Путин угрожает "молниеносными ударами" за вмешательство в войну в Украине: "У нас есть инструменты, которыми никто не может похвастаться". ВИДЕО
Президент России Владимир Путин угрожает третьим странам "молниеносными ударами" за вмешательство в развязанную Россией войну против Украины и создание угроз стратегического характера.
Об этом он заявил сегодня во время встречи с Советом законодателей Федерального собрания, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
Путин в довольно агрессивной манере пытался заверить, что цели войны в Украине, которую он называет спецоперацией, будут до конца выполнены. Поэтому он пригрозил третьим странам, чтобы те не пытались извне вмешаться в происходящее в Украине, создавая угрозу России. По его словам, в таком случае ответ России будет скорым.
"Если кто-то намерен вмешаться в происходящие события со стороны и будут создавать неприемлемые для нас угрозы стратегического характера, то они должны знать: что наш ответ, встречные удары будут молниеносными, быстрыми. У нас есть для этого все инструменты", - уверяет Путин.
Кроме того, Путин уверяет, что для этого у России якобы есть такие инструменты, которых больше нет нигде. Что это за такие инструменты, он, конечно, не уточнил.
"У нас есть для этого все инструменты. Такие, которыми не может сейчас похвастаться никто. А мы хвастаться не будем. Мы будем их использовать, если потребуется. И хочу, чтобы все об этом знали. Все решения по этому поводу приняты", - запугивает российский президент.
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Джерело: https://twitter.com/babaikit/status/1519297827511410691?cxt=HHwWhoC5zeLU0JUqAAAA Баба і кіт
невже цей психопатюра думає, що расєє все зійде з рук?
Пізно гавкати , тобі ... Рак мозгу і щитовидки, Пізно, ти здохнеш в пекельних муках
А если серезно, это уже похоже на истерику. Ну ничего поставим кацапосвиней на место, в той говняной роzzие.
Надо понимать всю глубину наших глубин.
попрошу очередь выбивать табуретку не занимать
Всего 200 руских городов и Рахи нету.... А Запад выжевет...в Австралии например... Да ещё непонятно в каком состоянии это советское ЯО...Непонятно, какие ещё Иджисы и другие системы приготовил Запад для отражения ядерных угроз русни...
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Фільм "На останньому березі" 2000 року.
У недалекому майбутньому Китай напав на Тайвань, американці у відповідь оголосили війну Китаю. З обох сторін були нанесені удари ядерними ракетами. В результаті термоядерної катастрофи населення всієї північної півкулі було повністю знищено. На північ від екватора настала ядерна зима, яка стала поширюватися на південь до Австралії, яка не постраждала від війни. Єдиний вцілілий американський підводний човен «Чарлстон», під командуванням капітана Дуайта Тауерса, отримав наказ прибути в Мельбурн. Відповідно до теорії професора Алана Нордструма, далеко на півночі, вище зони радіоактивного зараження, могли зберегтися місця, придатні для життя людей. Капітан Тауерс відправляється на підводному човні в експедицію до берегів Аляски.
Бо хвалитися нічим.
Зразу літаками розфігачать всі ракети на Парашці.
Озвучку поставьте там: держите меня семеро.
***** ВАМ ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО РАЗБИТЫХ МАРИУПОЛЯ,ХАРЬКОВА,КИЕВА И ГОТОВТЕСЬ
Нет у него ничего, кроме гарантированного уничтожения его тушки в бункере под взлетевшей на воздух горой. И реальность настоящая, сталкиваясь с реальностью иллюзорной, дементной, крушит ее в прах...
По - друге , якщо НКВД відкрито натякає на удари по Країнах Заходу та США
То навіщо чекати . захарова , спотворена істота , і та вже відкрито залякує НАТО -
То де Гордість Панове з НАТО ?????