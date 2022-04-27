Войска РФ наносят артиллерийские и минометные удары по жилым районам Харькова и области, за сутки 3 погибших и 15 раненых, - ОВА
Россияне продолжают наносить артиллерийские и минометные удары по жилым районам Харькова и области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, в Харькове этой ночью было несколько попаданий в жилые дома Киевского района, в частности в 9-этажку, в течение суток попадали в здания Салтовки, Северной Салтовки, Алексеевки.
Кроме того, продолжались обстрелы в Золочеве, Дергачах, Чугуеве. В Харькове и районах области 15 раненых, 3 погибших.
"В соцсетях распространяли информацию о якобы сбросе фосфорных бомб. Штаб обороны Харькова такую информацию не подтверждает. Пролетов авиации и БПЛА противника над Харьковом также не зафиксировано. Мы активно работаем над восстановлением критической инфраструктуры. Правительство согласовало направление средств для проведения работ в сотрудничестве с териториальными громадами", – пишет глава региона.
Кроме того, он сообщает, что активные бои продолжаются в Изюмском направлении. Враг продолжает испытывать наши вооруженные силы на прочность.
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А стосовно обстрілів тільки бити в відповідь і на випередження, але нажаль у них поки що кількісна перевага.
А оружие идёт, и будет идти ещё больше.