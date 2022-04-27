Путин угрожает "молниеносными ударами" за вмешательство в войну в Украине: "У нас есть инструменты, которыми никто не может похвастаться". ВИДЕО

Президент России Владимир Путин угрожает третьим странам "молниеносными ударами" за вмешательство в развязанную Россией войну против Украины и создание угроз стратегического характера.

Об этом он заявил сегодня во время встречи с Советом законодателей Федерального собрания, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

Путин в довольно агрессивной манере пытался заверить, что цели войны в Украине, которую он называет спецоперацией, будут до конца выполнены. Поэтому он пригрозил третьим странам, чтобы те не пытались извне вмешаться в происходящее в Украине, создавая угрозу России. По его словам, в таком случае ответ России будет скорым.

"Если кто-то намерен вмешаться в происходящие события со стороны и будут создавать неприемлемые для нас угрозы стратегического характера, то они должны знать: что наш ответ, встречные удары будут молниеносными, быстрыми. У нас есть для этого все инструменты", - уверяет Путин.

Кроме того, Путин уверяет, что для этого у России якобы есть такие инструменты, которых больше нет нигде. Что это за такие инструменты, он, конечно, не уточнил.

"У нас есть для этого все инструменты. Такие, которыми не может сейчас похвастаться никто. А мы хвастаться не будем. Мы будем их использовать, если потребуется. И хочу, чтобы все об этом знали. Все решения по этому поводу приняты", - запугивает российский президент.

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