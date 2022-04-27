Оккупанты в Буче убивали мирных людей по спискам. Они заранее знали, к кому идут, – мэр Федорук
Российские военные в Буче целенаправленно убивали людей по составленным спискам. Их помогали составлять оккупантам местные коллаборанты.
Об этом мэр Бучи Анатолий Федорук заявил в комментарии канадскому телеканалу CBC, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По словам мэра, именно предатели указывали имена и адреса местных жителей.
"Я видел эти списки. Не собственноручно они были написаны. Кто-то из местных надиктовал. Возможно, какие-то коллаборации были. То есть они заранее знали, к кому идут, на какой адрес, и что это за человек", - сказал Федорук.
Он также рассказал, что в списке была и его фамилия, а также депутатов Бучанского городского совета.
"Поскольку мы в пригороде столицы, то здесь большое количество чиновников проживало, политиков. Слава Богу удалось, из тех возможностей, которые были, выехать из Бучи, то они (военные РФ - ред.) довольствовались теми, кто остался", - добавил Федорук.
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СПИСКИ НА РОЗТРІЛ У БУЧІ І ІНШИХ ОКУПОВАНИХ МІСТАХ ЗРОБЛЕНІ З ДОДАТКУ ДІЯ
ЯКИЙ ЗЛАМАЛИ КАЦАПСЬКІ СПЕЦСЛУЖБИ.
Охорона персональних даних в Україні лежить десь у смітнику.
Нормальні люди ще тоді казали, що це мутна ідея.
При зламі бази рашисти мали дані по всій Україні.
так що, не прикидайтеся, наче ви не розумієте, як це працює
Как можно Дію подшить в рукописные списки? Очень интересно послушать.
Все эти сказки, про взломы миллионы аккаунтов очень иетресны, но все проще. Просто кто-то давал списки, этот кто-то был из горсовета. А сейчас началась игра в дурочку.
Пам'ятаєте, як відповів старпом грузиньского ****** російському, у якого топливо закінчилось (мовою оригіналу): "Если у вас закончилось топливо, вы можете грести веслами!".
Виборчий округ 96 - виборчий округ в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Київській області .
До складу округу входять міста https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%87%D0%B0 Буча і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%87 Славутич , а також https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Бородянський , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Вишгородський , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Іванківський і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Поліський райони.
"Колишній заступник голови адміністрації Януковича - Андрій Портнов - допомагає чинній владі в Україні "відновлювати справедливість". Про це заявила народна депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк в ефірі телеканалу "НАШ".
Не виключено, що не брехали.
просвіщайтеся..
https://www.youtube.com/watch?v=CSyKDw3kwc4
Пропав значно давніше. До 24.02.
З кінця 2021 чи на самому початку 2022.
Слава Богу вдалося, із тих можливостей, які були, виїхати з Бучі", - додав Федорук."
Правильно, політики звалили звідти заздалегідь, а прості люди лишись, тому що їхні депутани типу Василевської-Смаглюк до останнього дня писали "Сидіть вдома, росіянє не трогают мирних жителів."
Тоді мені це не сподобалося - подумав що неправильно це перед війною мати таку спільну базу
Ніяких інститутів після школи (за певним виключенням) . Спочатку 99% служать в армії , а потім до 40-47 років кожен рік в резервістах . Тоді будуть в армії справжні професійні кадри й потужних резерв .
А тепер про виключенням -- бажаєшь вчитися на інженера після школи ?
Котракт з армією на 5 років , що після отримання диплому прослужишь офіцером 5 років в інженерній службі .
А зараз повністю згоден з Залужним , який 2 місяця тримав "резерви" ... Бо за 2 місяця складно навчити повноцінного бійця , якого не вб"ють в першому ж бою ! Бійців берегти требо , бо Україна не ********** !
Послухайте пана Валерія Кура . Он Вам по деталях розкладе , як зброя може бути загрозою в руках людей , які не пройшли курс й спецпідготовку . Особливо , коли єю лякають , а не застосовують .
Тут головний закон -- дістав ? Стріляй й будь готовий вбити , або тебе вб"ють !
А можно й в армії вчитися . Для особ математичного складу є ніша в армії - служба , яка дорівнює 2-3 курса computer science ... Але туди не усі бажають , бо це не бойовий підрозділ , а у школярів майже у кожного є мрія служити саме в бойових частинах ...
Хоча усі ЗАЖОПінців требо брати з за жопу !
И что делал и как попал и дальнейший карьерный рост 1997-1998 - вихователь Бучанської середньої школи-інтернату для дітей-сиріт, смт. Буча Київської області.
CША: Росія готує списки українців, яких треба вбити чи арештувати після нападу.
Вашингтон направив до ООН листа, в якому повідомив про складання Росією списку жителів України, свобода і життя яких перебуватимуть в небезпеці у разі військової ескалації конфлікту.
https://www.dw.com/uk/csha-rosiia-hotuie-spysky-ukraintsiv-yakykh-treba-vbyty-chy-areshtuvaty-pislia-napadu/a-60860507
Бо за те, що ці депутати послали АТОвців і не дали провести нараду з приводу організації самооборони, вони мали бути нагороджені кацапам.
1. Победят рашистских оккупантов.
2. Выберут во власть везде хотя бы большинство приличных людей.
Второй пункт был единственным с 1991 года до 2014. И не выполнили. Я не очень верю, что выполнят после победы = никогда не начнут наказывать...
Непрофесіоналізм - вбиває. Хтось вважає це перебільшенням?
Кривава різанина, влаштована нелюдами у Бучі та інших тимчасово захоплених містах України є прямим наслідком того, що рашисти знали усі імена, адреси, номери телефонів жертв. Актуальні, свіжі, перевірені. Ми самі https://cutt.ly/HOMHVH5 ці дані верифікували, коли після останнього зливу з Дії сотні людей підтверджували актуальність злитих даних. Джерело:
Варто пройтись по посиланню і прочитати, там чітка відповідь на запитання, хто зрадник - 73% ідіотів, які тут всю зелену зграю привели у владу. Ті придурки, які вирішили, щоб по-приколу, щоб весело, щоб не барига... От тепер і пожинаємо плоди вибору тих придурків. І то ще, на жаль, далеко не кінець. Ще ми навіть уяви не маємо, що твориться на сьогодні окупованих територіях, ще лише догадуємось що та мерзота нам приготувала з допомогою наших придурків і зрадників. І ще питання, хто більше зло - відвертий зрадник з ОПЗЖ а чи повний дурень з тих "слуг".
у них хорошие крышевальщики среди теперешних властей.
козлины до сих пор остаются не только в Буче, но и в большинстве других городов у них свои официальные представительства на местах.
все их адреса общеизвестны:
город Буча, улица Вокзальная, 127б
Не бачу логічного завершення цієї статті.
"СБУ почала виявляти зрадників" чи "Генпрокуратура порушила кримінальну справу"...
Чи чекаємо, коли ці зрадники з'******* з країни???