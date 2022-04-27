Американская разведка помогла Украине отразить атаку РФ в Гостомеле и сохранить ПВО, - NBC
Разведка Соединенных Штатов предоставила Украине информацию, которая помогла сохранить противовоздушную оборону и сорвать операцию армии РФ в Гостомеле.
Об этом со ссылкой на источники сообщает NBC News, передает Цензор.НЕТ.
Американская военная группа, по данным канала, прибыла в Украину за несколько недель до полномасштабного вторжения России. Она изучила состояние ПВО и посоветовала, как его лучше рассредоточить.
По словам американских официальных лиц, это помогло Украине не дать России захватить контроль в небе. Украинские военные посредством разведки США продолжают перемещать средства ПВО почти каждый день.
"Российские военные в буквальном смысле бьют по пустым полям, где когда-то была установлена система ПВО. Это оказывает большое влияние на возможности российских вооруженных сил на земле", – сказал один из собеседников канала.
Также американская разведка дает данные, которые позволяют украинцам вести огонь по российским позициям и самолетам, отмечают журналисты. В частности, это помогло сорвать российскую десантно-штурмовую операцию на аэродроме Гостомеля, что не позволило армии РФ перебросить дополнительные войска и технику под Киев.
Хотя россияне в конце концов и захватили аэродром на время, у них не было достаточно контроля, чтобы доставлять туда большое количество техники, говорится в материале. По словам источника канала, эта неудача оказала значительное влияние на ход битвы за Киев.
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Ви що, не вірите майбутній президентці!?
- "Не об'являли евакуацію, щоб не було паніки" - скільки людей можна було зберегти!
- Не збільшували витрати на оборону, бо тоді дороги будувати не зможемо - можна було значно посилити ВСУ!
- Оголили південь - це взагалі у голові людини не вкладається!
Дурень та покидьок на троні значно гірше шльондри
.
є блазень, в якого навіть язик не знає що ляпне наступне.
Їх командир писав, що строковики билися краще досвідчиних бійців.
І так - десант з 36 гвинтокрилів на Гостомель - було попередження та розвіддані від спеціалістів США. Саме тому "зовсім випадково" на березі Дніпра, з боку якого заходили ці тварюки, виявилося декілька розрахунків зі Стінгерами, а навколо аєродрому окопалися нацгвардійці та частини 8го оснп. І 1-2 машини збили ще задовго до підльоту до Гостомеля. ВПС підірвали після першого штурму.
мабуть, таке верещали ті, хто п'є з пляшок, на яких сиділи кацапи...
Я завжди про це говорив з моменту вступу на посаду - бо це загроза повномасштабної агресії», - сказав тоді Залужний в інтерв'ю Радіо Свобода. «Відповідно, наше завдання як Збройних Сил - не чекати манни небесної. Ми повинні до цього підготуватися. І ми робимо для цього все. Зі свого боку ми проводимо комплекс навчань, у тому числі наших західних партнерів, у тому числі членів НАТО, а також партнерів по НАТО. Ми робимо все можливе, щоб ворог, так би мовити, не охоче реалізував такий сценарій»
Звісно, розвідка США - це 99% всієї корисної інформації, яка надходить до ЗСУ, і за майже повної відсутності власної розвідки (і через недолуге керівництво і через засилля кацапських шпигунів, з якими так ніхто і не почав боротися) - це просто неоцінима допомога. Але саме факт переміщення української ППО - це не через дані розвідки - це просто єдина можливість вижити.
1.Амэрыци однозначно респект.
2.Нашим комэнтарям - утрымуйтэсь вид крайних высловувань. Ймовирно що десь була хытристь, а нэ зрада Або нэдолугисть. Давайте спочатку пэрэможемо. Слава нашим воинам. Амэрыци подяка.