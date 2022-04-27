Китайский производитель дронов DJI, активно используемых на войне, останавливает деятельность и в России, и в Украине

Китайский производитель дронов и видеокамер DJI, которые активно используют и защитники Украины, и захватчики, заявил об остановке коммерческой деятельности в России и Украине и проведении внутренней проверки.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Оборудование DJI на войне используется как Россия, так и Украина. Еще в марте вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров обратился в компанию в Twitter, потребовав от нее заблокировать использование дронов DJI вооруженными силами РФ.

В заявлении, распространенном DJI в среду, говорится, что компания "временно приостановит всю коммерческую деятельность в России и Украине" до завершения внутренней комплаенс-проверки.

Также смотрите: Производитель дронов Switchblade компания AeroVironment передаст Украине 100 беспилотников Quantix Recon и научит ими пользоваться. ВИДЕО

Ранее DJI неоднократно подчеркивала, что выпускаемая ею продукция предназначена для использования исключительно в коммерческих, а не в военных целях.