Евросоюз готовит санкции из-за остановки "Газпромом" поставок газа в Болгарию и Польшу, - Ляйен

газпром

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ответила на заявление российского "Газпрома" об остановке поставок газа в Польшу и Болгарию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер чиновницы.

"Заявление "Газпрома" – это очередная попытка России шантажировать нас газом. Мы готовы к такому сценарию. Мы готовим наш скоординированный ответ", – написала она.

Она призвала европейцев верить в единство и солидарность с пострадавшими государствами-членами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Премьер Болгарии Петков на следующей неделе посетит Киев

Сегодня "Газпром" распространил сообщение о полном прекращении поставки газа болгарскому "Булгаргазу" и польскому PGNiG из-за отказа рассчитываться российскими рублями.

+41
27.04.2022 12:38 Ответить
+29
Молодці рашисти, стріляють собі в ногу, Європа не може відмовитись від їх газу, то вони самі краник перекриють.
27.04.2022 12:38 Ответить
+21
рашка пошла в разнос. Запад то выкрутится, а рашка, у которой кроме энергоресурсов ничего то и нет - вряд ли!
27.04.2022 12:46 Ответить
Молодці рашисти, стріляють собі в ногу, Європа не може відмовитись від їх газу, то вони самі краник перекриють.
27.04.2022 12:38 Ответить
Кацапы 🐔 уже все прекрасно начали понимать. Пока по инерции просто гадят❗Скоро и на это дело болт забьют и будет каждый думать как переждать все с меньшими потерями💥❗
27.04.2022 12:54 Ответить
Австрия и австрийский газовый регулятор OMV приняли условия оплаты российского газа в рублях, заявил федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер. Об этом https://t.me/kommersant/30776 сообщает «Коммерсантъ».

Также немецкая Uniper заявила, что новая схема оплаты российского газа в рублях не противоречит санкциям и возможна, следует из заявления компании. Сейчас она обсуждает такую возможность с властями Германии, следующий платеж у компании в конце мая.
27.04.2022 12:41 Ответить
А, стоп, Нехаммер написал что это русня фейк закинула.
27.04.2022 12:42 Ответить
Повідомлення про готовність Австрії платити за газ в рублях - фейк російської пропаганди, - канцлер Негаммер Джерело:
27.04.2022 13:02 Ответить
Нарешті ЄС побачать у яку х...ню потрапили зробивши ставку на енергоносії виключно з расєї...
27.04.2022 12:43 Ответить
Защитник Мариуполя.....
27.04.2022 12:43 Ответить
рашка пошла в разнос. Запад то выкрутится, а рашка, у которой кроме энергоресурсов ничего то и нет - вряд ли!
27.04.2022 12:46 Ответить
В бункер путлеру свой вонючий газ закачивайте, рашисты. Хоть сдохнет в среде своего любимого и вонючего.
27.04.2022 12:52 Ответить
Nado vsem ES otkazatsia ot gaza s raski.Pokupat zyzeni gaz,terminali zagruzeni gde to na 50%,tak sto zakupat nado bolse,takze Iran predlogajet gaz,no vedeni im sankciji,nado takze ubrat eti sankciji.Norvegija takze dolzna uvelicit objiomi gaza.Neft nado uze teper zakryt dlia raski
27.04.2022 12:52 Ответить
Kacap idi kak korabl ***** svoju *****-raciju putina *****...
27.04.2022 13:19 Ответить
А вы ещё не привыкли, что у Вас тут столько гостей из стран ЕС? Или Вы думаете, что это всё украинцы пишут?
27.04.2022 13:19 Ответить
Etot trol obeknaveniji, sevodnja registraija
27.04.2022 13:25 Ответить
"Московія починає обманювати світ: що відбувається із нафтою?"
https://www.youtube.com/watch?v=aXvne6-Sfug

27.04.2022 12:55 Ответить
хороший канал..., тоже его постоянно смотрю......
27.04.2022 12:59 Ответить
Tam klasno skazano, sort nefti nash latvijiskiji, okazivaetca unas Latvija dobivaetsa neft, a mi bednie v Latvija daze neznali chto unas dobivajut neft... Vo tupiji kacapi, takoi feik...
27.04.2022 13:33 Ответить
Це ж треба фюреру так не любити свій народ,щоб приректи його на злиденне життя( ніколи хорошо не жили- нічого й починати?)
27.04.2022 13:17 Ответить
Санкції на зупинку постачання газу будуть зупинка купівлі газу?
27.04.2022 13:41 Ответить
Ну и вишенька на торте - ведется дело, что бы лишить Венгрии части дотации. Нашли нарушения в принципах правового государства.
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/evropska-komise-madarsko-pravni-stat-dotace.A220427_124109_zahranicni_bro
27.04.2022 13:58 Ответить
правильно хай подають до суду та конфіскують все майно мордора за кордоном
27.04.2022 16:29 Ответить
 
 