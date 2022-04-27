Оккупанты вывезли все ценные экспонаты из Музея краеведения и Художественного музея в Мариуполе

Директор Мариупольского краеведческого музея, знавшая точное место тайного хранения шедевров, лично передала оккупантам все самые ценные экспонаты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Культурное наследие. Оккупанты полностью вывезли все ценные экспонаты из Музея краеведения и Художественного музея. В Мариуполе хранилось семь оригинальных шедевров, которые по предварительной информации были переданы оккупантам директором Мариупольского краеведческого музея Наталией Капусниковой, которая знала точное место тайного хранения шедевров и лично передала все из рук в руки", - говорится в сообщении.

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Среди бесценных вывезенных работ:

- оригиналы трех картин Архипа Куинджи "Красный закат", "Осень", "Эльбрус";

- оригинал картины И. К. Айвазовского "У берегов Кавказа";

- два оригинала картин М. Н. Дубовского – "Море" и "Ночь на Балтийском море";

- оригинал Г. А. Калмыкова "А. И. Куинджи";

- бюст А. И. Куинджи работы скульптора Беклемишева;

- три уникальных иконы: Иисус Христос Вседержитель, Богоматерь с младенцем; Иоанн Креститель.

Кроме того, как отмечает Андрющенко, директор музея участвует в формировании абсолютно лживой информации об уничтожении музея "Азовом". Да, Капусникова рассказывает, что 15 марта она лично видела, как полк Азов разрушал музей. "Однако руководитель Департамента культуры горсовета Диана Трима именно 15 марта во второй половине дня была в обоих музеях перед эвакуацией и может свидетельствовать об абсолютной лжи со стороны Капусниковой", - отметил советник городского головы Мариуполя.

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