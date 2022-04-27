Энергетики за минувшие сутки вернули свет 50 тысячам семей на Киевщине и Донетчине, - ДТЭК

За минувшие сутки аварийно-ремонтные бригады вернули свет почти 50 тысячам семей в 26 населенных пунктах Киевской и Донецкой областей

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова.

В Киевской области вернули свет для 5 085 домов. Возобновлено электроснабжение 12 сел в Вышгородском и Бучанском районах.

В настоящее время без света остаются 38 тысяч домохозяйств в более чем 90 населенных пунктах.

"27 апреля энергетики ДТЭК планируют выполнять работы по возобновлению электроснабжения в еще 28 населенных пунктах Бучанского и Вышгородского районов. Также продолжаются работы по возвращению электроснабжения по заявкам потребителей, которые возвращаются в свои дома на освобожденных территориях", - сообщили в ДТЭК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Энергетики за сутки вернули свет для 20 тысяч семей на Киевщине и Донетчине, - ДТЭК

Несмотря на сложную ситуацию в Донецкой области, энергетики вернули свет более 44 тысяч семей в 14 населенных пунктах в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах.

"Сейчас без света пока остаются жители 234 населенных пунктов в Донецкой области. Активные боевые действия в регионе продолжаются. Самые сложные направления – Лиманское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое и Великоновоселковское", - сообщили в компании.

Специалисты компании берутся за восстановление электроснабжения исключительно после разрешения Вооруженных сил Украины.

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