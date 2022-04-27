В ЕС дорожает сталь: "защищенный" пошлиной рынок оказался не готов к потере поставок из Украины
В ЕС введено большое количество ограничений на импорт, призванных защищать внутреннего производителя. Однако война в Украине и как следствие падение импорта нашей продукции показало: европейские производители не в состоянии покрыть потребности рынка. Как результат – в ЕС дорожает металл.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в исследовании ГМК Центра.
"Защищенность рынков развитых стран стала фактором их уязвимости к разрыву производственных цепочек. Снижение поставок из Украины и России привело к тому, что производители в разных странах, которых так активно защищали правительства, не смогли покрыть образовавшуюся в предложении дыру. Оказалось, что свободных мощностей нет", - говорится в исследовании.
Особенно это чувствуется на рынке г/к плоского проката в ЕС: европейский рынок потерял поставки и рулонов, и слябов, являющихся сырьем для первых, и где 84% рынка обеспечивали Украина и Россия, сказано в исследовании.
"Перекрыть падение поставок из Украины другие страны оказались не в состоянии. Как результат – рост цен. При этом раньше этот сегмент активно защищался дополнительно за счет антидемпинговых расследований", - отмечают авторы исследования.
Авторы исследования видят только один путь, который может изменить эту ситуацию: отмена протекционистских мер, что позволит рынку самостоятельно себя регулировать.
"В текущих условиях продолжение политики жесткого протекционизма негативно влияет на перспективы мировой экономики, чей экономический рост замедлился в результате войны на территории Украины. Украина – часть европейских и мировых цепочек и готова по многим позициям заместить сокращение поставок из России, что уже происходит под влиянием санкций". Однако для этого мировому сообществу нужно уже сейчас помочь нашей стране в налаживании новых логистических маршрутов, а позже – в послевоенном обновлении экономики страны", - резюмируется в исследовании.
Напомним, Украина и Великобритания договорились о полной двусторонней отмене пошлин на поставку продукции. Пока подобное решение готовятся принять и в ЕС.
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А вони так ставились ніби до нікчемного придатку і до людей третього сорту.
це виборці навіть не третього сорту.
по правилам товарознавства - це неліквід.
а електорат Zе висновків робити не може апріорі,
тому наступним президентом буде саме Zе.
це жорстока, але правда.
Але деяким людям, котрі голосують за чиїсь "мужні вуса", "звабливий погляд" чи "голос" і "аби нє біла войні" - краще взагалі не голосувати. Має бути хоч якийсь мінімальний кваліфікаційний рівень на право обирати. Хоча б елементарні тести на здоровий глузд, знання української мови, історії, Конституції.
Також, цікавий варіант - до голосування допускати лише тих людей, які мають зброю. Демократія - влада вільних озброєних громадян. Раби зброї не мають чи/або її уникають, тобто уникають відповідальності.
Но тут є адін маленький невдобний момент - світова демократія не допускає ЗМЕНШЕННЯ ІСНУЮЧИХ ПРАВ.
тобто, якшо на сьогодня якийсь дебіл ( в медицинському сенсі) має право управляти ядерним реактором, то позбавлення його такого права буде порушенням прав людини з точки зору Веніціанської комісії. І ха це - санкції.
Ви розумієте, шо одного дебіла з ядерним реактором Веніціанська комісія може стерпіти, а позбавлення права голосу 90 відсотків дебілів вона не вітатиме ?
Про які ***** кути Ви кажете ?
і вони знову будуть голосувати.
і вони знову виберуть Бубочку.
і Бубочка знову зробить фактичним президентом України ФСБешного агента Єрмака.
ВСУ ПЕРЕМОЖУТЬ - тут сумнівів нема.
але нема такої перемоги, яку б не можна було б ПРОСРАТИ...
Я впевнений, шо майбутню довгоочікувану і неминучу перемогу ці зелені ***** просруть
Генії цього чуда в тому числі і на цьому колажі