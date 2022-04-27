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Новости Война
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В ЕС дорожает сталь: "защищенный" пошлиной рынок оказался не готов к потере поставок из Украины

гмк

В ЕС введено большое количество ограничений на импорт, призванных защищать внутреннего производителя. Однако война в Украине и как следствие падение импорта нашей продукции показало: европейские производители не в состоянии покрыть потребности рынка. Как результат – в ЕС дорожает металл.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в исследовании ГМК Центра.

"Защищенность рынков развитых стран стала фактором их уязвимости к разрыву производственных цепочек. Снижение поставок из Украины и России привело к тому, что производители в разных странах, которых так активно защищали правительства, не смогли покрыть образовавшуюся в предложении дыру. Оказалось, что свободных мощностей нет", - говорится в исследовании.

Особенно это чувствуется на рынке г/к плоского проката в ЕС: европейский рынок потерял поставки и рулонов, и слябов, являющихся сырьем для первых, и где 84% рынка обеспечивали Украина и Россия, сказано в исследовании.

Читайте: ЕС может отменить пошлины и квоты на товары из Украины, - Bloomberg

"Перекрыть падение поставок из Украины другие страны оказались не в состоянии. Как результат – рост цен. При этом раньше этот сегмент активно защищался дополнительно за счет антидемпинговых расследований", - отмечают авторы исследования.

Авторы исследования видят только один путь, который может изменить эту ситуацию: отмена протекционистских мер, что позволит рынку самостоятельно себя регулировать.

"В текущих условиях продолжение политики жесткого протекционизма негативно влияет на перспективы мировой экономики, чей экономический рост замедлился в результате войны на территории Украины. Украина – часть европейских и мировых цепочек и готова по многим позициям заместить сокращение поставок из России, что уже происходит под влиянием санкций". Однако для этого мировому сообществу нужно уже сейчас помочь нашей стране в налаживании новых логистических маршрутов, а позже – в послевоенном обновлении экономики страны", - резюмируется в исследовании.

Напомним, Украина и Великобритания договорились о полной двусторонней отмене пошлин на поставку продукции. Пока подобное решение готовятся принять и в ЕС.

Евросоюз (17168) сталь (29) металл (79)


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Топ комментарии
+17
Йой... виходить Україна постачала Європу багато чим.
А вони так ставились ніби до нікчемного придатку і до людей третього сорту.
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27.04.2022 17:34
+13
а якого сорту люди вибирають президентом клоуна, який віддає свої повноваження кацапському агенту Єрмаку ?

це виборці навіть не третього сорту.

по правилам товарознавства - це неліквід.
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27.04.2022 17:39
+8
ааа дорожает, надо было пару лет назад вместо озабоченостей брать Украину в ЕС, а не сопли жевать, вот результат
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27.04.2022 17:32
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Правила форума Совет форумчан
ааа дорожает, надо было пару лет назад вместо озабоченостей брать Украину в ЕС, а не сопли жевать, вот результат
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27.04.2022 17:32 Ответить
Брати разом з ватним стадом кацапочелюстних ідіотів?
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27.04.2022 18:07 Ответить
Йой... виходить Україна постачала Європу багато чим.
А вони так ставились ніби до нікчемного придатку і до людей третього сорту.
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27.04.2022 17:34 Ответить
А зерно,а олія,мед. Бережіть себе і Україну
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27.04.2022 17:36 Ответить
а якого сорту люди вибирають президентом клоуна, який віддає свої повноваження кацапському агенту Єрмаку ?

це виборці навіть не третього сорту.

по правилам товарознавства - це неліквід.
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27.04.2022 17:39 Ответить
більшість, часто-густо, поводяться як ідіоти. а точніше - як їм скаже "ящик". в будь-якій країні. В нас, всі 8 років війни, з ТВ лунала рос-пропаганда. Перед останніми виборами ця пропаганда з усіх каналів кричала в унісон ху"лу: "хто завгодно тільки не Порошенко". Багато людей просили прикрити рос-пропаганду, але цього зроблено не було. Кілька разів відповідні законопроекти виносилися в Раду й там же ж були "поховані". А на ТВ-каналах продовжували лити бруд на українську владу. От і зараз, та сама шобла виключила з трансляції канали з проукраїнською позицією: "5 канал", "Прямий", "Еспресо". Висновки хай кожен робе сам.
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27.04.2022 18:18 Ответить
Висновки можуть робити тільки ті, хто здатен робити висновки,

а електорат Zе висновків робити не може апріорі,

тому наступним президентом буде саме Zе.

це жорстока, але правда.
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27.04.2022 18:26 Ответить
Логіка зрозуміла. Побачимо.
Але деяким людям, котрі голосують за чиїсь "мужні вуса", "звабливий погляд" чи "голос" і "аби нє біла войні" - краще взагалі не голосувати. Має бути хоч якийсь мінімальний кваліфікаційний рівень на право обирати. Хоча б елементарні тести на здоровий глузд, знання української мови, історії, Конституції.
Також, цікавий варіант - до голосування допускати лише тих людей, які мають зброю. Демократія - влада вільних озброєних громадян. Раби зброї не мають чи/або її уникають, тобто уникають відповідальності.
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27.04.2022 18:42 Ответить
Ви все правильно кажете про те, що голосувати мають тільки ті громадяни, які дійсно петрають в тому, шо вони роблять, а не "па пріколу" чи "назло барыгам".

Но тут є адін маленький невдобний момент - світова демократія не допускає ЗМЕНШЕННЯ ІСНУЮЧИХ ПРАВ.

тобто, якшо на сьогодня якийсь дебіл ( в медицинському сенсі) має право управляти ядерним реактором, то позбавлення його такого права буде порушенням прав людини з точки зору Веніціанської комісії. І ха це - санкції.

Ви розумієте, шо одного дебіла з ядерним реактором Веніціанська комісія може стерпіти, а позбавлення права голосу 90 відсотків дебілів вона не вітатиме ?
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27.04.2022 19:42 Ответить
Доречі, Порошенко тоді зробив ту саму помилку: розганяв ту саму тезу, мовляв, "нє раскачівайтє лодку". А фактично, через своїх людей, ЛОМ-ів, придушував й нормальну конструктивну критику на свою сторону - замість цей процес очолити. Через відсутність нормальної конструктивної критики, на цьому вже легко зіграли проросійські сили й цю "нишу" заповнили самостійно тим "трешем", що ми спостерігали в ефірах. Мав тоді бути хтось, з провладного крила, хто б говорив усю правду й пояснював людям ту реальність, в якій ми насправді існуємо. Без намагань обійти "усі гострі кути" й "незручні" запитання.
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27.04.2022 18:27 Ответить
Дядьку, я ще раз кажу, шо люди реально вірять в те, шо Армію зробила Тимошенко, а Порошенко її розікрав !!!

Про які ***** кути Ви кажете ?
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27.04.2022 19:45 Ответить
ага траплялись мені упороті, що з піною з рота доводили ніби капітельманша з грицацуєвим зміцнила армію. одне таке всеволод гандонченко, тут ошивається на форумі, зараз перефарбувався і нічого про вОну не пише.
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27.04.2022 22:04 Ответить
і вони нікуди не поділися.

і вони знову будуть голосувати.

і вони знову виберуть Бубочку.

і Бубочка знову зробить фактичним президентом України ФСБешного агента Єрмака.

ВСУ ПЕРЕМОЖУТЬ - тут сумнівів нема.

але нема такої перемоги, яку б не можна було б ПРОСРАТИ...

Я впевнений, шо майбутню довгоочікувану і неминучу перемогу ці зелені ***** просруть
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28.04.2022 16:56 Ответить
менше з кацапами товаришувати було треба
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27.04.2022 17:51 Ответить
Україна багата, дуже багата країна. І яка кормила нехай не весь світ, але Європу точно і яка дозволяла розвиватися цій самій Європі. А що маємо ми? І можна тільки уявити де була б Україна, якби вся ця корупційна владна і олігархічна 3.14здота всі ці роки не грабувала країну в космічних цифрах.
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27.04.2022 17:43 Ответить

Генії цього чуда в тому числі і на цьому колажі
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27.04.2022 18:08 Ответить
 
 