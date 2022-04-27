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Новости Война
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В настоящее время время и контекст встречи Зеленского и Путина не определены, - Подоляк

зеленський,путін

Время встречи президентов Украины и РФ, а также ее контекст пока не определены.

Об этом говорится в комментарии советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Комментируя информацию турецкой стороны о возможной скорой встрече президентов Украины и РФ, Подоляк написал: "Безусловно, Турция, понимая, какие разрушительные последствия для черноморского региона имеет война, развязанная РФ, пытается ускорить разрешение конфликта. Однако время встречи президентов двух стран и контекст встречи пока не определены".

"С одной стороны, наблюдаем определенную интенсификацию боевых столкновений на востоке страны, а также попытки окончательно уничтожить Мариуполь. С другой стороны, продолжаются консультации на уровне рабочих подгрупп, которые готовят позиции сторон в юридическом плане. Как только конкретика появится, сделаем это специальное сообщение", - написал также он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Турции надеются, что Зеленский и Путин встретятся в ближайшие дни

армия РФ (19403) Зеленский Владимир (20525) переговоры (4988) путин владимир (31345) Турция (3382) Подоляк Михаил (246)


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Топ комментарии
+35
Какая встреча??? Сколько можно Ермаку, Подоляку, Арахамии, Арестовичу продавливать тему переговоров и заключения каких-то договоров и соглашений?
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27.04.2022 14:26
+27
Уявімо, відбувається зустріч.
Фуйло висуває вимоги.
Крим і Донбас повність расійский. Замість Херсонщини ХНР. Вода в Крим. Сухопутній коридор з парашії в Крим. Далі. Цапська мова друга державна в Україні. Ніяких НАТО. ЄС і сам відпаде. Зняття з парашників санкцій.
Такі вимоги будуть 100 %. І навіть більше.
З плюсів для нас це можливо дешевий газ, кілька копійчин на відбудову і трансляція на росіькому тв кількох сріальчиків типу сватів.
Питаю лише в притомних людей.
Нахіба нам ця зустріч ????
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27.04.2022 14:28
+19
Наведи приклад закінчення війни шляхом переговорів. Тим паче з московитами.
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27.04.2022 14:35
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Звідки дивано бункерний ослойоб Подоляк може знати, це питаня вирішуєця через МЗС України а не через холуя шиптуна Єрмака
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27.04.2022 14:25 Ответить
"жів, курілка".... я думав, десь відпочити полетів - щось не чути було пару днів....
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27.04.2022 14:39 Ответить
ага..шукайте..шукайте )(уйла в бункері разом з кабаєвою
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27.04.2022 14:25 Ответить
Какая встреча??? Сколько можно Ермаку, Подоляку, Арахамии, Арестовичу продавливать тему переговоров и заключения каких-то договоров и соглашений?
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27.04.2022 14:26 Ответить
Альо! Чавушоглу казав про зустріч. Подоляк відповів що нє, не буде. Хто що продавлює? У вас все нормально?
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27.04.2022 14:30 Ответить
Брехня.
Подоляк не сказав, що зустрічі не буде.
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27.04.2022 14:44 Ответить
Частіше дивися на ліхтарі, Подоляку.
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27.04.2022 14:26 Ответить
Хух. Горохоботам можна розслабитися. До того моменту як Зеленський поїде підписувати капітуляцію. РФ перед Україною, звісно)
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27.04.2022 14:27 Ответить
поясніть мені, що таке подоляк, що воно коментує зустрічі президента нашої країни. що воно таке? що в цій країні не так, коли такі ось ноунейми коментують державницькі питання?
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27.04.2022 14:27 Ответить
Уявімо, відбувається зустріч.
Фуйло висуває вимоги.
Крим і Донбас повність расійский. Замість Херсонщини ХНР. Вода в Крим. Сухопутній коридор з парашії в Крим. Далі. Цапська мова друга державна в Україні. Ніяких НАТО. ЄС і сам відпаде. Зняття з парашників санкцій.
Такі вимоги будуть 100 %. І навіть більше.
З плюсів для нас це можливо дешевий газ, кілька копійчин на відбудову і трансляція на росіькому тв кількох сріальчиків типу сватів.
Питаю лише в притомних людей.
Нахіба нам ця зустріч ????
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27.04.2022 14:28 Ответить
Ні. Кацапи завжди вимагають по максимуму.
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27.04.2022 14:38 Ответить
Ти якийсь мутний дядько!
Таке враження що ти вмовляєш українців капітулювати
Може ти засланий казачок?
А ну но скажи "паляниця"
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27.04.2022 15:27 Ответить
і нах не потрібна...
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27.04.2022 14:31 Ответить
А ви висуньте свої вимоги та сміливо рушайте з ними. Ви ставте вимоги фуйлу. Крим, Донбас, ЄС, НАТО, раша гудбай. Так нормально?
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27.04.2022 14:33 Ответить
наші вимоги і так зрозумілі.А подоляк з арахамкою з худу рашці запропонували позаблоковий статус і воду в Крим.
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27.04.2022 14:42 Ответить
Навіщо ? І без розмов все ясно. Хіба що Зеля планує фуйла вбити голими руками. В будь якому іншому випадку ця зустріч не має сенсу.
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27.04.2022 14:49 Ответить
Так отож. Цей жеж сказав, що ніхто нікуди не їде. Якісь там робочі підгрупи про щось розмовляють. Мабудь західні спеціалісти їх консультують щодо позіції щоб послабити рашу, щоб розвіяти їх імперськи сподівання. А ви нафантазували такого що демонструє ніби то слабкість нашої влади.
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27.04.2022 15:19 Ответить
Їбанута ти Ксенія на всю голову.Всі вимиги,які ти перечислила,закінчиться тільки одним; 45% Українців поїдуть освоювати сибір,35% у фільтраційні табори,як вони заявили на перевиховання.а остольні пенсіонери за 2-3 роки повиздихують від голоду.
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27.04.2022 15:36 Ответить
Пусть в жопу себе свои требования засунет, ушлепок гидроцефальный. Когда ВСУ разнесет их орду, тогда условия будет ставить Украина.
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27.04.2022 17:23 Ответить
я вже мовчу про саму сутність такої можливої зустрічі і питання, які ці ноунейми хотіли б там обговорити і затвердити. взагалі мовчу...
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27.04.2022 14:29 Ответить
Клоун хоче отримати ярлик на князювання від Путлера років на 20, на кштальт Лукашенко. Ціною за це буде нейтральний статус України.
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27.04.2022 14:47 Ответить
плять, таки шепотять за спинами...
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27.04.2022 14:29 Ответить
Мир в глазах в очередной раз. Что еще может увидеть бородатый клован? Ну если только на этот раз он заглянет в шоколадный глазик путлеру.
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27.04.2022 14:30 Ответить
у перекладі з "дипломатичного":
чоколядне око путєна не готове для зазирання
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27.04.2022 14:30 Ответить
Подоляночка прислуга Зеленського
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27.04.2022 14:30 Ответить
Обидва зрадники !
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27.04.2022 14:39 Ответить
А на які поступки піде рашка, у разі мирного договору? Вони зроблять передишку і добють Україну, це очевидно 🤦🤦🤦
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27.04.2022 14:34 Ответить
Наведи приклад закінчення війни шляхом переговорів. Тим паче з московитами.
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27.04.2022 14:35 Ответить
Звісно, люба війна закінчуєтся або перемовинами, або капітуляцією. Але коментатори хочуть щоб Зеленський не закінчив війну. Бо лаври переможця дістануться чинній владі. А вони належать тільки Гетьману. Що не зрозуміло?
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27.04.2022 14:37 Ответить
ти дибіл."договоритися по середині"-хренове закінчення війни.
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27.04.2022 14:44 Ответить
Тьфу, придурок🤦
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27.04.2022 14:45 Ответить
те що ти довбойоб якого мамка в роддомі на кахель виплюнула
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27.04.2022 14:46 Ответить
Знову людина штампує коменти, не розуміючи суті нею ж написаного.
Яка війна завершилась перемовинами ?
Приклади давайте. Голохвастов, блін...
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27.04.2022 14:53 Ответить
Ти дурень, Тарасіку? Війна закінчиться перемогою однієї з сторін, наші ЗСУ та західні союзники роблять все, щоб переможцем була Україна. Жодних поступок кацапам не може бути, після тих жахіть, які вони накоїли
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27.04.2022 14:38 Ответить
Волинянин ? Тоді чого такий олбодоб ?
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27.04.2022 14:55 Ответить
Ще один папуга. Війни закінчуються на полі бою. А на столи лягає підсумок. Для одного це капітуляція, для іншого перемога.
Десь посередині не вийде.
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27.04.2022 15:02 Ответить
Фіни сіли за стіл і подписали не вигідний для себе договір, тільки тому що після трьох місяців війни у них закінчилися всі ресурси для ведення цієї війни, а в ссср вони були майже безмежні.
Саме тому вони підписали дуже не вигідні для себе договір (майже капітуляцію) яка позбавила їх своїх територій.
То це ти такого хочеш для України? Капітуляції?
Реаліст, вчи історію...
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27.04.2022 15:23 Ответить
Ну ты и идиот
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27.04.2022 15:01 Ответить
а помоему не волынянин ,а ольгинец - чисто рашисткие тезисы
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27.04.2022 15:03 Ответить
та він з двома однаковими логінами: та ІD різні
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27.04.2022 15:35 Ответить
Перемога, розпад і деградація залишків Кацаплянду під дією санкцій та ізоляції не влаштовує? Обов'язково треба підписати папірчик, котрим какцапня підітреться хоч в наступну ж хвилину? Історія нічого не навчила, так не зрозуміли, що будь-які договори з Кацапляндом не варті витраченого часу?
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27.04.2022 16:13 Ответить
Навіть не поступок, а переговорів взагалі. Будь-які переговори з державою-терористом будуть сприяти легалізації її вимог
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27.04.2022 14:45 Ответить
Тебе #бе?
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27.04.2022 14:44 Ответить
ну то ****** договорись "десь пасєредінє" а потім не скавчи що ти гівно другого сорту, в Європу то тебе уже не пустять а кацапу хіба що сраку зможеш лизати
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27.04.2022 14:45 Ответить
тебе скоро не пустять, бо у тебе паспорт кацапський.
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27.04.2022 17:01 Ответить
ось чому, як тільки кацапський бот або корисний ідіот, так зразу Тарас, Орест, і або зі Львову чи з Волині чи щось подібне? ))) Ох с "штамповики" )))
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27.04.2022 17:03 Ответить
Полное освобождение территории Украины от фашистского агрессора с выходом на международно признанные государственные границы Украины, включая Крым, с безусловным уничтожением крымского моста и возмещением всех убытков.
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27.04.2022 14:46 Ответить
Добре що таких як ти в Україні меншість, бо вже б давно України не було
Як раз на таких і розраховував *****, коли хотів взяти країну за три дні
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27.04.2022 15:14 Ответить
***** не хоче зустрічатись. Невже не ясно зеленим довбодятлам?
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27.04.2022 14:33 Ответить
А чого зустрічатися ?
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27.04.2022 14:37 Ответить
Все вони вже обсмоктали, самі розказували і тільки чекають підходящого моменту. Стамбульські домовленності Арахімії - Подляка це квиток для Зеленського в один кінець, з останньою зупинкою в бункері у *****
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27.04.2022 14:37 Ответить
"Безумовно, Туреччина, розуміючи, які руйнівні наслідки для чорноморського регіону має війна, розв'язана РФ, намагається прискорити вирішення конфлікту. Проте час зустрічі президентів двох країн та контекст зустрічі поки що не визначені". що воно .зрадник несе.???Руйнівні наслідки в чорноморському регіоні рашист розпочав в 2014 році з окупації українського Криму.Де ж ти був турецький васал рашиста?Прискор виведення рашистських війск з Криму і повернення Криму Україні .
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27.04.2022 14:38 Ответить
А караул може втомитися...
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27.04.2022 14:42 Ответить
А що?? Дурень думкою багатіє?? Про яку зустріч може йти мова?? Зустріч може відбутись тільки тоді коли цього запросить засРашка!! Скільки вже можна про це тлумачити нашим зеленим "великим" переговірникам а по факту ......( підійде будь яке непристойне слово)...
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27.04.2022 14:42 Ответить
Мова йде про теоретичну можливість зустрічі і перемовин Президента України з міжнародним злочинцем на кшталт Хуссейна, Мілошевича чи Каддафі. Презадент Зеленський, Ви сповна розуму? Досі в світі такого прецедента зустрічі і перемовин керівників воюючих між собою держав ще не було. Не ганьбіть Україну навіть теоретичною можливістю такої зустрічі. Місце путіна на лаві підсудних міжнародного трибуналу, а не за столом переговорів.
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27.04.2022 14:49 Ответить
Вони тронуті на тих переговорах із Путлером!
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27.04.2022 15:00 Ответить
"тронуті" це дуже м"яко сказано. Треба вчить українську... урок № 6... https://www.youtube.com/watch?v=UsmSMvntXwU
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27.04.2022 17:43 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/blinken-ssha-uvazhali-by-otkaz-ukrainy-ot-chlenstva-v-nato-dlya-prekrashheniya-konflikta/ Олег Пономарь :
"когда Подоляк и Арахамия вообще говорят об этом, употребляют эти слова (нейтральный статус) и тд; и вообще допускают эти вопросы к обсуждению - так не должно быть, и это неправильно. Если зе-власть обсуждает вопрос НАТО в Стамбуле, значит она признает российскую причину войны. А это неправильно.
На предложение России обсуждать статус Украины на переговорах в Стамбуле (любой статус - член НАТО, не член НАТО, ЕС и тд) наши переговорщики должны отвечать сразу, прямо и просто - статус Украины - исключительно дело Украины, то есть, народа, то есть - внутренне дело. И с Россией этот вопрос не должен обсуждаться и не может обсуждаться. Точка. И действительно: Это же не о выводе войск, не о коридорах, не о Донбассе, Крыме (которые оккупированы) и тд. Это можно обсуждать. А внутренние дела - нет. "
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27.04.2022 15:21 Ответить
Весь світ підтримує Україну у нашій війні із всесвітнім злом, фактично створена Світова антифашистська коаліція, а позаштатний помічник канцеляриста маніякально торочить про якусь зустріч з х.йлом.

Може - хтось комусь "дєнєх должен"?
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27.04.2022 15:29 Ответить
Наша песня хороша... начинай сначала!
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27.04.2022 17:30 Ответить
Не ганьбіть Україну зелені потвори!
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27.04.2022 16:24 Ответить
Хотя бы на год Бориса нам дали - в ленд-лиз или поменяли на встрече G20 на политического руководителя с своим офисом. Стыда нет - есть желание матюкаться в адрес верх.ком. и его шоблы.
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27.04.2022 17:16 Ответить
Про що можна с ****** говорить воно *******

Путин во время выступления в Совете законодателей РФ, пишет https://www.interfax.ru/russia/838274 Интерфакс

Прямая речь: "Хочу вновь подчеркнуть, все задачи специальной военной операции, проводимой нами на Донбассе и Украине, начатой 24 февраля, будут безусловно выполнены, чтобы на историческую перспективу гарантировать безопасность жителям Донецкой и Луганской народных республик, российского Крыма и всей нашей страны".
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27.04.2022 17:30 Ответить
 
 