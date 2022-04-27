В ЕС дорожает сталь: "защищенный" пошлиной рынок оказался не готов к потере поставок из Украины

В ЕС введено большое количество ограничений на импорт, призванных защищать внутреннего производителя. Однако война в Украине и как следствие падение импорта нашей продукции показало: европейские производители не в состоянии покрыть потребности рынка. Как результат – в ЕС дорожает металл.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в исследовании ГМК Центра.

"Защищенность рынков развитых стран стала фактором их уязвимости к разрыву производственных цепочек. Снижение поставок из Украины и России привело к тому, что производители в разных странах, которых так активно защищали правительства, не смогли покрыть образовавшуюся в предложении дыру. Оказалось, что свободных мощностей нет", - говорится в исследовании.

Особенно это чувствуется на рынке г/к плоского проката в ЕС: европейский рынок потерял поставки и рулонов, и слябов, являющихся сырьем для первых, и где 84% рынка обеспечивали Украина и Россия, сказано в исследовании.

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"Перекрыть падение поставок из Украины другие страны оказались не в состоянии. Как результат – рост цен. При этом раньше этот сегмент активно защищался дополнительно за счет антидемпинговых расследований", - отмечают авторы исследования.

Авторы исследования видят только один путь, который может изменить эту ситуацию: отмена протекционистских мер, что позволит рынку самостоятельно себя регулировать.

"В текущих условиях продолжение политики жесткого протекционизма негативно влияет на перспективы мировой экономики, чей экономический рост замедлился в результате войны на территории Украины. Украина – часть европейских и мировых цепочек и готова по многим позициям заместить сокращение поставок из России, что уже происходит под влиянием санкций". Однако для этого мировому сообществу нужно уже сейчас помочь нашей стране в налаживании новых логистических маршрутов, а позже – в послевоенном обновлении экономики страны", - резюмируется в исследовании.

Напомним, Украина и Великобритания договорились о полной двусторонней отмене пошлин на поставку продукции. Пока подобное решение готовятся принять и в ЕС.