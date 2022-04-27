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Новости Война
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Общие потери РФ с начала войны - около 22,4 тыс. человек, 185 самолетов, 155 вертолетов, 939 танков и 2 342 бронированных машины

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 27 апреля потери личного состава противника составляют около 22,4 тыс. человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 27.04 ориентировочно составляют:

личного состава - около 22400 (+300) человек ликвидировано,

танков - 939 (+21) ед,

боевых бронированных машин - 2342 (+34) ед,

артиллерийских систем - 421 (+5) ед,

РСЗО - 149 (+0) ед,

средства ПВО - 71 (+2) ед,

самолетов - 185 (+1) ед,

вертолетов - 155 (+1) ед,

автомобильной техники - 1666 (+23) ед,

корабли /катера - 8(+0) ед,

цистерн с ГСМ - 76 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 207 (+2).

Специальная техника - 31(+0).

Пусковые установки ОТРК/ТРК - 4 (+0).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские военные нанесли удар по позициям российских оккупантов на о. Змеиный

Общие потери РФ с начала войны - около 22,4 тыс. человек, 185 самолетов, 155 вертолетов, 939 танков и 2 342 бронированных машины 01

"Наибольшие потери противника (за прошедшие сутки) наблюдались на Кураховском и Изюмском направлениях. Данные уточняются", - отмечают в Генштабе ВСУ.

армия РФ (19400) Генштаб ВС (6343) техника (1738) потери (4400)


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Топ комментарии
+16
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27.04.2022 10:49
+13
Ну да, пусть танки и самолёты нарожают. Карфаген должен быть разрушает.
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27.04.2022 11:12
+12
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27.04.2022 10:55
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27.04.2022 10:49 Ответить
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27.04.2022 17:03 Ответить
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27.04.2022 10:55 Ответить
плюс триста орків в мішках - це означає, що наш Генштаб визнав круті пісторези за вчорашній день...
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27.04.2022 10:56 Ответить
А населенные пункты мы все равно теряем.......
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27.04.2022 10:57 Ответить
села и небольшие нп будут переходить из рук в руки еще не один раз.класический тяни-толкай)
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27.04.2022 11:11 Ответить
І скільки раз "із руки в руки" переходили Купянськ, Мелітополь, Балаклія, Херсон??
Йде повільна окупація москалями України поки літаєте у своїх фантазіях
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27.04.2022 12:11 Ответить
окупація завжди змінюється деокупацією. тому не втрачаймо надії. весь цивілізований світ сьогодні з нами.
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27.04.2022 12:31 Ответить
Не розумію, навіщо ця статистика?! Скільки б цих тварюк не було б вбито, все одно буде мало для нас. А для їхніх *****-самок - та їм до одного місця. Вони ще налуплять нових дебілів. Займіться краще чимось кориснішим, аніж рахівництвом. Від кількості полічених, їхніх ракет не зменьшиться.
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27.04.2022 10:57 Ответить
Ну да, пусть танки и самолёты нарожают. Карфаген должен быть разрушает.
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27.04.2022 11:12 Ответить
статистика дуже важлива наука, це не просто кількість орків, це ще й динамика їх забаранювання на різних напрямках, з врахуванням застосування різного озброєння.
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27.04.2022 11:35 Ответить
Цю статистику, а особливо в кожному рядку плюси чекають всі адекватні люди України, не треба бути песимістом, ну а за ракети "окреме спасибі" тим хто правил країною від 1994 року. по 2014
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27.04.2022 11:44 Ответить
Сучки-самки розмножуються не партеногенезом - участь самців теж необхідна. До того ж виростити протягом 18-ти років - економічно не всяка потягне. Ще й освіту треба дати, бо так-сяк стріляти з автомата і в Африці вміють, таких скоро коситимуть бойові роботи.
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27.04.2022 13:10 Ответить
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27.04.2022 11:06 Ответить
відкрию для вас секрет, але в Україні люди теж гинуть від бродячих собак. І відповідальності за це ніхто не несе. А людей, які намагаються оте псяче поголів`я якось унормувати, називають "злочинцями". Щоб ви розуміли, в країнах ЄС, Штатах - немає бродячих псів. Їх всіх виловлюють і доправляють в притулки. Потім, після певного часу утримання, собаку присипляють, якщо ніхто не захотів взяти її до себе додому. В нас же, щось лицемірно, з пафосом розказують про "захист тварин" й при тому, купа бродячих псів бігає містами та селами та тероризують громадян. І вбивати їх не можна, бо ж, буцімто, це "не гуманно". Хоча, в весь Західний світ їх спокійно присипляє прямо на потоці і це є норма. Так, тварину перед тим виловлюють і тримають деякий час в притулку. От і вся різниця. Якщо ми бідна країна і немає грошей на схему з притулками, то таких, небезпечних для людини тварин краще знешкоджувати. Або ж, особисту відповідальність за покусаних, загризених, роздертих тваринами людей мають нести міські та селищні голови. Тоді може щось зміниться.
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27.04.2022 11:42 Ответить
Якусь маячню написав. Кожний новий дохлий свинособака - це Гарна Новина! Кількість орків обмежена! То ж чим більше руссскіх денаціфіковано, тем меньше їх проти України воює.
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27.04.2022 11:06 Ответить
https://liveuamap.com/uk/2022/27-april-shots-were-fired-in-the-morning-and-drones-observed Вранці пролунали постріли та вночі поблизу села Колбасна спостерігали безпілотники - поліція Придністров'я

Щось чудернацьке коїться сьогодні Русня сьогодні сама себе усюди довбить?
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27.04.2022 11:11 Ответить
це касапські провокації зі спробою втянути населення подністровських молдаван у війну з нами. Почитай
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27.04.2022 11:25 Ответить
це "товарищ" - той ще "товарищ"
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27.04.2022 11:59 Ответить
справді, був "товаріщ".
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27.04.2022 12:16 Ответить
Війна кацапів з москалями.
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27.04.2022 11:18 Ответить
Тис 50 треба, це їхній В"єтнам!
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27.04.2022 12:01 Ответить
Вангую, параду не буде...нема чим, ким і бункерний невиїзний в масквабад
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27.04.2022 12:20 Ответить
Картонну армаду на буксирі по Червоній площі проволочать і дивізіон тополів. Скажуть кацапам, що всіх перемогли і зроблять їх невиїздими, щоб правди не бачили
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27.04.2022 12:29 Ответить
Москали получают и будут получать то, что заслужили… дальше, когда у нас будет больше вооружений и техники, потери орков-рашистов будут запредельные! Верим в победу!!! Не хочу показаться въедливым и не патриотом Украины, но хотелось бы знать и наши потери, чтобы сравнивать. И именно официальные от нашего ГШ, а не от Лехи Арестовича. Слава Украине!!!
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27.04.2022 12:26 Ответить
Да, уж... Шептун Обдрыстович расскажет...
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27.04.2022 15:07 Ответить
Вангую, що коли цифри будуть коло 25 тис, наступ видихнеться, а там наші почнуть контратаку.
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27.04.2022 16:15 Ответить
Чекаю 200-й на 9-те травня!
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27.04.2022 16:21 Ответить
 
 