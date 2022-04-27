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Новости Санкции против России
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ЕС интенсивно работает над шестым пакетом санкций против РФ, – фон дер Ляйен

нафта

Страны Евросоюза активно работают над новым пакетом санкций против России.

Об этом заявила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы интенсивно работаем над шестым пакетом санкций. Его время придет", - сказала глава Еврокомиссии журналистам в Брюсселе.

Она не стала прогнозировать, сколько времени уйдет на согласование новых ограничительных мер. Не стала фон дер Ляйен говорить и о том, какие именно санкции будут приняты.

"Мы работаем над темой нефти", – добавила она.

Читайте: Оплата российского газа в рублях – нарушение санкций, - фон дер Ляйен

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Между шестой и седьмой перерывчик небольшой ...
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27.04.2022 17:45 Ответить
Давайте якомого Швидше 6,7 пакети вперед до кострацii рф.
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27.04.2022 17:46 Ответить
Швидко лише кацапські баби ражают. Тут потрібна якість санкцій, а не швидкість
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27.04.2022 21:02 Ответить
Може б ви не по пакету кожні два тижні, а один пакет, зате такий, щоб кацапи рачки повзати почали?
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27.04.2022 17:50 Ответить
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27.04.2022 17:57 Ответить
Гуманисты, однако. Это как кошке хвост отрубать по пятакам, жалея. НЕТ У ПУТЛЕРА ЯО!!! Он сам боится на кнопку нажать потому что писец рабссее будет при старте унылого изношенного совкового говна. Да и размещение им же награбленного бабла для "потомков" не даст ему даже мысли о таком решении. Питерская подворотня с понтами, пока кровавой юшкой не умоется.
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27.04.2022 18:07 Ответить
ЄС інтенсивно працює... Тобто запрягає волів....
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27.04.2022 18:09 Ответить
 
 