Американская разведка помогла Украине отразить атаку РФ в Гостомеле и сохранить ПВО, - NBC

Разведка Соединенных Штатов предоставила Украине информацию, которая помогла сохранить противовоздушную оборону и сорвать операцию армии РФ в Гостомеле.

Об этом со ссылкой на источники сообщает NBC News, передает Цензор.НЕТ.

Американская военная группа, по данным канала, прибыла в Украину за несколько недель до полномасштабного вторжения России. Она изучила состояние ПВО и посоветовала, как его лучше рассредоточить.

По словам американских официальных лиц, это помогло Украине не дать России захватить контроль в небе. Украинские военные посредством разведки США продолжают перемещать средства ПВО почти каждый день.

"Российские военные в буквальном смысле бьют по пустым полям, где когда-то была установлена ​​система ПВО. Это оказывает большое влияние на возможности российских вооруженных сил на земле", – сказал один из собеседников канала.

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Также американская разведка дает данные, которые позволяют украинцам вести огонь по российским позициям и самолетам, отмечают журналисты. В частности, это помогло сорвать российскую десантно-штурмовую операцию на аэродроме Гостомеля, что не позволило армии РФ перебросить дополнительные войска и технику под Киев.

Хотя россияне в конце концов и захватили аэродром на время, у них не было достаточно контроля, чтобы доставлять туда большое количество техники, говорится в материале. По словам источника канала, эта неудача оказала значительное влияние на ход битвы за Киев.