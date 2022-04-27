Путин и Гутерриш не достигли конкретных договоренностей по привлечению ООН и "Красного Креста" к эвакуации людей из "Азовстали", - Песков

Президент России Владимир Путин и генсек ООН Антониу Гутерриш не достигли конкретных договоренностей по привлечению ООН и МККК к эвакуации мирных жителей из "Азовстали".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"Эта тема действительно была господином Гутерришем озвучена, и она будет дальше прорабатываться, каких-то конкретных договоренностей в этой области нет", - заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, согласился ли Путин к привлечению ООН и МККК к эвакуации мирных граждан из " Азовстали".

Напомним, генсек ООН Антониу Гутерриш на встрече с Владимиром Путиным предложил создать общую группу из представителей всемирной организации, России и Украины для обеспечения функционирования гуманитарных коридоров.

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