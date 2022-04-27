Евросоюз готовит санкции из-за остановки "Газпромом" поставок газа в Болгарию и Польшу, - Ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ответила на заявление российского "Газпрома" об остановке поставок газа в Польшу и Болгарию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер чиновницы.

"Заявление "Газпрома" – это очередная попытка России шантажировать нас газом. Мы готовы к такому сценарию. Мы готовим наш скоординированный ответ", – написала она.

Она призвала европейцев верить в единство и солидарность с пострадавшими государствами-членами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Премьер Болгарии Петков на следующей неделе посетит Киев

Сегодня "Газпром" распространил сообщение о полном прекращении поставки газа болгарскому "Булгаргазу" и польскому PGNiG из-за отказа рассчитываться российскими рублями.