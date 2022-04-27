Государства-члены ОДКБ не поддерживают РФ и не желают участвовать в войне против Украины, - разведка

Страны, входящие в Организацию договора коллективной безопасности, то есть Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, не изъявляют желания участвовать в войне против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр главного управления разведки Минобороны.

"Несмотря на настойчивость рф, участники ОДКБ не хотят принимать решения о проведении миротворческих операций вне своих стран. В том числе - на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР".

В то же время члены ОДКБ могут рассмотреть возможность ограниченного развертывания национальных контингентов на территории России или Беларуси. Но только после официального заявления о нападении Украины на их территорию", - говорится в сообщении.

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Уточняется, что 15 апреля министр обороны Казахстана Руслан Жаксиликов заявил, что государство не получало запроса о направлении на территорию Украины национальных войск. Он подтвердил, что в ходе последнего заседания военного комитета ОДКБ вопрос участия в вооруженном конфликте на территории Украины не рассматривался.

В разведке отмечают, что все страны-участники ОДКБ, кроме РФ и Беларуси, придерживаются нейтралитета в вопросе российского вторжения. Также ни одна из них не признала оккупацию Крыма и "независимость" ОРДЛО.