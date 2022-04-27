Зеленский пообщался с двумя детьми-сиротами из Мариуполя, которые лечатся в Охматдете и наградил врачей, спасающих украинцев. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский посетил больницу НДСБ Охматдет, вместе с министром здравоохранения Украины Виктором Ляшко пообщались с двумя детьми-сиротами из Мариуполя — Ильей Матвиенко (10 лет) и Кирой Обединской (12 лет). Президент также вручил государственные награды врачам "Охматдета".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Министерстве здравоохранения Украины.

Во время боевых действий в Мариуполе Илья и Кира потеряли родителей и сами получили ранения разной степени тяжести. Сначала оккупанты вывезли подростков на неподконтрольную Украине территорию. Но благодаря системной слаженной работе всех соответствующих органов власти, детей удалось вернуть и передать под опеку родственникам.







Владимир Зеленский также встретился с врачами НДСБ "Охматдет", поблагодарил за спасение жизней украинцев и вручил им государственные награды.













Государственные награды получили:

Жовнер Владимир Аполлинариевич — генеральный директор, врач-анестезиолог. Орден за заслуги ІІІ степени;

Чернышук Сергей Сергеевич – медицинский директор, врач-анестезиолог. Присвоено почетное звание "Заслуженный врач Украины";

Иванова Татьяна Павловна – медицинский директор по медицинским вопросам. Орден княгини Ольги III степени;

Плавский Павел Николаевич – заведующий отделением детской нейрохирургии. Присвоено почетное звание "Заслуженный врач Украины";

Борисова Лариса Николаевна – врач педиатр-неонатолог. Присвоено почетное звание "Заслуженный врач Украины";

Курамшина Майя Ивановна – шеф-повар. Орден княгини Ольги III степени.

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