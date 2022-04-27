В настоящее время время и контекст встречи Зеленского и Путина не определены, - Подоляк

Время встречи президентов Украины и РФ, а также ее контекст пока не определены.

Об этом говорится в комментарии советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Комментируя информацию турецкой стороны о возможной скорой встрече президентов Украины и РФ, Подоляк написал: "Безусловно, Турция, понимая, какие разрушительные последствия для черноморского региона имеет война, развязанная РФ, пытается ускорить разрешение конфликта. Однако время встречи президентов двух стран и контекст встречи пока не определены".

"С одной стороны, наблюдаем определенную интенсификацию боевых столкновений на востоке страны, а также попытки окончательно уничтожить Мариуполь. С другой стороны, продолжаются консультации на уровне рабочих подгрупп, которые готовят позиции сторон в юридическом плане. Как только конкретика появится, сделаем это специальное сообщение", - написал также он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Турции надеются, что Зеленский и Путин встретятся в ближайшие дни