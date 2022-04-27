Во Львовской области ГБР проводит обыски у родственников Медведчука и Козака. ФОТО
Во Львове и области следственные действия проходят в квартирах, домах и на производственных предприятиях, принадлежащих семье Тараса Козака, а также брату Виктору Медведчуку – Сергею.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-центре ГБР.
Обыски проводятся в рамках уголовного производства по подозрению в злоупотреблении властью и нарушении правил охраны или использования недр (ст. 364, ст. 240 УК Украины). Родственники Козака и Медведчука являются субъектами уголовного производства по незаконной добыче песка на двух карьерах во Львовской области.
Следственные действия продолжаются. Только во время обыска в одной из квартир, принадлежащей супруге Тараса Козака, следователи изъяли более 108 тыс. долларов США, 8,5 тыс. евро, 18,6 тыс. российских рублей, документы на объекты недвижимости и банковские карты.
В ГБР отмечают, что цель следствия - установление незаконно приобретенного имущества Виктора Медведчука и Тараса Козака и их родственников, его дальнейший арест, а также документирование причастности субъектов к финансированию вооруженной агрессии России в отношении Украины.
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У него тысячи гектратов земли и сынок. Наколядовали суки.
Так наши же люди сразу будут против, наших устраивает жить по коррупционному принципу. Про митинги ФОПов и евробляхеров думаю все помнят
Ну а знаючи наші суди, арешт з майна тихенько знімуть через місяць два.
Ви що забули в які країни живете?