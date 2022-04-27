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Новости Война
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Во Львовской области ГБР проводит обыски у родственников Медведчука и Козака. ФОТО

Во Львове и области следственные действия проходят в квартирах, домах и на производственных предприятиях, принадлежащих семье Тараса Козака, а также брату Виктору Медведчуку – Сергею.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-центре ГБР.

Обыски проводятся в рамках уголовного производства по подозрению в злоупотреблении властью и нарушении правил охраны или использования недр (ст. 364, ст. 240 УК Украины). Родственники Козака и Медведчука являются субъектами уголовного производства по незаконной добыче песка на двух карьерах во Львовской области.

Во Львовской области ГБР проводит обыски у родственников Медведчука и Козака 01Во Львовской области ГБР проводит обыски у родственников Медведчука и Козака 02

Следственные действия продолжаются. Только во время обыска в одной из квартир, принадлежащей супруге Тараса Козака, следователи изъяли более 108 тыс. долларов США, 8,5 тыс. евро, 18,6 тыс. российских рублей, документы на объекты недвижимости и банковские карты.


Во Львовской области ГБР проводит обыски у родственников Медведчука и Козака 03
Во Львовской области ГБР проводит обыски у родственников Медведчука и Козака 04

Во Львовской области ГБР проводит обыски у родственников Медведчука и Козака 05

В ГБР отмечают, что цель следствия - установление незаконно приобретенного имущества Виктора Медведчука и Тараса Козака и их родственников, его дальнейший арест, а также документирование причастности субъектов к финансированию вооруженной агрессии России в отношении Украины.

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Медведчук Виктор (1789) обыск (1898) Козак (137) ГБР (3011)


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Топ комментарии
+29
Не забудьте Литвина. Эту праститутку спикера верховной рады.
У него тысячи гектратов земли и сынок. Наколядовали суки.
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27.04.2022 15:47
+15
Брата Медведчука не забудьте - он на Львовщине руководил таможней
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27.04.2022 15:47
+14
і любовницю Козака - Верещук потрясіть, там завязка на Раву-Руську митницю ..
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27.04.2022 16:41
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А у нього виявляється братік сірожа є?
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27.04.2022 15:46 Ответить
Брата Медведчука не забудьте - он на Львовщине руководил таможней
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27.04.2022 15:47 Ответить
Так звідти і Козак,який був заступником у Сергія Медведчука.який керував не митницею,а обласною податковою.Це були роки у Львові повального здирництва і хабарництва,в податкову податки в конвертах несли всі - підприємці,бандити,чиновники,власники ларьків і крупних компаній...А старший брат у Києві все прикривав,ніхто навіть і рипнутись не міг.Справа "оподаткування" була налагоджена настільки чітко,що навіть збирали зі своїх податківців методом так зв. атестацій.Мали стільки бабла,що скуповували все підряд - пансіонати,землю,будівлі,заводи,військові частини,бази механізаціі - буквально все що можна було купити у ті часи,а купити тоді можна було все.Вже потім Козак пішов на митницю,а його змінив відомий наш демократ Микола Горинь,який зрештою крав не менше,хіби лиш обережніше.Так що розкуркулювати цю братію треба по чорному,іншої нагоди може не бути...
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27.04.2022 17:30 Ответить
Не забудьте Литвина. Эту праститутку спикера верховной рады.
У него тысячи гектратов земли и сынок. Наколядовали суки.
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27.04.2022 15:47 Ответить
А два братки литвина теж варті уваги.
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27.04.2022 16:16 Ответить
і любовницю Козака - Верещук потрясіть, там завязка на Раву-Руську митницю ..
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27.04.2022 16:41 Ответить
При таком раскладе можно всех граждан проверить, у кого куча активов и минимум доходов с уплатой налогов. А таких ну очень много даже если не брать бывших спикеров ВР.
Так наши же люди сразу будут против, наших устраивает жить по коррупционному принципу. Про митинги ФОПов и евробляхеров думаю все помнят
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27.04.2022 16:57 Ответить
треба було дочекатися війни щоб нормально взятися за розслідування різних падлюк
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27.04.2022 15:49 Ответить
Второй части войны. С 2014 все "времени не хватало".
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27.04.2022 15:53 Ответить
То почекай, Мертвечук втік в перші дня війни, потім його довго шукали і увесь цей час від 24січня ці родичі нікого не цікавили, більше того вони стали цікаві ДБР лише через два тижні після того як спіймали Мертвечука. Якесь дивне ДБР, мабуть чекали поки ті родичі бабло переховають.
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27.04.2022 16:14 Ответить
З цим ********* співпрацювала кожна влада та кожен олігарх.
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27.04.2022 16:03 Ответить
Як і з ху@лостаном вцілому.
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27.04.2022 16:21 Ответить
Дивна річ: у мудачука є купа цікавих однопартійців (бойко, льовочкін, суркіси, портнов та ін), причетних також до пограбунку України. Однак зебіли не хочуть цього помічати і у цих тварюк досі не забрали депутатські мандати. Може жопоблок і зе-гниди - це одна команда?
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27.04.2022 16:14 Ответить
Мабуть , що так !
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27.04.2022 16:26 Ответить
Незаконно набуте майно мєдвєдчуку подарував порошенко.
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27.04.2022 16:25 Ответить
Не звізди тут , наволоч зелена
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27.04.2022 16:27 Ответить
Не смешите, 108000 USD? Недавно кто-то миллионы вывозил без декларации и ничего. Для жен половины депутатов это карманные деньги.
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27.04.2022 16:27 Ответить
Суркіси вивозили мілліонами і нічого
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27.04.2022 16:29 Ответить
особливо утішають 100 рублів і 1 долар на фото!))))))
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27.04.2022 20:12 Ответить
Жаль за кордоном не достать, а там не меряно. А сколько у иных? 30 лет мы прочитали себя и свою страну....вот и пришло время ужаснуться.
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27.04.2022 16:35 Ответить
ГОСПОДЬ УСЛЫШАЛ НАШИ МОЛИТВЫ )))
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27.04.2022 16:46 Ответить
Скоро і до шоколадного доберутся!!!
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27.04.2022 20:28 Ответить
Чого ви всі радієте. Чітко написано арешт майна незаконно набутого. Стосовно відповідальності осіб 0.
Ну а знаючи наші суди, арешт з майна тихенько знімуть через місяць два.
Ви що забули в які країни живете?
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28.04.2022 05:46 Ответить
 
 