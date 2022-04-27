Общие потери РФ с начала войны - около 22,4 тыс. человек, 185 самолетов, 155 вертолетов, 939 танков и 2 342 бронированных машины
Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 27 апреля потери личного состава противника составляют около 22,4 тыс. человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 27.04 ориентировочно составляют:
личного состава - около 22400 (+300) человек ликвидировано,
танков - 939 (+21) ед,
боевых бронированных машин - 2342 (+34) ед,
артиллерийских систем - 421 (+5) ед,
РСЗО - 149 (+0) ед,
средства ПВО - 71 (+2) ед,
самолетов - 185 (+1) ед,
вертолетов - 155 (+1) ед,
автомобильной техники - 1666 (+23) ед,
корабли /катера - 8(+0) ед,
цистерн с ГСМ - 76 (+0),
БПЛА оперативно-тактического уровня – 207 (+2).
Специальная техника - 31(+0).
Пусковые установки ОТРК/ТРК - 4 (+0).
"Наибольшие потери противника (за прошедшие сутки) наблюдались на Кураховском и Изюмском направлениях. Данные уточняются", - отмечают в Генштабе ВСУ.
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