В Приднестровье заявляются о стрельбе у складов с российским вооружением и боеприпасами
Стрельба произошла у складов с русским вооружением и боеприпасами в непризнанном Приднестровье.
Об этом сообщают в среду тираспольские СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
"Сообщается о стрельбе в районе складов возле села Колбасная. Жертв нет. Выясняем подробности", - отмечают в телеграм-канале тираспольского агентства "Новости Приднестровья".
По данным "Интерфакса", стрельба произошла у складов с российским вооружением и боеприпасами.
Отметим, что село Колбасна находится в Рыбницком районе Молдовы (непризнанного Приднестровья).
Позже МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики подтвердило сообщение приднестровских СМИ о стрельбе утром в среду в сторону складов с российским вооружением и боеприпасами. Там уверяют, что "стреляли с территории Украины".
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Хватит ли "пороху" президенту Молдовы решиться на взрослый поступок?
Как по мне - очень сомнительный в плане выгоды для Украины обмен.
Чтобы у слова "бендеровцы" появился смысл.
А Придністрянщина - то споконвічна українська земля споконвіків заселена українцями (тут хтось *******, що в Тирасполі 80% українців і росіян, - то не росіяни, а зрусифіковані етнічні українці так записані на їхньому т.з. "переписі"). Повернення раніше переданої Молдавії Придністрянщини (Лівобережжя Дністра) до складу України - то лише питання часу, а в нинішній обстановці - можливо тижнів чи місяців.
Ти Свою СРАТегію "размєна" розповіси молдавським пастухам за стаканом вина з мамалигою: за свої землі і людей треба битися, а не язиками пиз....
1) РФ почала теракти в Придністров'ї, щоб мати причину ввести війська.
2) Розбомбили міст через Дністровський лиман, щоб Україна не могла укріпити південну частину одеської області.
3) РФ висадять десант в районі Ніколаєвки-Курортного.
4) Попруть на Тираспіль в Придністров'я на "допомогу".
5) Звідти відкриють ще один фронт з метою оточити Одесу з Заходу...
6) Щойно звучать заяви з РФ, що київ готовий захопити взяти під контроль Придністров'я, по аналогії, як звучали заяви перед початком війни щодо ДНР ЛРН.
я пля уею з тих довбнів шо наставили під цим рашистським говновкидом "лайків" , дивіться ***** уважно шо "київ" написано з малої , а всі інше з великої...з"повагою" плять..