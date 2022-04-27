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ЕС интенсивно работает над шестым пакетом санкций против РФ, – фон дер Ляйен
Страны Евросоюза активно работают над новым пакетом санкций против России.
Об этом заявила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы интенсивно работаем над шестым пакетом санкций. Его время придет", - сказала глава Еврокомиссии журналистам в Брюсселе.
Она не стала прогнозировать, сколько времени уйдет на согласование новых ограничительных мер. Не стала фон дер Ляйен говорить и о том, какие именно санкции будут приняты.
"Мы работаем над темой нефти", – добавила она.
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