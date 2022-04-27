В Приднестровье заявляются о стрельбе у складов с российским вооружением и боеприпасами

Стрельба произошла у складов с русским вооружением и боеприпасами в непризнанном Приднестровье.

Об этом сообщают в среду тираспольские СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Сообщается о стрельбе в районе складов возле села Колбасная. Жертв нет. Выясняем подробности", - отмечают в телеграм-канале тираспольского агентства "Новости Приднестровья".

По данным "Интерфакса", стрельба произошла у складов с российским вооружением и боеприпасами.

Отметим, что село Колбасна находится в Рыбницком районе Молдовы (непризнанного Приднестровья).

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Позже МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики подтвердило сообщение приднестровских СМИ о стрельбе утром в среду в сторону складов с российским вооружением и боеприпасами. Там уверяют, что "стреляли с территории Украины".