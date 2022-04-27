Для спасения людей защитники Мариуполя просят о процедуре, на которую в 1940 году согласился даже Гитлер. ВИДЕО

Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ Сергей Волынский (Волына) просит применить к защитникам Мариуполя процедуру "экстракшн".

Об этом он сообщил в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"62 дня ведем боевые действия в полном окружении, сейчас территориально находимся на заводе "Азовсталь", выполняем задания вместе с подразделениями полка "Азов" и другими подразделениями, которые оказались в окружении… В нашей группировке есть более 600 раненых парней разной степени тяжести, им очень нужна медицинская помощь. Здесь нет ни условий, ни препаратов, ни персонала, который мог бы им помочь.

Также гражданские раненые, которым мы оказываем помощь настолько, насколько можем. С нами находятся сотни гражданских жителей, десятки детей, много людей с ограниченными возможностями, пожилые люди. Ситуация трудная, есть проблемы с водой", - рассказал Волынский.

Волына напомнил, что после прорыва линии Мажино 10 мая 1940 г. и капитуляции Нидерландов 14 мая немецкое командование развило свой успех. Части Британских экспедиционных сил под командованием лорда Джона Горта, входившие в 16-й корпус французские части и соединения, а также остатки бельгийских войск оказались заблокированными в районе города Дюнкерк.

Скопившимся на побережье войскам союзников грозила катастрофа, но Гитлер приказал остановить наступающие танки. Гитлер приказал "не приближаться к Дюнкерку ближе чем на 10 км" и не использовать против заблокированной группировки танки.

"Сегодня мой основной посыл: спасите гарнизон "Мариуполь". Примените к нам процедуру "extraction". Сейчас не 1940 год, сейчас 2022 год. Люди здесь просто погибнут. Раненые умрут, а живые погибнут в бою, гражданские гибнут здесь вместе с нами в бункерах, частных домах и многоэтажках, где их просто расстреливают", - подытожил он.

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