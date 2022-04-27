11 286 23
Евросоюз готовит санкции из-за остановки "Газпромом" поставок газа в Болгарию и Польшу, - Ляйен
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ответила на заявление российского "Газпрома" об остановке поставок газа в Польшу и Болгарию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер чиновницы.
"Заявление "Газпрома" – это очередная попытка России шантажировать нас газом. Мы готовы к такому сценарию. Мы готовим наш скоординированный ответ", – написала она.
Она призвала европейцев верить в единство и солидарность с пострадавшими государствами-членами.
Сегодня "Газпром" распространил сообщение о полном прекращении поставки газа болгарскому "Булгаргазу" и польскому PGNiG из-за отказа рассчитываться российскими рублями.
Также немецкая Uniper заявила, что новая схема оплаты российского газа в рублях не противоречит санкциям и возможна, следует из заявления компании. Сейчас она обсуждает такую возможность с властями Германии, следующий платеж у компании в конце мая.
