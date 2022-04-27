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Новости Война
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Зеленский пообщался с двумя детьми-сиротами из Мариуполя, которые лечатся в Охматдете и наградил врачей, спасающих украинцев. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский посетил больницу НДСБ Охматдет, вместе с министром здравоохранения Украины Виктором Ляшко пообщались с двумя детьми-сиротами из Мариуполя — Ильей Матвиенко (10 лет) и Кирой Обединской (12 лет). Президент также вручил государственные награды врачам "Охматдета".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Министерстве здравоохранения Украины.

Во время боевых действий в Мариуполе Илья и Кира потеряли родителей и сами получили ранения разной степени тяжести. Сначала оккупанты вывезли подростков на неподконтрольную Украине территорию. Но благодаря системной слаженной работе всех соответствующих органов власти, детей удалось вернуть и передать под опеку родственникам.

Зеленский пообщался с двумя детьми-сиротами из Мариуполя, которые лечатся в Охматдете и наградил врачей, спасающих украинцев 01
Зеленский пообщался с двумя детьми-сиротами из Мариуполя, которые лечатся в Охматдете и наградил врачей, спасающих украинцев 02
Зеленский пообщался с двумя детьми-сиротами из Мариуполя, которые лечатся в Охматдете и наградил врачей, спасающих украинцев 03

Владимир Зеленский также встретился с врачами НДСБ "Охматдет", поблагодарил за спасение жизней украинцев и вручил им государственные награды.

Зеленский пообщался с двумя детьми-сиротами из Мариуполя, которые лечатся в Охматдете и наградил врачей, спасающих украинцев 04
Зеленский пообщался с двумя детьми-сиротами из Мариуполя, которые лечатся в Охматдете и наградил врачей, спасающих украинцев 05
Зеленский пообщался с двумя детьми-сиротами из Мариуполя, которые лечатся в Охматдете и наградил врачей, спасающих украинцев 06
Зеленский пообщался с двумя детьми-сиротами из Мариуполя, которые лечатся в Охматдете и наградил врачей, спасающих украинцев 07
Зеленский пообщался с двумя детьми-сиротами из Мариуполя, которые лечатся в Охматдете и наградил врачей, спасающих украинцев 08
Зеленский пообщался с двумя детьми-сиротами из Мариуполя, которые лечатся в Охматдете и наградил врачей, спасающих украинцев 09

Государственные награды получили:

  • Жовнер Владимир Аполлинариевич — генеральный директор, врач-анестезиолог. Орден за заслуги ІІІ степени;
  • Чернышук Сергей Сергеевич – медицинский директор, врач-анестезиолог. Присвоено почетное звание "Заслуженный врач Украины";
  • Иванова Татьяна Павловна – медицинский директор по медицинским вопросам. Орден княгини Ольги III степени;
  • Плавский Павел Николаевич – заведующий отделением детской нейрохирургии. Присвоено почетное звание "Заслуженный врач Украины";
  • Борисова Лариса Николаевна – врач педиатр-неонатолог. Присвоено почетное звание "Заслуженный врач Украины";
  • Курамшина Майя Ивановна – шеф-повар. Орден княгини Ольги III степени.

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дети (6528) Зеленский Владимир (20525) награда (1803) ОХМАТДЕТ (244) Ляшко Виктор (1364)


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Топ комментарии
+11
І єрмак там..
Контролює найвеличнішого.
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27.04.2022 13:57
+5
Дачу хоча б одну з багатьох передав дітям-біженцям, атец нації?
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27.04.2022 13:57
+3
А провідать діток в казематах "Азовсталі"... о ***... забув!
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27.04.2022 14:10
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Молодчик)
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27.04.2022 13:53 Ответить
Ви відео бачили, ніхто йому не радий
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27.04.2022 14:57 Ответить
І єрмак там..
Контролює найвеличнішого.
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27.04.2022 13:57 Ответить
Та он его и на горшок самого не отпускает,струшивает ему и жопу подтирает
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27.04.2022 14:32 Ответить
Дачу хоча б одну з багатьох передав дітям-біженцям, атец нації?
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27.04.2022 13:57 Ответить
А провідать діток в казематах "Азовсталі"... о ***... забув!
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27.04.2022 14:10 Ответить
Відбирає хліб у Пороха.
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27.04.2022 15:24 Ответить
Від Верещучки реально верне....
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27.04.2022 19:58 Ответить
 
 