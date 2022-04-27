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Оккупанты превращают Мариуполь в гетто: в город пускают после фильтрации, на улице можно находиться с разрешением

маріуполь

Въехать в оккупированный Мариуполь граждане Украины могут только после прохождения "фильтрации". Для того чтобы находиться на улице, тоже нужна отдельная справка.

Об этом пишет в телеграме советник мэра города Петр Андрющенко, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, со вчера оккупанты запретили въезд в город со стороны Новоазовска.

"Попасть в Мариуполь без удостоверения о прохождении фильтрации для граждан Украины невозможно. Для граждан России и "ДНР" выдают разрешение на въезд без фильтрации на 3 дня. Само удостоверение о прохождении фильтрации для всех остальных действует только 7 дней", - написал он .

Также оккупанты анонсировали еще один "документ" - разрешение на пребывание на улице.

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"Город продолжают превращать в реально гетто", - отметил Андрющенко.

Он добавил, что оккупанты относятся к мариупольцам как к рабам - независимо от проукраинских или пророссийских взглядов жителей.

Мариуполь (5718) оккупация (10167) Андрющенко Петр (583)


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Фёдор Крашенинников/Fedor Krasheninnikov

@Fyodorrrrr

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https://twitter.com/Fyodorrrrr/status/1519061824766984195 13 ч

Скажу злую вещь: вот те, кто в 14-м году вопил про «Крымнаш» - вот они хуже всех.
Они накликали эту беду. Не важно уже, что они про эту войну думают - им за ******** 14-го года вечно на коленях стоять.
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27.04.2022 14:00 Ответить
Замаханий репортер @ReporterTired

До Попасної не доїхав. Посрать можна і вдома. Кажуть, міста там більше нема. Але військові поки тримаються. Над Святогірськом літають винищувачі. Не наші. Вночі за Бахмутом розриваються Урагани, хоча у місті ще купа народу. Дороги, які колись були безпечними - зникли.
Сєвєр і Лісік - боль. Готель «Мир» розвалило. Будинки у центрі пойобані снарядами: де винесло вікна, де стіни. В нову частину міста не катали - дуже стрьомно. Там все приблизно так, як у Бородянці - висотки вигоріли к свиням.
Авдіївка розвалена. Майже у всіх висотках вибиті вікна. Магазин у центрі піймав снаряд і тепер в даху тут величезна діра. Не всі цивільні виїхали - якщо заглянути у підвали, можна знайти сотні, якщо не тисячі людей, які живуть під землею без світла й води.
Покровськ порожній і схожий на місто-привид. Тут працює лише кілька магазинів і пара кав'ярень. Крім поліції і військових на вулицях майже нікого немає. Дороги порожні. Хоча здавалося б: це місто дуже далеко від лінії фронту.
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27.04.2022 14:01 Ответить
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27.04.2022 14:02 Ответить
Бандеро-Мобіль

@j_tuk_tuk_tuk

·
https://twitter.com/j_tuk_tuk_tuk/status/1518954160321933315 20 ч

Анонсованого потужного наступу на сході не буде, ЗСУ повністю знuщuлu 288 бригаду армії РФ - Батареї "урaгaнів" більше не існує-
Роман Цимбалюк
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27.04.2022 14:05 Ответить
Асвабадили!!!?
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27.04.2022 14:21 Ответить
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27.04.2022 14:27 Ответить
 
 