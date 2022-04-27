На видео из Бучи, снятом с дрона, россияне стоят у тел украинцев, - CNN
Телеканал CNN получил эксклюзивное видео из Бучи, снятое 12 и 13 марта с помощью дрона. На нем видно, что военные армии захватчика стоят у тел убитых украинцев.
Об этом сообщает CNN, передает Цензор.НЕТ.
Телеканал не опубликовал это видео на сайте, но показал его в прямом эфире. CNN не называет имя источника, благодаря которому получены эти кадры, и утверждает, что видео проверено и что его точно сняли именно в Буче.
На видео от 13 марта виден российский военный автомобиль, стоящий на перекрестке. Рядом на улице находятся тела трех человек. Это те же тела, которые можно увидеть на видео от 1 апреля и на снимках со спутника Maxar Technologies, сделанных 18 марта.
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Еще одно видео от 13 марта показывает, как российская военная машина едет по улице в направлении трупов.
На видео, снятом 12 марта, несколько российских солдат стоят рядом с военным автомобилем, припаркованным у дома на небольшом расстоянии от тел. Что именно они делают в доме, неясно.
Это первое видео, на котором российские военные видны на улице, где после освобождения нашли тела погибших гражданских жителей Бучи.
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Россия продолжает отрицать, что ее военные устроили резню в Буче и других населенных пунктах Киевщины. Представитель президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков и министр иностранных дел России Сергей Лавров неоднократно заявляли, что видео и спутниковые снимки, на которых запечатлены тела в Буче, якобы являются подделкой.
CNN попросила прокомментировать эти кадры Министерство обороны РФ. Ответ еще не получен.
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Я как бы понимаю, что на спокойной Житомирщине ТрО не сильно нужна, тем более с оружием, и что шалят.
Но давать во время войны ребёнку одетому в камуфляж что-либо похожее на оружие - извините, со стороны родителей очень безответственно. Примерно как прыгать головой вниз в воду, не зная глубины.
Опущу момент, что дети могли бы подождать с игрой в войнушку как минимум до окончания настоящей войны.
Я был волонтёром в Перешышле, и там детвора тоже строила баррикады из матрасов и кидалась "гранатами". Запрещал, разбирал, дал мяч - перешли в футбол.
это просто невозможно. Физически.
В Украине.
5 военнослужащих убито, более 12 ранены.
Следует отметить, что данная батарея так и не успела проявить себя в "специальной военной операции". Как только подразделение вышло на необходимый рубеж, одна из машин подорвалась на мине, тем самым обратив на себя внимание у средств воздушной разведки артиллерийских подразделений ВСУ. После подтверждения, по позиции дивизиона был нанесен удар.
Выжившие военнослужащие получили серьезные психологические травмы и больше не являются боеспособными.
Поскольку в Украине президент - кинопродюсер , то ему и карты в руки .
ПУСТЬ пригласит режиссёров и продюсеров из Голливуда - пусть они снимают реальные боевики на основе реальных событий и ГЕРОИЗИРУЮТ СОПРОТИВЛЕНИЕ И УСПЕХИ УКРАИНСКИХ ВОИНОВ .
перед війною ще актори якісь були.
але професіонал він дійсно ніякий.
Оч крутой чувак, оч известен в Голливуде.
лично помогал раненым, носил детей, животных спасал.
Вот он насмотрится и напишет сценарий - Голливуд ахнет.
Уверен в этом.
https://news.obozrevatel.com/show/people/gollivudskij-rezhisser-keri-fukunaga-pobyival-v-irpene-i-buche-i-priznalsya-chto-ego-shokirovalo-bolshe-vsego.htm
https://nv.ua/art/rezhisser-bonda-keri-fukunaga-o-volonterstve-v-ukraine-i-poezdki-v-buchu-irpen-harkov-50236054.html
Думати треба тільки про одне, яким чином ліквідувати ***** і його недоімперію, бо якщо Україна не вистоїть, то мало місця буде усім!
Головне, щоб портновці не патєрялі ці докази.