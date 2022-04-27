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Американская разведка помогла Украине отразить атаку РФ в Гостомеле и сохранить ПВО, - NBC

війна

Разведка Соединенных Штатов предоставила Украине информацию, которая помогла сохранить противовоздушную оборону и сорвать операцию армии РФ в Гостомеле.

Об этом со ссылкой на источники сообщает NBC News, передает Цензор.НЕТ.

Американская военная группа, по данным канала, прибыла в Украину за несколько недель до полномасштабного вторжения России. Она изучила состояние ПВО и посоветовала, как его лучше рассредоточить.

По словам американских официальных лиц, это помогло Украине не дать России захватить контроль в небе. Украинские военные посредством разведки США продолжают перемещать средства ПВО почти каждый день.

"Российские военные в буквальном смысле бьют по пустым полям, где когда-то была установлена ​​система ПВО. Это оказывает большое влияние на возможности российских вооруженных сил на земле", – сказал один из собеседников канала.

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Также американская разведка дает данные, которые позволяют украинцам вести огонь по российским позициям и самолетам, отмечают журналисты. В частности, это помогло сорвать российскую десантно-штурмовую операцию на аэродроме Гостомеля, что не позволило армии РФ перебросить дополнительные войска и технику под Киев.

Хотя россияне в конце концов и захватили аэродром на время, у них не было достаточно контроля, чтобы доставлять туда большое количество техники, говорится в материале. По словам источника канала, эта неудача оказала значительное влияние на ход битвы за Киев.

Автор: 

ПВО (2784) помощь (7827) США (26889) Гостомель (107)


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Топ комментарии
+78
і не сумнівався в тому щр сша нам допомогає як може- гарно дякуємо-
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27.04.2022 11:36
+53
Не може бути. А шльондра Мосєйчучка казала, шо вони нагнітатєлі гірше Скабєєвої.
Ви що, не вірите майбутній президентці!?
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27.04.2022 11:38
+46
Мосєйчук гірше ніж скабєєва. Вона свідомо дезінформувала громадян України і позбавила багатьох з них шансу на порятунок.
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27.04.2022 11:47
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і не сумнівався в тому щр сша нам допомогає як може- гарно дякуємо-
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27.04.2022 11:36 Ответить
Не може бути. А шльондра Мосєйчучка казала, шо вони нагнітатєлі гірше Скабєєвої.
Ви що, не вірите майбутній президентці!?
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27.04.2022 11:38 Ответить
Мосєйчук гірше ніж скабєєва. Вона свідомо дезінформувала громадян України і позбавила багатьох з них шансу на порятунок.
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27.04.2022 11:47 Ответить
Інтер концерт на 9 травня з даманскім готує, чи ета другоє?
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27.04.2022 11:50 Ответить
Вона не головна шльондра, пересічна.
- "Не об'являли евакуацію, щоб не було паніки" - скільки людей можна було зберегти!
- Не збільшували витрати на оборону, бо тоді дороги будувати не зможемо - можна було значно посилити ВСУ!
- Оголили південь - це взагалі у голові людини не вкладається!
Дурень та покидьок на троні значно гірше шльондри
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27.04.2022 12:19 Ответить
тут важко так ствердно говорити. якби раніше часу оголосили евакуацію, то рашка не напала би 24.02. а напала би пізніше і саме тоді, коли люди, злі на владу за липову евакуацію, почали би повертатись по домівках. Так ще гірше могло би бути..
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27.04.2022 13:22 Ответить
Гірше ніж сталось?! Ви коли-небудь чули, щоб из-за евакуаціі відкладали напад не невизначений термін? Не варто захищати дурня дурницями, в нього їх в глові і так повно
.
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27.04.2022 13:57 Ответить
так. могло би бути ще гірше.
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27.04.2022 16:14 Ответить
Так, так - все не так однозначно. Десь я вже це чув.
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27.04.2022 14:21 Ответить
Мосейчук не виновата. Это язык ее виноват, что вы хотите - любит поболтать. Иногда даже не думая, что болтает.....
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27.04.2022 13:23 Ответить
Навіть і тут вона не перша і не досконала:
є блазень, в якого навіть язик не знає що ляпне наступне.
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27.04.2022 13:58 Ответить
God Bless America.
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27.04.2022 11:41 Ответить
чи не ці американці "підривали інвестиційний клімат в Україні" ?
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27.04.2022 11:45 Ответить
та ще й єрмака недоповіли про нове розташування ППО
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27.04.2022 13:02 Ответить
А може то розвідка, що нагнітала і шкодила економіці? Бач яка, не послухалась Зеленського! І як то вона посміла, шашлики мішала смажити, на лижах кататись...
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27.04.2022 11:45 Ответить
каламойский нэгодуе
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27.04.2022 12:31 Ответить
Тю, а я дуав що взлітні смуги на Гостомелі підірвали і вони стали непридатні до посадки літаків. Ну то таке, тепер NBC у нас теж військові експерти, а не один Зе
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27.04.2022 11:47 Ответить
В Гостомелі за перший день положили більше 600 кацапів. Елітного десанту. я думаю , допомогли розташувать оборону
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27.04.2022 12:03 Ответить
Там одна з найкращих частин наших була - Бригада швидкого реагування Нацгвардії.

Їх командир писав, що строковики билися краще досвідчиних бійців.
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27.04.2022 13:02 Ответить
А я думав, 26 лютого 19 літаків ІЛ-76 з десантурою йшли на Васильків (і 2 з них - таки дійшли, але не до самого Василькова, а згоріли десь в лісах після збиття - а це мінімум 250 рил, якщо парашютісти, але там "десант" був просто в якості вантажу, такого влазить в 2 рази більше в ті літаки. А значить зажмурили принаймні 450 рил.

І так - десант з 36 гвинтокрилів на Гостомель - було попередження та розвіддані від спеціалістів США. Саме тому "зовсім випадково" на березі Дніпра, з боку якого заходили ці тварюки, виявилося декілька розрахунків зі Стінгерами, а навколо аєродрому окопалися нацгвардійці та частини 8го оснп. І 1-2 машини збили ще задовго до підльоту до Гостомеля. ВПС підірвали після першого штурму.
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27.04.2022 13:16 Ответить
дивно, а якісь збоченці верещали, що Зеленський абсолютно не прислухався до розвідки США
мабуть, таке верещали ті, хто п'є з пляшок, на яких сиділи кацапи...
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27.04.2022 11:56 Ответить
А він і не прислухався, керувала армія, дебілу ніхто нічого не повідомляв.
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27.04.2022 12:10 Ответить
Коли зеДебіл готувався до шашликів армія робила своє.

Я завжди про це говорив з моменту вступу на посаду - бо це загроза повномасштабної агресії», - сказав тоді Залужний в інтерв'ю Радіо Свобода. «Відповідно, наше завдання як Збройних Сил - не чекати манни небесної. Ми повинні до цього підготуватися. І ми робимо для цього все. Зі свого боку ми проводимо комплекс навчань, у тому числі наших західних партнерів, у тому числі членів НАТО, а також партнерів по НАТО. Ми робимо все можливе, щоб ворог, так би мовити, не охоче реалізував такий сценарій»
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27.04.2022 12:13 Ответить
ну, кто бы сомневался.
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27.04.2022 11:57 Ответить
"Цей обмін розвідувальними даними майже в режимі реального часу також проклав шлях для https://www.nbcnews.com/world/russia-ukraine-news України збити російський транспортний літак із сотнями військовослужбовців у перші дні війни, що допомогло відбити напад Росії на ключовий аеропорт поблизу Києва." - NBC News Digital
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27.04.2022 12:07 Ответить
От же ш сволочи, не дали насладиться майскими шашлыками!
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27.04.2022 12:29 Ответить
Та ладно! Я слышал, самый честный и компетентный военный советник (какой-то Арест-Овощ) на общественных началах рассказывал, шо наши, типа, просто делали вид, что никого не ждали, мол, такая тактическая хитрость, держались как ни духу ни слуху до 4 утра в тот самый день, без всяких американцев.
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27.04.2022 12:48 Ответить
Добре що існує амерська розвідка, бо своя зовсім всратая.
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27.04.2022 13:32 Ответить
"Російські військові в буквальному сенсі б'ють по порожніх полях, де колись була встановлена ​​система ППО"

Звісно, розвідка США - це 99% всієї корисної інформації, яка надходить до ЗСУ, і за майже повної відсутності власної розвідки (і через недолуге керівництво і через засилля кацапських шпигунів, з якими так ніхто і не почав боротися) - це просто неоцінима допомога. Але саме факт переміщення української ППО - це не через дані розвідки - це просто єдина можливість вижити.
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27.04.2022 13:33 Ответить
Я просто нагадаю, що в листопаді минулого року, квартального довпойопа вже попереджали американці, що буде повномасштабна війна. Потім у січні глава американської розвідки особисто приїхав у Київ і говорив з клоуном. А йому все одно не доходило. Тому я вважаю, що зе-скоти умисно не готувалися до війни, бо хотіли здати країну рашистам. А американці з британцями зламали ці плани
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27.04.2022 14:36 Ответить
УКРАИНЕ НЕОБХОДИМО МАССОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО РАКЕТ, ДАЖЕ В СОСЕДНЕЙ СТРАНЕ !!!
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27.04.2022 15:13 Ответить
Це справжні друзі. Респект американцям!
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27.04.2022 15:48 Ответить
Прочытав комэнты та й думаю:
1.Амэрыци однозначно респект.
2.Нашим комэнтарям - утрымуйтэсь вид крайних высловувань. Ймовирно що десь була хытристь, а нэ зрада Або нэдолугисть. Давайте спочатку пэрэможемо. Слава нашим воинам. Амэрыци подяка.
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27.04.2022 17:44 Ответить
 
 