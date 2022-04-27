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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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Путин назначил куратором "ДНР" и "ЛНР" заместителя главы своей администрации Кириенко вместо Казака, - росСМИ

россия,кремль

Кремлевским куратором оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, признанных Россией, стал первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Об этом стало известно российскому изданию РБК из пяти источников, передает Цензор.НЕТ.

Теперь за работу в Кремле с террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР" отвечает не подведомственное Дмитрию Козаку управление по приграничному сотрудничеству, а управление по внутренней политике (УВП) России.

Издание отмечает, что в сферу работы УИН, среди прочего, входит взаимодействие с российскими регионами, все они имеют своих кураторов. В управлении будет действовать департамент, отвечающий за взаимодействие с "ЛНР" и "ДНР".

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Один из собеседников РБК говорит, что смена куратора свидетельствует как минимум об особом порядке взаимодействия с оккупированными территориями Украины и "создании единого внутриполитического пространства", как максимум - "о рассмотрении сценария возможного вхождения республик в состав России".

Еще один собеседник объясняет, что расписание по кураторству изменилось, поскольку Козак отвечал за переговоры по реализации минских соглашений, "которые закончились известно чем".

На прошлой неделе Кириенко посетил Донецк, где встретился с главами "ДНР" и "ЛНР". Поездка кремлевских чиновников на Донбасс была "презентационной, ознакомительной", рассказывают три собеседника РБК.

Автор: 

россия (95725) Донбасс (26956) ОРДЛО (246)


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Топ комментарии
+38
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27.04.2022 14:07
+28
Ϛϱ⍴ж ग़ƤuŦyƛA

@NeTojPrytula

·
https://twitter.com/NeTojPrytula/status/1519224071275397120 3 ч

Демсокира і Serg Marco (якому я в свій час віддав той нік) Намагаються притягнути авторитет Залужного і ЗСУ, щоб прикрити задачу СБУ і влади. Не даремно мені казали, що ОПі ціла група вигадує, як прикрити здачу Півдня. Розмінування було обіцяне ЗЕ ще тоді в Паріжі і це відомо.

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27.04.2022 14:09
+17
Да это понятно. Как и бредни про 15-ти кратное превосходство противника
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27.04.2022 14:11
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27.04.2022 14:07 Ответить
Ϛϱ⍴ж ग़ƤuŦyƛA

@NeTojPrytula

·
https://twitter.com/NeTojPrytula/status/1519224071275397120 3 ч

Демсокира і Serg Marco (якому я в свій час віддав той нік) Намагаються притягнути авторитет Залужного і ЗСУ, щоб прикрити задачу СБУ і влади. Не даремно мені казали, що ОПі ціла група вигадує, як прикрити здачу Півдня. Розмінування було обіцяне ЗЕ ще тоді в Паріжі і це відомо.

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27.04.2022 14:09 Ответить
Да это понятно. Как и бредни про 15-ти кратное превосходство противника
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27.04.2022 14:11 Ответить
То, взагалі, маячня шизоїдна.
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27.04.2022 14:40 Ответить
Шизоидная маячня - это вы и такие как вы, которые постоянно зраду разгоняют.
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27.04.2022 17:31 Ответить
Суки, никак не угомонитесь? Может, все-таки, займетесь после войны разборками? Уже и Демсокира вам не нравится? Вот вы сволота. Вот нет других слов. Хуже истеричных баб, тех, что на рашке выступают в защиту *****.
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27.04.2022 17:29 Ответить
О, Киндер сюрприз. Эволюция от либераста до Бормана за 20 лет.
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27.04.2022 14:10 Ответить
Для олдскульних знавців все зрозуміло.
Кіндер --яйце трансформувалось в ката.
Що ж,логічний шлях еволюції єльцинського дерьмократора в хаzzaпа кривавого.
Ми переможемо і матимемо задоволення дрючити їх все їхнє тухле життя.
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27.04.2022 14:23 Ответить
угу ... через 5 років вже будуть брататися ... побачите ...
На рф вже ниють, що вони "заблукали", їх залякали і т.п.
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27.04.2022 15:17 Ответить
о как раз ПРО МИРУ МИР.. который военная спецоперация... а по сути война.... геноцид..рашизм... ну у кого в Оппе на Банковой есть желание иметь переговоры с Парашкой??!!
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27.04.2022 14:11 Ответить
У дерьмака с подручной агентурой.
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27.04.2022 14:14 Ответить
Мабуть взяв авансом і тепер повертати шкода. Кернесу теж було шкода повертати тому і "присів" в інвалідне крісло.
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27.04.2022 14:34 Ответить
Киря активный саентолог, ну тут традиция где дефолт скоро там и кириенко вылазит
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27.04.2022 14:12 Ответить
Не пройшло і 25 лєт)
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27.04.2022 14:26 Ответить
Падлюки обоє ж «українці». Як їх земля носить?…
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27.04.2022 14:14 Ответить
Отак і носить...Давня ординська традиція - призначати на "таку" посаду зрадника чи манкурта. Він буде землю гризти, аби вислужитися перед ханом, і душити колишніх "своїх" з потроєною енергією.
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27.04.2022 15:33 Ответить
еге ж, "українці", такі самі яе Зелебойский та БаблоМойський
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27.04.2022 16:38 Ответить
А козака как не справившегося на бутылку?
А с Киндер сюрпризом это забавно конечно, дважды дефолтнутый.
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27.04.2022 14:19 Ответить
********* в помощь и Блок НАТО раззвалицца за 5 мин.....
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27.04.2022 14:28 Ответить
тройка в составе Бори Немцова, Ромы Абрамовича,Сережи Кириенка прибилась ко двору Ельцина из Нижнего Новгорода, комсомола, в начале 90-х. Кириенко в отличие от Козака по матери еврей РОома шас в переговорному процессе то и корифану там место найдется..
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27.04.2022 14:33 Ответить
«А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь» (с)
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27.04.2022 14:34 Ответить
Це той що дефолт організував в 1998? Добрий знак.
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27.04.2022 15:20 Ответить
В 90-е Кириенко называли "киндер- сюрприз", интересно до чего дорос.
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27.04.2022 16:28 Ответить
 
 