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Новости Война
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Путин и Гутерриш не достигли конкретных договоренностей по привлечению ООН и "Красного Креста" к эвакуации людей из "Азовстали", - Песков

азовсталь,азов

Президент России Владимир Путин и генсек ООН Антониу Гутерриш не достигли конкретных договоренностей по привлечению ООН и МККК к эвакуации мирных жителей из "Азовстали".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"Эта тема действительно была господином Гутерришем озвучена, и она будет дальше прорабатываться, каких-то конкретных договоренностей в этой области нет", - заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, согласился ли Путин к привлечению ООН и МККК к эвакуации мирных граждан из " Азовстали".

Напомним, генсек ООН Антониу Гутерриш на встрече с Владимиром Путиным предложил создать общую группу из представителей всемирной организации, России и Украины для обеспечения функционирования гуманитарных коридоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В настоящее время время и контекст встречи Зеленского и Путина не определены, - Подоляк

ООН (4178) Песков Дмитрий (1896) эвакуация (2083) Красный Крест (441) Азовсталь (376)


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Топ комментарии
+40
Смотрите дальше на ********, верте в его адекватность, вертел он весь мир на *** вместе с ООН
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27.04.2022 14:31
+29
Парад 9 мая может быть таким

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27.04.2022 14:33
+21
Бо з ху**йлом не домовляються і не домовляться.

Тільки ЛІКВІДАЦІЯ!!!
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27.04.2022 14:32
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Правила форума Совет форумчан
Смотрите дальше на ********, верте в его адекватность, вертел он весь мир на *** вместе с ООН
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27.04.2022 14:31 Ответить
вот интересно Гутерриш собирается по прежнему в Киев на сельфи с Вовой?????
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27.04.2022 14:40 Ответить
Кацапам вірити не можна
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27.04.2022 14:32 Ответить
Бо з ху**йлом не домовляються і не домовляться.

Тільки ЛІКВІДАЦІЯ!!!
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27.04.2022 14:32 Ответить
Ой як несподівано! Ніколи ж такого не було...
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27.04.2022 14:33 Ответить
Парад 9 мая может быть таким

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27.04.2022 14:33 Ответить
та невже?
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27.04.2022 14:34 Ответить
инфантильного антоху гнали из кремля подсрачниками. Сейчас припрется сюда склонять нашего зегевару к переговорам с ******.
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27.04.2022 14:34 Ответить
зегевару и склонять не надо, он и так готов со всех сторон принимать.
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27.04.2022 14:36 Ответить
Не смішіть мене, цей старий пердун ні на кого не може ніяк вплинути. Він просто піариться, показує що ООН ще досі потрібна організація (насправді її треба переформатувати)
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27.04.2022 14:37 Ответить
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27.04.2022 14:35 Ответить
геноцид ...
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27.04.2022 15:21 Ответить
А Зєля досягне консенсусу стосовно долі ВСІЄЇ України з тим, хто готовий вбити сотні мирних жінок та дітей тільки на Азовсталі і не відступає ні на крок в своєму божевіллі?
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27.04.2022 14:39 Ответить
Зазирне ***** вглаз і війна припиниться сама по собі.
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27.04.2022 14:41 Ответить
В глазок...
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27.04.2022 19:09 Ответить
Та он бы с большим удовольствием достиг консенсуса, недаром же до сих пор носится с идеей заглянуть в глаза путину.
Да боится, что после консенсуса его вынесут вместе с президентским креслом и хорошо, если живого.
Вот и приходится играть роль патриота, благо актёрские навыки какие- никакие имеются.
И есть даже наши граждане которые верят, что наш актёр готов живота своего не пожалеть за неньку.
А вот на армию этот патриот из своего кармана не дал ведь ни копейки.
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27.04.2022 16:36 Ответить
Гуттеріш лошара.
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27.04.2022 14:39 Ответить
Так я же писал, что он свабедный генерал.
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27.04.2022 16:31 Ответить
Импотент гутиереш слетал вхолостую как и ожидалось. Пусть вернёт деньги за керосин.
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27.04.2022 14:39 Ответить
Чому вхолосту. Видимість активної роботи створив...
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27.04.2022 14:42 Ответить
ООН - ж-пі, а Гутеріш хотів хайпанути, бо дійсно від кормушки відсунуть. А не вийшло. Треба було раніше дивитись у що перетворилося ваше ООН.
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27.04.2022 14:40 Ответить
Двоє ******** бестолку *********
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27.04.2022 14:40 Ответить
Ну, хоч посиділи
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27.04.2022 14:47 Ответить
Як можна їхати домовлятися з істотою, яка сидить від тебе, на великій відстані?
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27.04.2022 14:55 Ответить
ЧТО ЭТО ЗА ФОРМУЛИРОВКА !!!??? ЛЮДИ С АЗОВСТАЛИ !!!
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27.04.2022 14:55 Ответить
ПЕСКОВ ПОЛНЫЙ ИДИОТ !!! ТАКОМУ И ОТРАВИТЬСЯ НЕ ГРЕХ !)
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27.04.2022 14:57 Ответить
О чём 2 человека могут договориться, если у них нет общих интересов? Одно хочет всех уничтожить, другой хочет всех спасти.
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27.04.2022 14:59 Ответить
ООН перетворилась на гнилу організацію.
Треба Україні з неї виходити, якщо рашку неможливо викинути з РБ...
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27.04.2022 14:59 Ответить
У випадку конфлікту між неядерними державами, якщо у ньому нема зацікавленості постійних членів РБ, ООН ще може щось зробити, отже, певна користь є. Але реформи вже перезріли.
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27.04.2022 17:45 Ответить
Гутерріш и ООН имеют КПД меньше чем у паровоза!
С этим пора что то делать ...
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27.04.2022 15:04 Ответить
неможливо переконати людожера не жерти людей
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27.04.2022 15:05 Ответить
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27.04.2022 15:13 Ответить
Це ж якими с...ми треба бути, щоб не домовитись з ООН і Червоним хрестом ???
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27.04.2022 15:19 Ответить
З красньім крєстом, Ви хотіли сказати?
Завжди можна домовитись за дуже великі гроші. Це прогнила контора.
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27.04.2022 15:25 Ответить
Достаньо бути ****** й уся решта *****-муйня !
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27.04.2022 16:57 Ответить
А ГУТТЕРЕШ в Киев так и не приехал ? Генсек ООН - труслив ????
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27.04.2022 15:22 Ответить
А с чем он придет в Киев после того что на него в открытую в рашке обосрали, что аж на весь мирт смердит.
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27.04.2022 15:35 Ответить
Он собирался - а за базар надо отвечать
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27.04.2022 16:09 Ответить
з ********* путіним не може бути домовленостей, ******** путін повинен бути знищений.
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27.04.2022 15:29 Ответить
Так зачем этот ООН нужен? Чтобы взносы со всех собирать и тусоваться красиво? А?
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27.04.2022 15:32 Ответить
Рашу надо было выбросить из ООН 25 февраля 2022 года. И из всех международных организаций. Уровень русляндии - Северная Корея или Эритрея с ядерной бомбой.
ООН доживает последние деньки.
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27.04.2022 16:16 Ответить
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27.04.2022 16:16 Ответить
Типовий кацапський виродок
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27.04.2022 16:21 Ответить
Той що зправа -- просто тупо красень !
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27.04.2022 16:58 Ответить
Оон - международная организация позорищ.
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27.04.2022 16:20 Ответить
Черговий раз прогнулись перед кривавим вбивцею і плєшен - фюрером ,
якого потрібно просто знищити , а не вести переговори 😠
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27.04.2022 16:20 Ответить
Потому что договариваться с ботоксом можно только держа его за яйцо, а на второе оторванное чтобы смотрел и боялся.
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27.04.2022 16:32 Ответить
https://t.me/PresidentPoroshenko/3288 Петро Порошенко: "Місце Генсека ООН Гутерреша - у Маріуполі, а не в Москві .

В ефірі французького телеканалу LCI закликав Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша поїхати в Маріуполь, а не в Москву, щоб побачити справжню картину страшних злочинів російських окупантів."
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27.04.2022 17:06 Ответить
это плешивое совсем завралось...
"мы действовали строго по уставу ООН!!!!"...
ну плешивое совсем кукухой поехало

наверное даже для уровня продажной и коррумпированной ООН
он офигел, что ему приписывают такое....

хотя он даже на формулировку притезаний территорий его согласился
(как "свое виденье")

и все равно ничего не добился
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27.04.2022 18:15 Ответить
Гутерріш все, що міг, зробив. Він не начальник світу, а лише міжнародний чиновник, хоча й високого рангу, його справа - організовувати роботу ООН. Звісно,враховуючи те, що його обрали більшістю країн-членів ООН, це надає йому певного авторитету, і те, що ***** не дослухався до його клопотання про надання гуманітарного коридору, буде черговим великим мінусом ***** і, певно, вплине на голосування при розгляді обмеження права вето для постійних членів РБ.
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27.04.2022 18:29 Ответить
Які домовленості з схибленим повністю сином сатани ****** вони ще сподіваются досягти ???!!!
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28.04.2022 11:10 Ответить
 
 