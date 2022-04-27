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Новости Санкции против России Война
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Сообщения о готовности Австрии платить за газ в рублях - фейк российской пропаганды, - канцлер Нехаммер

рубль

Австрийская компания OMV продолжит оплачивать поставки газа из России в евро, новость о якобы готовности платить России в рулях – фейк.

Об этом канцлер Австрии Карл Нехаммер написал в твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"До того, как фейковые новости российской пропаганды распространялись здесь дальше. Конечно, OMV продолжит оплачивать поставки газа из России в евро. Австрия строго соблюдает совместно согласованные санкции ЕС", - написал Негаммер.

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Австрия (815) Газ (10234) рубль (911) Нехаммер Карл (43)


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Коли кацапи перестануть брехати, дощ піде знизу до небес
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27.04.2022 12:59 Ответить
***** ще два тижні тому роз'яснило Негаммеру як все відбуватиметься - європейці будуть платити в Газпромбанк євро, Газпромбанк мінятиме євро на рублі (очевидно по якому захоче курсу) і зачислятиме на рахунки Газпрому вже рублі - і бидломаса в кацапстані буде думати, що європейці платять за газ рублями
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27.04.2022 13:17 Ответить
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27.04.2022 12:59 Ответить
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27.04.2022 13:01 Ответить
Вранье кацапов - это как постоянная Планка или число Пи. Фундаментальный закон вселенной! Если кацап не врет, потыкайте его палочкой - он скорее всего умер...
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27.04.2022 13:04 Ответить
Точнее, сдох.
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27.04.2022 15:54 Ответить
 
 