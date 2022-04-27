Государства-члены ОДКБ не поддерживают РФ и не желают участвовать в войне против Украины, - разведка
Страны, входящие в Организацию договора коллективной безопасности, то есть Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, не изъявляют желания участвовать в войне против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр главного управления разведки Минобороны.
"Несмотря на настойчивость рф, участники ОДКБ не хотят принимать решения о проведении миротворческих операций вне своих стран. В том числе - на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР".
В то же время члены ОДКБ могут рассмотреть возможность ограниченного развертывания национальных контингентов на территории России или Беларуси. Но только после официального заявления о нападении Украины на их территорию", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что 15 апреля министр обороны Казахстана Руслан Жаксиликов заявил, что государство не получало запроса о направлении на территорию Украины национальных войск. Он подтвердил, что в ходе последнего заседания военного комитета ОДКБ вопрос участия в вооруженном конфликте на территории Украины не рассматривался.
В разведке отмечают, что все страны-участники ОДКБ, кроме РФ и Беларуси, придерживаются нейтралитета в вопросе российского вторжения. Также ни одна из них не признала оккупацию Крыма и "независимость" ОРДЛО.
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Dalona
15 годин тому
Пффф.. создание резервов) Из чего? Даже если объявит мобилизацию, за него никто не пойдет. Это вам не фейковые выборы или референдумы. 146% если и нарисуете на бумаге, по факту никого не призовете. А если призовете - получите ровно обратный эффект. Для этого нужна в первую очередь мотивация. Откуда вы её возьмете? На нас никто не нападал первым. Мне под полтинник, все планы тупо сломаны, даже съездить куда то в отпуск - невозможно, цены растут как на дрожжах, чего ждать - неизвестно, с моим паспортом даже в ближнем зарубежье я теперь = изгой.
И до сих пор ни одна мямля внятно не смогла объяснить простую вещь - какого xpeна вообще происходит, ради чего и с какой целью. Русских защитить в ДНР и ЛНР? Так можно было вывезти все 4 млн. мирных жителей в РФ, обеспечить работой и жильем, дать будущее. Страна огромная, места хватает. Это дешевле, рациональнее, умнее и реальнее. Так нет мля, это же не интересно. Вам интересно, когда разрушены чужие города, миллионы беженцев переместились на запад, десятки тысяч жертв, чего не было за все предыдущие 8 лет. Даже если каким то чудом выйдете на административные границы областей - что дальше то? Ну была бы у вас расширенная дыра аля Сомали под управлением бандбков типа чепушилиных и моторол, сосущих бабки из бюджета РФ. Для чего это нужно?
Я лично пальцем не пошевелю в защиту этого режима. Это железные 146%.
Всі ці армії ОДКБ - це погана репліка на російську армію....китайська підробка...
Білорусь і Вірменія по-факту вже воюють. Те, що не оголошують офіційно - то їхні пролеми. А іпашити луку та качаряна потрбіно обов'язково. Краще їх в Гаазі; а, якщо замочити їх в нужниках - особливих заперечень не буде.