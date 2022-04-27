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Новости Война Резня в Буче
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На видео из Бучи, снятом с дрона, россияне стоят у тел украинцев, - CNN

буча

Телеканал CNN получил эксклюзивное видео из Бучи, снятое 12 и 13 марта с помощью дрона. На нем видно, что военные армии захватчика стоят у тел убитых украинцев.

Об этом сообщает CNN, передает Цензор.НЕТ.

Телеканал не опубликовал это видео на сайте, но показал его в прямом эфире. CNN не называет имя источника, благодаря которому получены эти кадры, и утверждает, что видео проверено и что его точно сняли именно в Буче.

На видео от 13 марта виден российский военный автомобиль, стоящий на перекрестке. Рядом на улице находятся тела трех человек. Это те же тела, которые можно увидеть на видео от 1 апреля и на снимках со спутника Maxar Technologies, сделанных 18 марта.

Смотрите: Оккупанты убивали жителей Киевщины снарядами с металлическими дротиками, - The Guardian. ФОТО

Еще одно видео от 13 марта показывает, как российская военная машина едет по улице в направлении трупов.

На видео, снятом 12 марта, несколько российских солдат стоят рядом с военным автомобилем, припаркованным у дома на небольшом расстоянии от тел. Что именно они делают в доме, неясно.

Это первое видео, на котором российские военные видны на улице, где после освобождения нашли тела погибших гражданских жителей Бучи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Буче заканчивается эксгумация тел погибших от рук оккупантов граждан, теперь главная задача - идентифицировать каждого, - мэр Федорук

Россия продолжает отрицать, что ее военные устроили резню в Буче и других населенных пунктах Киевщины. Представитель президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков и министр иностранных дел России Сергей Лавров неоднократно заявляли, что видео и спутниковые снимки, на которых запечатлены тела в Буче, якобы являются подделкой.

CNN попросила прокомментировать эти кадры Министерство обороны РФ. Ответ еще не получен.

Киевская область (4156) CNN (117) Буча (460)


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Топ комментарии
+14
Нет пощады московским захватчикам-фашистам!!!
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27.04.2022 12:12
+14
Подразделения из состава БТГр 288 артиллерийской бригады (в/ч 30683, Мулино) несут потери в Харьковской области. По имеющейся информации уничтожено реактивную артиллерийскую батарею с 9К57 "Ураган",

5 военнослужащих убито, более 12 ранены.

Следует отметить, что данная батарея так и не успела проявить себя в "специальной военной операции". Как только подразделение вышло на необходимый рубеж, одна из машин подорвалась на мине, тем самым обратив на себя внимание у средств воздушной разведки артиллерийских подразделений ВСУ. После подтверждения, по позиции дивизиона был нанесен удар.
Выжившие военнослужащие получили серьезные психологические травмы и больше не являются боеспособными.
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27.04.2022 12:15
+10
Педофил ботоксный насильник, когда ляпал про "нравится не нравится", он говорил о себе насильнике опущенном
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27.04.2022 12:16
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Ви, мабудь, з передової? Звідки вам відомо, що роблять в тилу?
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27.04.2022 12:17 Ответить
ти шо, двбб? їх тренують та відправляють. вже не один поїхав
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27.04.2022 12:21 Ответить
Если я правильно помню, ещё 2 месяца назад власть просила гражданских не носить камуфляж.
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27.04.2022 12:24 Ответить
Якщо це правда, то треба відповідати.... "А поранений Олексій був одягнений у фіолетову куртку з Міккі Маусом на спині."
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27.04.2022 12:33 Ответить
"Даніїл разом із сусідським хлопчиком Олексієм щодня грались на подвір'ї іграшковими пістолетами у «войнушки». Щоб Даня не замерз, дідусь надів на нього свою куртку, розфарбовану під камуфляж ЗСУ. Але неозброєним оком було видно, що вона значно більша за дитину."
Я как бы понимаю, что на спокойной Житомирщине ТрО не сильно нужна, тем более с оружием, и что шалят.
Но давать во время войны ребёнку одетому в камуфляж что-либо похожее на оружие - извините, со стороны родителей очень безответственно. Примерно как прыгать головой вниз в воду, не зная глубины.
Опущу момент, что дети могли бы подождать с игрой в войнушку как минимум до окончания настоящей войны.
Я был волонтёром в Перешышле, и там детвора тоже строила баррикады из матрасов и кидалась "гранатами". Запрещал, разбирал, дал мяч - перешли в футбол.
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27.04.2022 13:11 Ответить
я вас понимаю, но сейчас невозможно запретить детям играть в войну. К сожалению, сейчас войны вокруг слишком много.
это просто невозможно. Физически.
В Украине.
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27.04.2022 13:38 Ответить
"Тому що" декому варто іноді думати головою: на фронт потрібно чимось довезти, спорядити, розселити, забезпечити якими-не якими спальними місцями та годувати - не спадало таке на думку? Ще й підготувати та навчити дечому - ні? Навіть для 3-ї лінії. Не знаю де саме це у "вас", але в Києві натовпи тероборонівців аж ніяк зараз не ходять і нічого не "клянчать".
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27.04.2022 12:53 Ответить
Нет пощады московским захватчикам-фашистам!!!
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27.04.2022 12:12 Ответить
Подразделения из состава БТГр 288 артиллерийской бригады (в/ч 30683, Мулино) несут потери в Харьковской области. По имеющейся информации уничтожено реактивную артиллерийскую батарею с 9К57 "Ураган",

5 военнослужащих убито, более 12 ранены.

Следует отметить, что данная батарея так и не успела проявить себя в "специальной военной операции". Как только подразделение вышло на необходимый рубеж, одна из машин подорвалась на мине, тем самым обратив на себя внимание у средств воздушной разведки артиллерийских подразделений ВСУ. После подтверждения, по позиции дивизиона был нанесен удар.
Выжившие военнослужащие получили серьезные психологические травмы и больше не являются боеспособными.
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27.04.2022 12:15 Ответить
Педофил ботоксный насильник, когда ляпал про "нравится не нравится", он говорил о себе насильнике опущенном
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27.04.2022 12:16 Ответить
Да, « нравиться , не нравиться» - он этим мотивировал насильников из которых состоит кацапская орда
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27.04.2022 12:26 Ответить
Его этому научили то ли в питерской, то ли ********* подворотне.
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27.04.2022 12:39 Ответить
‼️‼️‼️У нас по телеку показывают разные импортные боевики - там такие смелые сильные сообразительные воины( актеры) , они спасают мир . Такие вымышленные сценарии

Поскольку в Украине президент - кинопродюсер , то ему и карты в руки .
ПУСТЬ пригласит режиссёров и продюсеров из Голливуда - пусть они снимают реальные боевики на основе реальных событий и ГЕРОИЗИРУЮТ СОПРОТИВЛЕНИЕ И УСПЕХИ УКРАИНСКИХ ВОИНОВ .
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27.04.2022 12:24 Ответить
"Свати" в Бучі ?
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27.04.2022 12:26 Ответить
Слишком низкого пошиба кинопродюсер, на уровне быдла. Приличные люди с таким не сотрудничают.
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27.04.2022 12:30 Ответить
чого ж, приїжджали різні там. шон пенн, наприклад.
перед війною ще актори якісь були.
але професіонал він дійсно ніякий.
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27.04.2022 12:37 Ответить
Долго в Ирпене и Буче на передовой и сразу после ухода москалей находился известный в Голливуде режиссер и сценарист (ставил один из фильмов про Джеймса Бонда).

Оч крутой чувак, оч известен в Голливуде.
лично помогал раненым, носил детей, животных спасал.
Вот он насмотрится и напишет сценарий - Голливуд ахнет.
Уверен в этом.
https://news.obozrevatel.com/show/people/gollivudskij-rezhisser-keri-fukunaga-pobyival-v-irpene-i-buche-i-priznalsya-chto-ego-shokirovalo-bolshe-vsego.htm
https://nv.ua/art/rezhisser-bonda-keri-fukunaga-o-volonterstve-v-ukraine-i-poezdki-v-buchu-irpen-harkov-50236054.html
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27.04.2022 13:42 Ответить
в Укпаїні президент клован, щоб воно з папірця не читало і яку б роль не грало
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28.04.2022 23:28 Ответить
Мене просто вибішують такі новини, ще хтось сумнівається, що російські ублюдки, їх важко назвати солдатами, вбивали і гвалтували мирне населення?
Думати треба тільки про одне, яким чином ліквідувати ***** і його недоімперію, бо якщо Україна не вистоїть, то мало місця буде усім!
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27.04.2022 12:46 Ответить
Vатные мроZZи
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27.04.2022 13:30 Ответить
Вбивство мирних жителів під час окупації на 100% доводить час настання смерті.
Головне, щоб портновці не патєрялі ці докази.
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27.04.2022 13:38 Ответить
ЗАЧЕМ ЧТО ТО ДОКАЗЫВАТЬ СМЕРТЕЛЬНО БОЛЬНОМУ !!!???
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27.04.2022 14:50 Ответить
Ніхто в мас-медіа пропаганді не порівнює різанину у Бучі з червоним терором, Голодомором або різаниною москалями новгородської республіки у 16 столітті.
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29.04.2022 00:53 Ответить
 
 