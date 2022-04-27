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Сообщения о готовности Австрии платить за газ в рублях - фейк российской пропаганды, - канцлер Нехаммер
Австрийская компания OMV продолжит оплачивать поставки газа из России в евро, новость о якобы готовности платить России в рулях – фейк.
Об этом канцлер Австрии Карл Нехаммер написал в твиттере, информирует Цензор.НЕТ.
"До того, как фейковые новости российской пропаганды распространялись здесь дальше. Конечно, OMV продолжит оплачивать поставки газа из России в евро. Австрия строго соблюдает совместно согласованные санкции ЕС", - написал Негаммер.
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Oleksandr Onys
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