар. Разрушений множество, уже найдено тело одного погибшего. Поиски продолжаются. В Горсом также сгорела электростанция."
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Dima30
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