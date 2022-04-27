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Новости Война
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Путин угрожает "молниеносными ударами" за вмешательство в войну в Украине: "У нас есть инструменты, которыми никто не может похвастаться". ВИДЕО

Президент России Владимир Путин угрожает третьим странам "молниеносными ударами" за вмешательство в развязанную Россией войну против Украины и создание угроз стратегического характера.

Об этом он заявил сегодня во время встречи с Советом законодателей Федерального собрания, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

Путин в довольно агрессивной манере пытался заверить, что цели войны в Украине, которую он называет спецоперацией, будут до конца выполнены. Поэтому он пригрозил третьим странам, чтобы те не пытались извне вмешаться в происходящее в Украине, создавая угрозу России. По его словам, в таком случае ответ России будет скорым.

"Если кто-то намерен вмешаться в происходящие события со стороны и будут создавать неприемлемые для нас угрозы стратегического характера, то они должны знать: что наш ответ, встречные удары будут молниеносными, быстрыми. У нас есть для этого все инструменты", - уверяет Путин.

Кроме того, Путин уверяет, что для этого у России якобы есть такие инструменты, которых больше нет нигде. Что это за такие инструменты, он, конечно, не уточнил.

"У нас есть для этого все инструменты. Такие, которыми не может сейчас похвастаться никто. А мы хвастаться не будем. Мы будем их использовать, если потребуется. И хочу, чтобы все об этом знали. Все решения по этому поводу приняты", - запугивает российский президент.

Также смотрите: Мы не принимаем ультиматум России по членству Украины в ЕС и НАТО, - Порошенко

Автор: 

армия РФ (19403) оружие (10225) путин владимир (31345) россия (95725) угрозы (852)


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Топ комментарии
+98
Сподіваюся, що падло вже настільки збожеволіло, що вдарить по країні-члену НАТО!
От тоді й подивимося.
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27.04.2022 17:39
+94
***** такое смешное !!! Все мы уже увидели военный потенциал нищебродной армии свинособак кровожадных которые воюют только с гражданскими !!! Все сдохнут и ты тварь полудохлая
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27.04.2022 17:41
+86
Сцікун він, лише гавкає, як собака за парканом.
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27.04.2022 17:42
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Страница 3 из 3
какие такие "удары"? Газ отрубить? Так было уже
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27.04.2022 19:27 Ответить
фюрер, армия Венка не прийдет
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27.04.2022 19:28 Ответить
Недодержава вилупляє собіподібних недолюдів! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
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27.04.2022 19:31 Ответить
Шо там ещё , унитаз ?
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27.04.2022 19:33 Ответить
Наші унітази теж допомагають:

Джерело: https://twitter.com/babaikit/status/1519297827511410691?cxt=HHwWhoC5zeLU0JUqAAAA Баба і кіт
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27.04.2022 19:52 Ответить
против лома нет приема? хм.. против лома есть прием - нужно взять побольше лом!
невже цей психопатюра думає, що расєє все зійде з рук?
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27.04.2022 19:35 Ответить
вибачте за боян, але путєн *****!
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27.04.2022 19:37 Ответить
какие у вас средства есть, долбое№;б? вы свою сраную москву защитить не смогли. Вы свои суперпурпер су34 половину растеряли в Украине, какие еще средства у вас есть? Ракеты? Эти вы развитые страны не удивите, ядерное оружие? так оно тоже есть не только у вас. Тупой вброс на вентилятор. Единственный инструмент который у вас есть, это жим-жим. И кольцо сжимается все сильнее. А за мост в Затоке заплатите крымским. Инфа 100%.
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27.04.2022 19:46 Ответить
Кобальтовая бомба
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27.04.2022 22:34 Ответить
яо
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28.04.2022 00:22 Ответить
*****, уже все давно вмешались напрямую, праснись, ты серешь..
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27.04.2022 19:48 Ответить
он жиденько посирает, чувствует, что очко будут чистить.... железним ершом!!!
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28.04.2022 08:15 Ответить
понти понти і ще раз понти ...пуйло великий понтовик перед США та Англією
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27.04.2022 19:48 Ответить
ху..ло, твои дешевые понты потускнели, твои корабли посланы нах.. украинской Армией, твои москальские свинособаки кормят червей в нашей земле, грозные видосы тебе уже поздно запиливать, тебя, мразь ботоксная, уже никто не боится... готовься к земле, выродок ибо сдыхать тебе скоро, очень скоро... и ското-рашка твоя не долго тебя переживет
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27.04.2022 19:49 Ответить
Хворе на всю голову.
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27.04.2022 19:51 Ответить
Твой инструмент, коротышка, давно упал. Кабаевой в рот совать его будешь, утырок.
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27.04.2022 19:54 Ответить
Загавкала **** перед ленд лізом

Пізно гавкати , тобі ... Рак мозгу і щитовидки, Пізно, ти здохнеш в пекельних муках
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27.04.2022 19:55 Ответить
***** клятому любої муки замало буде, за те що воно наробило
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27.04.2022 23:25 Ответить
та точно є таке:РАКЕТИ З ГІВНА ТА НАВОЗУ!!!
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27.04.2022 19:56 Ответить
У путлеровских свинособак есть БАТУТЫ, да такие которыми не может сейчас похвастаться никто.

А если серезно, это уже похоже на истерику. Ну ничего поставим кацапосвиней на место, в той говняной роzzие.
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27.04.2022 19:58 Ответить
А що буде тракторами чавити- помідори як у турків , або наші буряки?
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27.04.2022 19:58 Ответить
чавити яйця *****
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28.04.2022 14:49 Ответить
Плешивое ***** заистерило, а значит, УКРАИНА ПОБЕДИТ!
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27.04.2022 19:59 Ответить
Это вам не это.

Надо понимать всю глубину наших глубин.
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27.04.2022 20:00 Ответить
Это от этого не зависит!
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27.04.2022 21:30 Ответить
моль опять пукнула в лужу, как сказали китайцы оно сидит на глубине 300м, а сейчас есть инструменты достать его бункер до 2км.
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27.04.2022 20:00 Ответить
ну точно - голимое *****
попрошу очередь выбивать табуретку не занимать
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27.04.2022 20:04 Ответить
ВЫ ЗАМЕТИЛИ...Что одни РУССКИЕ ****** про ЯО. ...Уже кому не лень, машут ЯДЕРНОЙ ДУБИНОЙ.... Лавров, Маха Захарова, Путин.... А Запад все молчит...молчит...ни слова про свое ЯО....... А потом как епанет...как ХИРОСИМУ и НАГАСАКИ...мало кацапам не покажется....

Всего 200 руских городов и Рахи нету.... А Запад выжевет...в Австралии например... Да ещё непонятно в каком состоянии это советское ЯО...Непонятно, какие ещё Иджисы и другие системы приготовил Запад для отражения ядерных угроз русни...
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27.04.2022 20:05 Ответить
А Запад выжевет...в Австралии например...
************
Фільм "На останньому березі" 2000 року.
У недалекому майбутньому Китай напав на Тайвань, американці у відповідь оголосили війну Китаю. З обох сторін були нанесені удари ядерними ракетами. В результаті термоядерної катастрофи населення всієї північної півкулі було повністю знищено. На північ від екватора настала ядерна зима, яка стала поширюватися на південь до Австралії, яка не постраждала від війни. Єдиний вцілілий американський підводний човен «Чарлстон», під командуванням капітана Дуайта Тауерса, отримав наказ прибути в Мельбурн. Відповідно до теорії професора Алана Нордструма, далеко на півночі, вище зони радіоактивного зараження, могли зберегтися місця, придатні для життя людей. Капітан Тауерс відправляється на підводному човні в експедицію до берегів Аляски.

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27.04.2022 20:18 Ответить
моторошне кіно. Довго був під впливом після перегляду. Але до цього не дійде.
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28.04.2022 08:45 Ответить
Інструменти , це він про балалайку ?
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27.04.2022 20:07 Ответить
Как всегда этот лилипут и большой плут Пуйло -пугает всех и вся! А что -то я не вижу его сильно хваленные цирконии, . авангарды, тритоны, леопарды и прочую военную хрень россии!! путин,как всегда брехло , трепло и убийца!!
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27.04.2022 20:10 Ответить
********)))
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27.04.2022 20:10 Ответить
***** он и в Африке *****. Быстрее бы ты сдох!
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27.04.2022 20:14 Ответить
Ця потвора така хвора, що її навіть не палаті № 6 тримають, а в бункері. Вона невиліковна, але дуже небезпечна для людей.
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27.04.2022 20:17 Ответить
Зрозміло, чому "хвастаться не будем". Бо все, чим вони досі хвасталися, виявилося туфтою і дешевою мультиплікацією. Боїться, що знову весь світ з нього сміятиметься.
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27.04.2022 20:19 Ответить
та его уже все ядерные державы нафуй послали и прямым тестом ответили - ПОПРОБУЙ))) весь этот спич для внутренних иванов! мало кто видел, но хулио там ещё грозно топнул ножкой 35 размера
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27.04.2022 20:24 Ответить
Этот инструмент называется "черенок каддафи". Лучшее средство от него - это добровольный отъезд в Гаагу. Там нынче смертная казнь отменена. Будет жить как на курорте, тем более, что вся Европа давно им скуплена оптом. К тому же есть возможность посещать всевозможные клубы у друга Альбера в Монако и попивать виски у моря. В Гаагу будет приезжать раз в год - отметиться. Короче получит условно-добровольный срок. Впоследствии заработает ещё и на мемуарах.
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27.04.2022 20:26 Ответить
Це Путлер Зелю залякує ?
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27.04.2022 20:35 Ответить
Щоб ти здохло ботоксне хкйло
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27.04.2022 20:41 Ответить
Наверно газ имеет ввиду
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27.04.2022 20:44 Ответить
Не газ а газ газики. У деда живот пучит, говорит, ежели оборсется, так вонять будет что хуже ядреной бонбы.
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27.04.2022 23:38 Ответить
колюня, встань з бутилки, тобі не соромно? За 14 рублів отаке писать, коля! Тебе ж мама у муках народжувала, коля! Над тобою, конченим, ночами не спала, коля! Богові молилась, коля, щоб ти виріс і в тебе все було, коля, чуєш? А ти виріс гандоном, коля, як же так, як же мамця, коля? За 14 рублів... Ех ти, коля, коля...
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27.04.2022 20:53 Ответить
Путін може тільки блискавично надристати собі у штани
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27.04.2022 20:55 Ответить
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27.04.2022 21:01 Ответить
Гола жопа це таргана-Бацьки ?!
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28.04.2022 04:07 Ответить
""У нас є для цього всі інструменти. Такі, якими не може зараз похвалитися ніхто. А ми хвалитися не будемо."

Бо хвалитися нічим.
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27.04.2022 21:07 Ответить
Первый инмтрумент это ты которым наш Президент играл на рояле в недалеком прошлом!!!
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27.04.2022 21:09 Ответить
Якщо надягнути кокошник опівночі і перднути над ягелем, підпаленим у обісцяному валянку, то у цю мить можна загадати бажання, яке збудеться, якщо вірити шойгу - саме про ці "інструменти" згадувало пуйло.
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27.04.2022 21:09 Ответить
Ця ботоксна потвора як і його попередник на ім'я Адольф теж маячить щодо вундерваффе.
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27.04.2022 21:11 Ответить
Инструменты? Наверное, придумали машинку для сплетания лаптей для граждан мордора.
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27.04.2022 21:21 Ответить
Szmato Putin jest takie polskie przysłowie nie strasz nie strasz bo sie zesrasz.
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27.04.2022 21:29 Ответить
Нехай у штанях тримає свій інструмент - недодержавник! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
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27.04.2022 21:34 Ответить
злякав ежика голй сракой?
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27.04.2022 21:37 Ответить
Путин,ты свинья,здавайся пока не поздно!!!
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27.04.2022 21:53 Ответить
*****, пшел Наухо, киздабол! тЕбя уде никто, ни в буй, с твоими понтами, не ставит!))
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27.04.2022 22:02 Ответить
Прощавай ******** *****, твой блеф, уже не пройдет, после того, как твоя 22 - я армия в мире, опозорилась)))
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27.04.2022 22:05 Ответить
свинособака
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27.04.2022 22:08 Ответить
Постояльці РАЮ дізнавшись що всі москалі попадуть до РАЮ подали заяву до вступу до НАТО
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27.04.2022 22:15 Ответить
Думаю ударят по складам с оружием ( НАТО ) или военным базам Польши.. Они уверенны ,что против них ,ядерное оружие применять не будут .
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27.04.2022 22:18 Ответить
Та він засцить нападати на Нато )))
Зразу літаками розфігачать всі ракети на Парашці.
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28.04.2022 00:37 Ответить
Ботоксное чмо бздит аж вссыкается
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27.04.2022 22:37 Ответить
Навіщо воно генерує стільки шуму дорогою на цвинтар...
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27.04.2022 22:44 Ответить
Що в тебе є блискавичного - ти овоч хрєнов підгниваючий. Є в нього
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27.04.2022 23:00 Ответить
Ну.. він може блискавично забитися в бункер...
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28.04.2022 01:23 Ответить
Кабаев-маразматик явно СОШЁЛ С УМА!!!???
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27.04.2022 23:18 Ответить
Оставь свой секретный инструмент для своего паталогоанатома!
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27.04.2022 23:28 Ответить
Старый больной дед возомнивший себя Месией... давно дремлющий наZZизм упал в плодородную почву.

Озвучку поставьте там: держите меня семеро.
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27.04.2022 23:34 Ответить
Польшу нужно уговорить вступить в войну и прислать войска! И хер он ударит по Польше ибо НАТО ему Хиросиму и Нагасаки устроит!
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27.04.2022 23:37 Ответить
Бункерный пи...ас ти вже рассыпаешься, а ещё кому-то угрожаешь
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28.04.2022 00:04 Ответить
АНАЛАГАВ НЄТ !
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28.04.2022 00:43 Ответить
Неужели армата завелась или опять будет всем мультики показывать как космические корабли бороздят просторы океана.
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28.04.2022 01:08 Ответить
Всё, что гнида может сделать, это перекрыть западным европейцам газ, как Польше и Болгарии, но за это паРаше будет вообще ******.
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28.04.2022 01:16 Ответить
Это для внутреннего потребления, я так понимаю? Потому, что РФ уже наиягивают все кому не лень. Замахаешься "отвечать", окурок.
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28.04.2022 01:22 Ответить
ЭЙ РЮСКИЕ,ГОТОВЫ ЗА СВОИМ СИФИЛИТИКОМ ОТПРАВИТСЯ В АД.НЕ В РАЙ ,ВСЕ В АД. ВАШ ГАНДОН СОБИРАЕТСЯ НАПАСТЬ НА НАТО .
***** ВАМ ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО РАЗБИТЫХ МАРИУПОЛЯ,ХАРЬКОВА,КИЕВА И ГОТОВТЕСЬ
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28.04.2022 01:48 Ответить
рехнувшийся маньяк.
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28.04.2022 02:29 Ответить
"Саюзмульфільм" в них є , але який він в порівнянні зі студією Уолта Діснея ?!
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28.04.2022 04:06 Ответить
да, таки есть струмент у окурка... струмент ссудного дня - рогозинский анало-говнет...
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28.04.2022 05:18 Ответить
Вова, лучше бы ты просто пёрнул.... это было бы более осмысленно...
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28.04.2022 05:39 Ответить
... ну, да, инстрУмент смазан дёгтем. Токмо кончики ракетищь надо киянкой подправити: левши видать при изготовлении члены чухали
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28.04.2022 06:31 Ответить
та что бы тебя ударило и покрутило.*******.
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28.04.2022 06:50 Ответить
Хутин мало того что перечеркнул "победу дедовоевали", еще так опоZорил росию перед лицом всего мира, переняв идиологию третьего рейха.
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28.04.2022 07:32 Ответить
Будь ты проклят,подонок лицемерный,***** вонючий!
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28.04.2022 07:42 Ответить
Анало-говнетная вундервафля из коллекции Союзмультфильма
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28.04.2022 07:50 Ответить
Готовь очко свое,черенок от лопаты запхнем
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28.04.2022 08:00 Ответить
"У нас есть такие приборы, но мы вам о них не расскажем!" (с)
Нет у него ничего, кроме гарантированного уничтожения его тушки в бункере под взлетевшей на воздух горой. И реальность настоящая, сталкиваясь с реальностью иллюзорной, дементной, крушит ее в прах...
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28.04.2022 08:09 Ответить
это Срака баева ему нашептала? Ну тогда всё ясно,лечению не подлежат,оба.
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28.04.2022 08:27 Ответить
В нього є інструмент - хер на чолі. Цим точно ніхто не може похвалитис
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28.04.2022 09:56 Ответить
приближался день пабедабесия...
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28.04.2022 09:59 Ответить
Ніколи нетреба недооцінювати супротивника, тим більше такого підлого як москалі. Вони вже показали, що не визнають ніяких правил ведення війни.
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28.04.2022 10:08 Ответить
По - перше , на фото , то є не путін - так груба підробка ....

По - друге , якщо НКВД відкрито натякає на удари по Країнах Заходу та США

То навіщо чекати . захарова , спотворена істота , і та вже відкрито залякує НАТО -

То де Гордість Панове з НАТО ?????
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28.04.2022 11:05 Ответить
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