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Новости Война
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Государства-члены ОДКБ не поддерживают РФ и не желают участвовать в войне против Украины, - разведка

одкб

Страны, входящие в Организацию договора коллективной безопасности, то есть Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, не изъявляют желания участвовать в войне против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр главного управления разведки Минобороны.

"Несмотря на настойчивость рф, участники ОДКБ не хотят принимать решения о проведении миротворческих операций вне своих стран. В том числе - на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР".

В то же время члены ОДКБ могут рассмотреть возможность ограниченного развертывания национальных контингентов на территории России или Беларуси. Но только после официального заявления о нападении Украины на их территорию", - говорится в сообщении.

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Уточняется, что 15 апреля министр обороны Казахстана Руслан Жаксиликов заявил, что государство не получало запроса о направлении на территорию Украины национальных войск. Он подтвердил, что в ходе последнего заседания военного комитета ОДКБ вопрос участия в вооруженном конфликте на территории Украины не рассматривался.

В разведке отмечают, что все страны-участники ОДКБ, кроме РФ и Беларуси, придерживаются нейтралитета в вопросе российского вторжения. Также ни одна из них не признала оккупацию Крыма и "независимость" ОРДЛО.

ОДКБ (131) разведка (4181) россия (95725)


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Топ комментарии
+54
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27.04.2022 15:05
+36
Коммент жителя параш сегодня на ютубе.
Dalona
15 годин тому
Пффф.. создание резервов) Из чего? Даже если объявит мобилизацию, за него никто не пойдет. Это вам не фейковые выборы или референдумы. 146% если и нарисуете на бумаге, по факту никого не призовете. А если призовете - получите ровно обратный эффект. Для этого нужна в первую очередь мотивация. Откуда вы её возьмете? На нас никто не нападал первым. Мне под полтинник, все планы тупо сломаны, даже съездить куда то в отпуск - невозможно, цены растут как на дрожжах, чего ждать - неизвестно, с моим паспортом даже в ближнем зарубежье я теперь = изгой.
И до сих пор ни одна мямля внятно не смогла объяснить простую вещь - какого xpeна вообще происходит, ради чего и с какой целью. Русских защитить в ДНР и ЛНР? Так можно было вывезти все 4 млн. мирных жителей в РФ, обеспечить работой и жильем, дать будущее. Страна огромная, места хватает. Это дешевле, рациональнее, умнее и реальнее. Так нет мля, это же не интересно. Вам интересно, когда разрушены чужие города, миллионы беженцев переместились на запад, десятки тысяч жертв, чего не было за все предыдущие 8 лет. Даже если каким то чудом выйдете на административные границы областей - что дальше то? Ну была бы у вас расширенная дыра аля Сомали под управлением бандбков типа чепушилиных и моторол, сосущих бабки из бюджета РФ. Для чего это нужно?
Я лично пальцем не пошевелю в защиту этого режима. Это железные 146%.
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27.04.2022 15:07
+13
помойка под названием ОДКБ, вместе с Таежным союзом, скоро развалится на куски..... там уже все давно поняли в какое ********* они вляпались и находятся на низком старте - ждут когда недофюрер склеит ласты..... вчера кремляди хором выли на Казахстан, за то, что он отказался проводить парад на 9-е мая.... ))
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27.04.2022 15:10
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Потому что они понимают что такое война
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27.04.2022 15:05 Ответить
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27.04.2022 15:05 Ответить
А шо там по тираспольськійНР, з ким вони там воюють?
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27.04.2022 15:12 Ответить
Помидор'є щогодини трухани міняють
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27.04.2022 15:19 Ответить
тому що вони вже тижнів п'ять як прорахували вектор руху росіського військового корабля.
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27.04.2022 15:07 Ответить
і тому що, казахи, киргизи, таджики, навіть вірмені, розуміють, що це війна проти дружнього їм народу...
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27.04.2022 15:26 Ответить
Коммент жителя параш сегодня на ютубе.
Dalona
15 годин тому
Пффф.. создание резервов) Из чего? Даже если объявит мобилизацию, за него никто не пойдет. Это вам не фейковые выборы или референдумы. 146% если и нарисуете на бумаге, по факту никого не призовете. А если призовете - получите ровно обратный эффект. Для этого нужна в первую очередь мотивация. Откуда вы её возьмете? На нас никто не нападал первым. Мне под полтинник, все планы тупо сломаны, даже съездить куда то в отпуск - невозможно, цены растут как на дрожжах, чего ждать - неизвестно, с моим паспортом даже в ближнем зарубежье я теперь = изгой.
И до сих пор ни одна мямля внятно не смогла объяснить простую вещь - какого xpeна вообще происходит, ради чего и с какой целью. Русских защитить в ДНР и ЛНР? Так можно было вывезти все 4 млн. мирных жителей в РФ, обеспечить работой и жильем, дать будущее. Страна огромная, места хватает. Это дешевле, рациональнее, умнее и реальнее. Так нет мля, это же не интересно. Вам интересно, когда разрушены чужие города, миллионы беженцев переместились на запад, десятки тысяч жертв, чего не было за все предыдущие 8 лет. Даже если каким то чудом выйдете на административные границы областей - что дальше то? Ну была бы у вас расширенная дыра аля Сомали под управлением бандбков типа чепушилиных и моторол, сосущих бабки из бюджета РФ. Для чего это нужно?
Я лично пальцем не пошевелю в защиту этого режима. Это железные 146%.
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27.04.2022 15:07 Ответить
Mog bi daze pozhatj ruku avtoru etogo posta, esli tot seichas bil poblizjostji. On vse praviljno ponjal. Kstatji potomu Ukrainje nje nado ljeztj v Rossiju. Osvobodjite Donbas i Krim v granicah 1991 goda? postavtje zbroju na granicah - i vse. Dalshe pustj onji sami razvaljivaetsja.
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27.04.2022 15:47 Ответить
Читав це на ютубі. Адекватний мужик, таке не часто з тієї сторони почуєш.
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27.04.2022 17:38 Ответить
А что же "2-я недоармия" мира обделалась и просит помощи? Позорники
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27.04.2022 15:07 Ответить
Ну от цікаво, може хтось пояснить. Чи мають право держави члени ОДКБ виключити ********* зі свого складу?
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27.04.2022 15:08 Ответить
помойка под названием ОДКБ, вместе с Таежным союзом, скоро развалится на куски..... там уже все давно поняли в какое ********* они вляпались и находятся на низком старте - ждут когда недофюрер склеит ласты..... вчера кремляди хором выли на Казахстан, за то, что он отказался проводить парад на 9-е мая.... ))
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27.04.2022 15:10 Ответить
"На учет возьмусь, а воевать - шиш с маслом!" (с)
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27.04.2022 15:11 Ответить
уже .. шиш без соли .. (с)
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27.04.2022 15:15 Ответить
союзники рф .. этот руССкий мир уже посылают нах все кому не лень

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27.04.2022 15:12 Ответить
Бялдорусь???? Ця блчдвота , Лукашенко???? ЦЙе лайно , із його випердишема, треба показово згвалтувати і розстріляти. Мерзота
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27.04.2022 15:12 Ответить
По Лукашенку згоден, але не ображайте всю Білорусь, там багато адекватних людей, які навіть допомагали нам партизанщиною. А дехто навіть у бою, добровольцями.
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27.04.2022 15:29 Ответить
А что так? Пахнет жареным?
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27.04.2022 15:15 Ответить
Вірменія?, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан ... адин нароТ .. с китаем... на веки ..
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27.04.2022 15:19 Ответить
Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан, Армения и даже Узбекистан помогают россии обойти санкции нормального мира. Армяне шьют , как всегда, Армани.
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27.04.2022 15:20 Ответить
Украине придется всю грязную работу делать.
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27.04.2022 15:22 Ответить
Бо бояться від України піз..ди відхопити ці країни.
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27.04.2022 15:23 Ответить
Де ж стільки пакетів взяти?
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27.04.2022 15:24 Ответить
Наваляли піндюлєй 2 АРМІЇ СВІТУ... То куди там цим Туркменістан і Таджикістанам...з їхніми ОСТАННІМИ АРМІЯМИ СВІТУ?

Всі ці армії ОДКБ - це погана репліка на російську армію....китайська підробка...
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27.04.2022 15:29 Ответить
За Украину против расеи, с удовольствием. Поквитаться за многовековое истребление и унижение.
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27.04.2022 15:41 Ответить
А чего так? В Казахстан всей ватагой ломанулись. Что заставило обмочить штанишки такой грозный военный блок, как одкб? 2 месяца назад Ламанш собирались брать. Куда делась вся та прыть?
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27.04.2022 16:14 Ответить
Яке там "відмовились"?
Білорусь і Вірменія по-факту вже воюють. Те, що не оголошують офіційно - то їхні пролеми. А іпашити луку та качаряна потрбіно обов'язково. Краще їх в Гаазі; а, якщо замочити їх в нужниках - особливих заперечень не буде.
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27.04.2022 16:47 Ответить
 
 