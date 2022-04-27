Путин назначил куратором "ДНР" и "ЛНР" заместителя главы своей администрации Кириенко вместо Казака, - росСМИ

Кремлевским куратором оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, признанных Россией, стал первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Об этом стало известно российскому изданию РБК из пяти источников, передает Цензор.НЕТ.

Теперь за работу в Кремле с террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР" отвечает не подведомственное Дмитрию Козаку управление по приграничному сотрудничеству, а управление по внутренней политике (УВП) России.

Издание отмечает, что в сферу работы УИН, среди прочего, входит взаимодействие с российскими регионами, все они имеют своих кураторов. В управлении будет действовать департамент, отвечающий за взаимодействие с "ЛНР" и "ДНР".

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Один из собеседников РБК говорит, что смена куратора свидетельствует как минимум об особом порядке взаимодействия с оккупированными территориями Украины и "создании единого внутриполитического пространства", как максимум - "о рассмотрении сценария возможного вхождения республик в состав России".

Еще один собеседник объясняет, что расписание по кураторству изменилось, поскольку Козак отвечал за переговоры по реализации минских соглашений, "которые закончились известно чем".

На прошлой неделе Кириенко посетил Донецк, где встретился с главами "ДНР" и "ЛНР". Поездка кремлевских чиновников на Донбасс была "презентационной, ознакомительной", рассказывают три собеседника РБК.