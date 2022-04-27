Путин и Гутерриш не достигли конкретных договоренностей по привлечению ООН и "Красного Креста" к эвакуации людей из "Азовстали", - Песков
Президент России Владимир Путин и генсек ООН Антониу Гутерриш не достигли конкретных договоренностей по привлечению ООН и МККК к эвакуации мирных жителей из "Азовстали".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.
"Эта тема действительно была господином Гутерришем озвучена, и она будет дальше прорабатываться, каких-то конкретных договоренностей в этой области нет", - заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, согласился ли Путин к привлечению ООН и МККК к эвакуации мирных граждан из " Азовстали".
Напомним, генсек ООН Антониу Гутерриш на встрече с Владимиром Путиным предложил создать общую группу из представителей всемирной организации, России и Украины для обеспечения функционирования гуманитарных коридоров.
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Тільки ЛІКВІДАЦІЯ!!!
Да боится, что после консенсуса его вынесут вместе с президентским креслом и хорошо, если живого.
Вот и приходится играть роль патриота, благо актёрские навыки какие- никакие имеются.
И есть даже наши граждане которые верят, что наш актёр готов живота своего не пожалеть за неньку.
А вот на армию этот патриот из своего кармана не дал ведь ни копейки.
Треба Україні з неї виходити, якщо рашку неможливо викинути з РБ...
С этим пора что то делать ...
Завжди можна домовитись за дуже великі гроші. Це прогнила контора.
ООН доживает последние деньки.
якого потрібно просто знищити , а не вести переговори 😠
В ефірі французького телеканалу LCI закликав Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша поїхати в Маріуполь, а не в Москву, щоб побачити справжню картину страшних злочинів російських окупантів."
"мы действовали строго по уставу ООН!!!!"...
ну плешивое совсем кукухой поехало
наверное даже для уровня продажной и коррумпированной ООН
он офигел, что ему приписывают такое....
хотя он даже на формулировку притезаний территорий его согласился
(как "свое виденье")
и все равно ничего не добился