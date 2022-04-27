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Китайский производитель дронов DJI, активно используемых на войне, останавливает деятельность и в России, и в Украине

дрон

Китайский производитель дронов и видеокамер DJI, которые активно используют и защитники Украины, и захватчики, заявил об остановке коммерческой деятельности в России и Украине и проведении внутренней проверки.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Оборудование DJI на войне используется как Россия, так и Украина. Еще в марте вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров обратился в компанию в Twitter, потребовав от нее заблокировать использование дронов DJI вооруженными силами РФ.

В заявлении, распространенном DJI в среду, говорится, что компания "временно приостановит всю коммерческую деятельность в России и Украине" до завершения внутренней комплаенс-проверки.

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Ранее DJI неоднократно подчеркивала, что выпускаемая ею продукция предназначена для использования исключительно в коммерческих, а не в военных целях.

Автор: 

Китай (2996) дроны (3991)


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Топ комментарии
+20
Переконаний що є багато європейських та американських постачальників подібного обладнання.
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27.04.2022 13:27
+19
Моя параноидально-зрадническая версия: китайские дроны хорошо помогают крошить хрюске на тех направлениях, где не работает серьезное РЭБ, поэтому китайцы решили лишить украинцев относительно дешманских средств наблюдения и корректировки. Свиноте беспилотники и комплектующие будут поставляться бесперебойно. Китайцы очень стараются оттянуть разгром хрюсии.
Ну а заявления про уход с рынка Украины и свинарника сделаны для того, чтобы показать свою якобы нейтральную позицию. Не скажешь же, что мы лишаем ВСУ своего ширпотреба. Поэтому добавили пункт про свинарник.
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27.04.2022 13:32
+9
Тайвань с радостью их заменит на рынке - для них отличный шанс.
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27.04.2022 13:39
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Переконаний що є багато європейських та американських постачальників подібного обладнання.
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27.04.2022 13:27 Ответить
DJI - Китайські ссикуни.
AUTEL (хоч і теж китайський) - наш бандерівець!
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27.04.2022 13:29 Ответить
Моя параноидально-зрадническая версия: китайские дроны хорошо помогают крошить хрюске на тех направлениях, где не работает серьезное РЭБ, поэтому китайцы решили лишить украинцев относительно дешманских средств наблюдения и корректировки. Свиноте беспилотники и комплектующие будут поставляться бесперебойно. Китайцы очень стараются оттянуть разгром хрюсии.
Ну а заявления про уход с рынка Украины и свинарника сделаны для того, чтобы показать свою якобы нейтральную позицию. Не скажешь же, что мы лишаем ВСУ своего ширпотреба. Поэтому добавили пункт про свинарник.
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27.04.2022 13:32 Ответить
этими дронами и РФ пользуется, если верить Повернись живим
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27.04.2022 13:38 Ответить
В основном кацапы ими пользуются. Давно просили заблокировать.

У наших и получше есть. Это с той стороны выбор не велик.
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27.04.2022 13:44 Ответить
Эти дроны были спасительной соломинкой именно для русни, других альтернатив у нее по сути нет, рынок запада закрыт. Сомневаюсь, что китайцы будут русне их поставлять, слишком велик риск нарваться на западные санкции, а выгоды никакой. Так что скорей все наоборот, Китай решил запретить их продавать рашке, но, чтобы изобразить нейтралитет и усидеть на 2-х стульях, еще и Украине запретил.
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27.04.2022 14:49 Ответить
логично
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27.04.2022 17:41 Ответить
Гарні були дроні. аналогов нєт. але давно вже писали, що деякі функціі украінцям свідомо заблокували китайці, а в росіян вони працювали
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27.04.2022 13:37 Ответить
Тайвань с радостью их заменит на рынке - для них отличный шанс.
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27.04.2022 13:39 Ответить
Китайські собакосвині вже давно ставлять палки в колеса ЗСУ у застосуванні їхніх дронів, але ці обмеження досить легко обійти.
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27.04.2022 13:43 Ответить
Якщо не помиляюся, то китайці зливають дані цих дронів підорасам, принаймні ттх та способи їх заглушення
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27.04.2022 13:44 Ответить
Це по-китайські! Дуже небезпечна країна!
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27.04.2022 13:59 Ответить
Раніше DJI неодноразово підкреслювала, що продукція, що нею випускається, призначена для використання виключно в комерційних, а не у військових цілях. Джерело:

Це відверта ху*ня.
З таким успіхом Тойота могла б заявити, що їхні джипи тільки для цивільних.
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27.04.2022 14:10 Ответить
Цитайці лукавлять. Оркам вони точно нічого не блокуватимуть
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27.04.2022 14:36 Ответить
DJI v poslejnee desjatiletije uspel zdorovo isportitsja. Orvellovskije uslovija polzjovateljam i svobodnije ruki spechluzbam gljadetj kto i gde letjit (AeroScope). Prichom ignor na prosjbi polzhovateljei dobavitj deistviteljno poleznije fishki - tut govorju kak realjnij polzovatelj FPV oborudovanija ot DJI v amaterskih celjah (freestyle). Ponjatno, pochemu amerikanci zabanjilji DJI v ispolzovanije dlja vojennih i gosudarstvennih nuzhd - in nje nado, chtobi v Kitaje i Rossiji znalji, kuda i gdje amerikanci letjit. Tak chto ostavtje DJI tjem komu poigratsja. Ilji gonjite v sheju.
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27.04.2022 15:08 Ответить
 
 