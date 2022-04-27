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Оккупанты вывезли все ценные экспонаты из Музея краеведения и Художественного музея в Мариуполе

музей

Директор Мариупольского краеведческого музея, знавшая точное место тайного хранения шедевров, лично передала оккупантам все самые ценные экспонаты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Культурное наследие. Оккупанты полностью вывезли все ценные экспонаты из Музея краеведения и Художественного музея. В Мариуполе хранилось семь оригинальных шедевров, которые по предварительной информации были переданы оккупантам директором Мариупольского краеведческого музея Наталией Капусниковой, которая знала точное место тайного хранения шедевров и лично передала все из рук в руки", - говорится в сообщении.

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Среди бесценных вывезенных работ:

- оригиналы трех картин Архипа Куинджи "Красный закат", "Осень", "Эльбрус";
- оригинал картины И. К. Айвазовского "У берегов Кавказа";
- два оригинала картин М. Н. Дубовского – "Море" и "Ночь на Балтийском море";
- оригинал Г. А. Калмыкова "А. И. Куинджи";
- бюст А. И. Куинджи работы скульптора Беклемишева;
- три уникальных иконы: Иисус Христос Вседержитель, Богоматерь с младенцем; Иоанн Креститель.

Кроме того, как отмечает Андрющенко, директор музея участвует в формировании абсолютно лживой информации об уничтожении музея "Азовом". Да, Капусникова рассказывает, что 15 марта она лично видела, как полк Азов разрушал музей. "Однако руководитель Департамента культуры горсовета Диана Трима именно 15 марта во второй половине дня была в обоих музеях перед эвакуацией и может свидетельствовать об абсолютной лжи со стороны Капусниковой", - отметил советник городского головы Мариуполя.

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Автор: 

картина (213) Мариуполь (5719) музей (723)


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Топ комментарии
+24
Схоже що давно назріло питання започаткувати інститут "Не громадянина"
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27.04.2022 15:30
+10
Украинцам необходимо подготовится чтобы санкции против рашки длились до тех пор, пока они не вернут все украденное и не понесут полную ответственность за свои преступления в Украине. Много чего зависит от выбора, а выбор у украинского народа должен быть таким, чтобы на раше все полыхало и горело.
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27.04.2022 15:31
+6
Напевно в Маріуполі всі знали, що піні Капуснікова була сепаркою. Знали, що вона ненавидить Україну і вісім років чекала приходу "асвабадітєлей". Чекала не з пустими руками, а з цінними картинами, які належать народу України. Напевно про це знала і керівник Департаменту культури міськради Діана Трима , яка зараз лупить очі і може щось там засвідчити разом з радником міського голови Маріуполя. Але картини то тю тю. При чому у цілості і сохранності із рук у руки передані ворогу. Питань багато.
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27.04.2022 17:10
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Правила форума Совет форумчан
Схоже що давно назріло питання започаткувати інститут "Не громадянина"
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27.04.2022 15:30 Ответить
с ольгино
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27.04.2022 16:13 Ответить
Украинцам необходимо подготовится чтобы санкции против рашки длились до тех пор, пока они не вернут все украденное и не понесут полную ответственность за свои преступления в Украине. Много чего зависит от выбора, а выбор у украинского народа должен быть таким, чтобы на раше все полыхало и горело.
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27.04.2022 15:31 Ответить
Они и крымские экспонаты до сих пор не вернули. Но дело не в том. Почему их не эвакуировали?
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27.04.2022 15:38 Ответить
Ktoto oral chto putin ***** nenapadjot i etim pomog kosveno takim veshtjam
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27.04.2022 15:52 Ответить
За цілісність і безпеку країни відповідальність несе президент.
Всі питання звісно без відповіді.
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27.04.2022 16:17 Ответить
Светлов виходить буде здавати, а Президет відповідати? Може світлову талони на посилене харчування, що б вдавися?
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27.04.2022 16:48 Ответить
https://www.unn.com.ua/ru/news/1963884-vereschuk-na-kpvv-chongar-ta-kalanchak-zapustili-shatli-vid-punktu-propusku-do-adminmezhi

14 февраля 2022года. УНН. На КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" начали курсировать шаттлы от пункта пропуска к админчерте. Об этом на своей странице в Facebook рассказала вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Задание выполнено . НА НЕДЕЛЮ РАНЬШЕ ДЕДЛАЙНА !. Шаг за шагом меняем реальность - написала она …
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27.04.2022 18:17 Ответить
якась маячня
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27.04.2022 17:12 Ответить
Не лише вкрадене зараз, а вкрадене за всі часи пограбувань, починаючи від ікони "Вишгородської Божої матері" яку крадії орки називають "владімєрской", до кістяків князів Русі, які вони потирили з усіх українських храмів і склепів. В тому числі і кістяки Ярослава "Мудрого" які московити вкрали перед 2 Світовою війною, але брешуть що нібито "повернули" у Софію, хоч готували підрив цього давнього храму, з повною руйнацією української святині.
Ну, а цю маріупольську директорку музею Капусникову, хтось з міністерства культури України призначав на посаду? Часом не теперішній зелений міністр Ткаченко, в минулому гендиректор Бєніного Ге+Ге.
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27.04.2022 21:15 Ответить
чого б таких собак крім терміну за гратами не позбавляти громадянства,

що воно далі може зробити для держави, проголосує за опзж на виборах?
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27.04.2022 16:14 Ответить
Мощи Ярослава Мудрого были украдены из Лавры в 1966 году...я не удивлен...
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27.04.2022 16:14 Ответить
Думаю , що всіх цих зрадників потрібно просто розшукувати і іменем Українського народу знищувати , звісно , що це непроста робота .
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27.04.2022 16:52 Ответить
Напевно в Маріуполі всі знали, що піні Капуснікова була сепаркою. Знали, що вона ненавидить Україну і вісім років чекала приходу "асвабадітєлей". Чекала не з пустими руками, а з цінними картинами, які належать народу України. Напевно про це знала і керівник Департаменту культури міськради Діана Трима , яка зараз лупить очі і може щось там засвідчити разом з радником міського голови Маріуполя. Але картини то тю тю. При чому у цілості і сохранності із рук у руки передані ворогу. Питань багато.
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27.04.2022 17:10 Ответить
Так завжди поповнювався Ермітаж.
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27.04.2022 17:28 Ответить
Дасть Бог, повернемо.

Та спочатку треба задавити рашистів.
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28.04.2022 01:06 Ответить
Директора к стенке все экспонаты в розыск по миру.Любой кто ими владеет преступник.
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27.04.2022 19:07 Ответить
 
 