Оккупанты превращают Мариуполь в гетто: в город пускают после фильтрации, на улице можно находиться с разрешением
Въехать в оккупированный Мариуполь граждане Украины могут только после прохождения "фильтрации". Для того чтобы находиться на улице, тоже нужна отдельная справка.
Об этом пишет в телеграме советник мэра города Петр Андрющенко, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, со вчера оккупанты запретили въезд в город со стороны Новоазовска.
"Попасть в Мариуполь без удостоверения о прохождении фильтрации для граждан Украины невозможно. Для граждан России и "ДНР" выдают разрешение на въезд без фильтрации на 3 дня. Само удостоверение о прохождении фильтрации для всех остальных действует только 7 дней", - написал он .
Также оккупанты анонсировали еще один "документ" - разрешение на пребывание на улице.
"Город продолжают превращать в реально гетто", - отметил Андрющенко.
Он добавил, что оккупанты относятся к мариупольцам как к рабам - независимо от проукраинских или пророссийских взглядов жителей.
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@Fyodorrrrr
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https://twitter.com/Fyodorrrrr/status/1519061824766984195 13 ч
Скажу злую вещь: вот те, кто в 14-м году вопил про «Крымнаш» - вот они хуже всех.
Они накликали эту беду. Не важно уже, что они про эту войну думают - им за ******** 14-го года вечно на коленях стоять.
До Попасної не доїхав. Посрать можна і вдома. Кажуть, міста там більше нема. Але військові поки тримаються. Над Святогірськом літають винищувачі. Не наші. Вночі за Бахмутом розриваються Урагани, хоча у місті ще купа народу. Дороги, які колись були безпечними - зникли.
Сєвєр і Лісік - боль. Готель «Мир» розвалило. Будинки у центрі пойобані снарядами: де винесло вікна, де стіни. В нову частину міста не катали - дуже стрьомно. Там все приблизно так, як у Бородянці - висотки вигоріли к свиням.
Авдіївка розвалена. Майже у всіх висотках вибиті вікна. Магазин у центрі піймав снаряд і тепер в даху тут величезна діра. Не всі цивільні виїхали - якщо заглянути у підвали, можна знайти сотні, якщо не тисячі людей, які живуть під землею без світла й води.
Покровськ порожній і схожий на місто-привид. Тут працює лише кілька магазинів і пара кав'ярень. Крім поліції і військових на вулицях майже нікого немає. Дороги порожні. Хоча здавалося б: це місто дуже далеко від лінії фронту.
@j_tuk_tuk_tuk
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https://twitter.com/j_tuk_tuk_tuk/status/1518954160321933315 20 ч
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