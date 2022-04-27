Оккупанты превращают Мариуполь в гетто: в город пускают после фильтрации, на улице можно находиться с разрешением

Въехать в оккупированный Мариуполь граждане Украины могут только после прохождения "фильтрации". Для того чтобы находиться на улице, тоже нужна отдельная справка.

Об этом пишет в телеграме советник мэра города Петр Андрющенко, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, со вчера оккупанты запретили въезд в город со стороны Новоазовска.

"Попасть в Мариуполь без удостоверения о прохождении фильтрации для граждан Украины невозможно. Для граждан России и "ДНР" выдают разрешение на въезд без фильтрации на 3 дня. Само удостоверение о прохождении фильтрации для всех остальных действует только 7 дней", - написал он .

Также оккупанты анонсировали еще один "документ" - разрешение на пребывание на улице.

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"Город продолжают превращать в реально гетто", - отметил Андрющенко.

Он добавил, что оккупанты относятся к мариупольцам как к рабам - независимо от проукраинских или пророссийских взглядов жителей.