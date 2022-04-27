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Европейская комиссия предлагает приостановить на год действие всех импортных пошлин на украинский экспорт, - Шмыгаль

шмигаль

Сегодня Европейская комиссия официально предложила приостановить на год действие всех импортных пошлин на весь украинский экспорт в Европейский Союз.

Как сообщает Цензор.НЕТ, новость в своем Facebook сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Это беспрецедентный жест поддержки нашей страны. ЕС никогда раньше не принимал таких масштабных мер по либерализации торговли по отношению ни к одной стране. Для нашего бизнеса это открывает дополнительные возможности, а наша продукция становится более конкурентоспособной на европейском рынке. Об отмене пошлин мы вели переговоры с нашими европейскими коллегами и мы благодарны за то, что они услышали нас и поддержали Украину", - подчеркивает Денис Шмыгаль.

Известно, что у правительства есть договоренности и ведет переговоры с Польшей, Румынией, Литвой, Германией и другими странами, чтобы пустить украинский экспорт через порты этих стран.

"Мы разрушили планы врага на полную блокаду нашей экономики. Работаем дальше, чтобы кроме стран ЕС и Великобритании решение об отмене пошлин на украинскую продукцию приняли и другие наши союзники", - подытожил Премьер-министр Украины.

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Фактично Україна вже в ЄС)
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27.04.2022 15:15 Ответить
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27.04.2022 15:16 Ответить
А ми скільки товарів з Європи без мита ввозимо..
Повні супермаркети.
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27.04.2022 15:16 Ответить
ну, смотря где......
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27.04.2022 15:18 Ответить
А яка різниця?Головне щоб по доступним цінам.
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27.04.2022 15:21 Ответить
А какая разніца чи пенсіонери отримають пенсії чи на пенсії у бюджеті немає грошей. Зато смішно вам там у Нідерландах
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27.04.2022 15:28 Ответить
В принципе это надо было сделать еще 2 месца назад....
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27.04.2022 15:32 Ответить
 
 