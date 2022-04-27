На видео из Бучи, снятом с дрона, россияне стоят у тел украинцев, - CNN

Телеканал CNN получил эксклюзивное видео из Бучи, снятое 12 и 13 марта с помощью дрона. На нем видно, что военные армии захватчика стоят у тел убитых украинцев.

Об этом сообщает CNN, передает Цензор.НЕТ.

Телеканал не опубликовал это видео на сайте, но показал его в прямом эфире. CNN не называет имя источника, благодаря которому получены эти кадры, и утверждает, что видео проверено и что его точно сняли именно в Буче.

На видео от 13 марта виден российский военный автомобиль, стоящий на перекрестке. Рядом на улице находятся тела трех человек. Это те же тела, которые можно увидеть на видео от 1 апреля и на снимках со спутника Maxar Technologies, сделанных 18 марта.

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Еще одно видео от 13 марта показывает, как российская военная машина едет по улице в направлении трупов.

На видео, снятом 12 марта, несколько российских солдат стоят рядом с военным автомобилем, припаркованным у дома на небольшом расстоянии от тел. Что именно они делают в доме, неясно.

Это первое видео, на котором российские военные видны на улице, где после освобождения нашли тела погибших гражданских жителей Бучи.

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Россия продолжает отрицать, что ее военные устроили резню в Буче и других населенных пунктах Киевщины. Представитель президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков и министр иностранных дел России Сергей Лавров неоднократно заявляли, что видео и спутниковые снимки, на которых запечатлены тела в Буче, якобы являются подделкой.

CNN попросила прокомментировать эти кадры Министерство обороны РФ. Ответ еще не получен.