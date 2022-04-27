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Новости Война
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Войска РФ наносят артиллерийские и минометные удары по жилым районам Харькова и области, за сутки 3 погибших и 15 раненых, - ОВА

обстріл,харків

Россияне продолжают наносить артиллерийские и минометные удары по жилым районам Харькова и области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в Харькове этой ночью было несколько попаданий в жилые дома Киевского района, в частности в 9-этажку, в течение суток попадали в здания Салтовки, Северной Салтовки, Алексеевки.

Кроме того, продолжались обстрелы в Золочеве, Дергачах, Чугуеве. В Харькове и районах области 15 раненых, 3 погибших.

"В соцсетях распространяли информацию о якобы сбросе фосфорных бомб. Штаб обороны Харькова такую ​​информацию не подтверждает. Пролетов авиации и БПЛА противника над Харьковом также не зафиксировано. Мы активно работаем над восстановлением критической инфраструктуры. Правительство согласовало направление средств для проведения работ в сотрудничестве с териториальными громадами", – пишет глава региона.

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Кроме того, он сообщает, что активные бои продолжаются в Изюмском направлении. Враг продолжает испытывать наши вооруженные силы на прочность.

армия РФ (19400) обстрел (27396) Харьков (7520) Харьковщина (5577) Синегубов Олег (560)


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Топ комментарии
+8
Без намёков

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27.04.2022 12:18
+3
Потрібно на західній Україні починати масове будівництво, розміщувати модульні містечка, треба просити ЄС допомогти, можливо навіть закладувати нові міста, Європа зробить все щоб зменшити кількість біженців.
А стосовно обстрілів тільки бити в відповідь і на випередження, але нажаль у них поки що кількісна перевага.
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27.04.2022 12:35
+1
Треба просити у наших партнерів ракетні комплекси з радіусом дії до 1000 км, щоб можна було накривати європейську частину москальських свінособак, включно з Мацквабадом. Тоді ця кацапська наволоч відчує що таке справжня війна і тоді мир наступить швидше, бо коли гинуть лише мирні українці, чекати "прасвєтлєнія в уму" у кацапів не варто ...
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27.04.2022 12:57
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Без намёков

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27.04.2022 12:18 Ответить
Время покурить ).
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27.04.2022 12:29 Ответить
Методично знищують житловий фонд. Де людям жити і куди повертатися? Як це можна припинити?
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27.04.2022 12:26 Ответить
Потрібно на західній Україні починати масове будівництво, розміщувати модульні містечка, треба просити ЄС допомогти, можливо навіть закладувати нові міста, Європа зробить все щоб зменшити кількість біженців.
А стосовно обстрілів тільки бити в відповідь і на випередження, але нажаль у них поки що кількісна перевага.
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27.04.2022 12:35 Ответить
Модулі на заході України це добре. Але! Харків промисловий науковий центр. Мешканці були забезпечені роботою, тобто була можливість заробити на життя. Там де встановлять (якщо) модулі, відсутні можливості усіх працевлаштувати. У Харкові-мільйоннику системно знищують як житло, так і підприємства. Я не президент і не секретар РНБО але робити з цим щось треба. Це не 100, 200, 300 тисяч людей залишаться без роботи і житла, а набагато більше.....
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27.04.2022 13:38 Ответить
Жильем уже занимаются. В Дрогобыче так точно. И модульные домики ставят, и недострой достраивают.
А оружие идёт, и будет идти ещё больше.
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27.04.2022 13:59 Ответить
Треба просити у наших партнерів ракетні комплекси з радіусом дії до 1000 км, щоб можна було накривати європейську частину москальських свінособак, включно з Мацквабадом. Тоді ця кацапська наволоч відчує що таке справжня війна і тоді мир наступить швидше, бо коли гинуть лише мирні українці, чекати "прасвєтлєнія в уму" у кацапів не варто ...
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27.04.2022 12:57 Ответить
Та ві що, а раптом ***** розсердиться і бомбу ядрьону скине. А Європа нас запишить у терористи планетарного масштабу за порушення "законів війни."
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27.04.2022 13:54 Ответить
Skoro kacapi otvet polucit,amerikanskije ******* 94 stuki uze Ukraine ,a te bjut tak sto malo nepokazetsia.Udari budet sokrusitelni
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27.04.2022 12:58 Ответить
НАШ ГЕНШТАБ ВИДИМО ВООБЩЕ НЕ ДУМАЕТ РЕШАТЬ ВОПРОС С БОМБЕЖКАМИ ХАРЬКОВА. НАШ ГОРОД МЕТОДИЧНО И БЕЗ ОСОБЫХ ПОМЕХ С НАШЕЙ СТОРОНЫ СТИРАЮТ С ЛИЦА ЗЕМЛИ. ЧЕРТ ВОЗЬМИ, ГДЕ ПРОТИВОБАТАРЕЙНАЯ РАБОТА?
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27.04.2022 13:12 Ответить
Яка різниця, скільки ***** знищить міст, у нас їх ще багато, одним Харковом менше, двома Маріуполями більше.
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27.04.2022 13:49 Ответить
 
 