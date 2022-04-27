Китайский производитель дронов DJI, активно используемых на войне, останавливает деятельность и в России, и в Украине
Китайский производитель дронов и видеокамер DJI, которые активно используют и защитники Украины, и захватчики, заявил об остановке коммерческой деятельности в России и Украине и проведении внутренней проверки.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Оборудование DJI на войне используется как Россия, так и Украина. Еще в марте вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров обратился в компанию в Twitter, потребовав от нее заблокировать использование дронов DJI вооруженными силами РФ.
В заявлении, распространенном DJI в среду, говорится, что компания "временно приостановит всю коммерческую деятельность в России и Украине" до завершения внутренней комплаенс-проверки.
Ранее DJI неоднократно подчеркивала, что выпускаемая ею продукция предназначена для использования исключительно в коммерческих, а не в военных целях.
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AUTEL (хоч і теж китайський) - наш бандерівець!
Ну а заявления про уход с рынка Украины и свинарника сделаны для того, чтобы показать свою якобы нейтральную позицию. Не скажешь же, что мы лишаем ВСУ своего ширпотреба. Поэтому добавили пункт про свинарник.
У наших и получше есть. Это с той стороны выбор не велик.
Це відверта ху*ня.
З таким успіхом Тойота могла б заявити, що їхні джипи тільки для цивільних.