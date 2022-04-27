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Новости Война
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Для спасения людей защитники Мариуполя просят о процедуре, на которую в 1940 году согласился даже Гитлер. ВИДЕО

Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ Сергей Волынский (Волына) просит применить к защитникам Мариуполя процедуру "экстракшн".

Об этом он сообщил в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"62 дня ведем боевые действия в полном окружении, сейчас территориально находимся на заводе "Азовсталь", выполняем задания вместе с подразделениями полка "Азов" и другими подразделениями, которые оказались в окружении… В нашей группировке есть более 600 раненых парней разной степени тяжести, им очень нужна медицинская помощь. Здесь нет ни условий, ни препаратов, ни персонала, который мог бы им помочь.

Также гражданские раненые, которым мы оказываем помощь настолько, насколько можем. С нами находятся сотни гражданских жителей, десятки детей, много людей с ограниченными возможностями, пожилые люди. Ситуация трудная, есть проблемы с водой", - рассказал Волынский.

Волына напомнил, что после прорыва линии Мажино 10 мая 1940 г. и капитуляции Нидерландов 14 мая немецкое командование развило свой успех. Части Британских экспедиционных сил под командованием лорда Джона Горта, входившие в 16-й корпус французские части и соединения, а также остатки бельгийских войск оказались заблокированными в районе города Дюнкерк.

Скопившимся на побережье войскам союзников грозила катастрофа, но Гитлер приказал остановить наступающие танки. Гитлер приказал "не приближаться к Дюнкерку ближе чем на 10 км" и не использовать против заблокированной группировки танки.

"Сегодня мой основной посыл: спасите гарнизон "Мариуполь". Примените к нам процедуру "extraction". Сейчас не 1940 год, сейчас 2022 год. Люди здесь просто погибнут. Раненые умрут, а живые погибнут в бою, гражданские гибнут здесь вместе с нами в бункерах, частных домах и многоэтажках, где их просто расстреливают", - подытожил он.

Читайте также: Газета Bild опубликовала обращение защитников Мариуполя к немецкому народу по поводу эвакуации из города гражданских людей

Автор: 

Мариуполь (5719) 36 отдельная бригада морской пехоты (205)


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Топ комментарии
+111
Так московитський виродок, у сто разів гірший за гітлера.
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27.04.2022 18:13
+92
Якщо виживуть хлопці з Маріуполя, в них виникнуть логічні питання хто наказав розмінувати Чонгар, а декому зовсім не хочеться про це говорити...
Роблять з хлопців "сакральну жертву" :/
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27.04.2022 18:16
+42
***** Гитлера многократно переплюнул. Все мои родственники пережившие вторую мировую говорят что гитлеровцы такого в Украине не творили как рашисты.
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27.04.2022 18:18
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Так московитський виродок, у сто разів гірший за гітлера.
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27.04.2022 18:13 Ответить
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28.04.2022 04:37 Ответить
Якщо виживуть хлопці з Маріуполя, в них виникнуть логічні питання хто наказав розмінувати Чонгар, а декому зовсім не хочеться про це говорити...
Роблять з хлопців "сакральну жертву" :/
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27.04.2022 18:16 Ответить
Що ви про колись, це ні для кого не секрет. Сьогодні це є актуальною темою -Маріуполь
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27.04.2022 18:25 Ответить
И ответы на них известны всем кроме зрадоботов и вышываты что орет что пора атаковать Москву
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27.04.2022 18:27 Ответить
що , ніяк штани не знімеш, в які тобі Гетьман колись насрав?
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27.04.2022 18:56 Ответить
свобода СЛОВА, а не СЛОВЕСНИЙ ПОНОС!
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27.04.2022 19:10 Ответить
*** вашу курва мать. Ви вже обрали папріколу!!! Вже всією країною жили три роки в режимі "ржать жрать срать"! Йде війна, гинуть українські люди, українські міста рівняють з землею, а ви, *****, все не нажартуєтесь? Іроди кляті, суки. Ну нема слів нормальних, які уроди.
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27.04.2022 20:42 Ответить
вишивата это в голове у кацапов таких как ты
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27.04.2022 23:26 Ответить
Так, але розмінування чонгару було три місяці тому. Зараз ті, хто віддавав накази у владі і в Україні.
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27.04.2022 18:31 Ответить
знову ти їбанько обісраний виліз,ще не поправ портки в які тобі Порох насрав,бидло а чого не питаєш у ментів донецьких і луганських,які здали ці міста першими,і зразу переметнулися,який ти ************ цікавий...
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27.04.2022 20:30 Ответить
Недавно (здається вчора, ЦензорНет про це писав) було розміщено на сторінці Генштабу чудирнацьку інформацію, що розмінування мосту - це фейк, просто орків було в 15 раз більше. Тому, я так розумію, і не підірвали міст (за версією того, хто розмістив той текст)
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27.04.2022 19:34 Ответить
козачок засланни

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 24.02.2022
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27.04.2022 19:13 Ответить
ти можеш нічого пояснювати,бо само обісране бидло,якго Порох десь в закутку опустив,от ти по нього всюди сереш)))
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27.04.2022 20:32 Ответить
Кто должен был сесть? Донецкий альфовец ходаковский который с кучей других предателей помог захватить Донецк\Луганск в то время, когда в Укране НЕ БЫЛО президента, был только и.о. Турчинов!??

Я проведу тебе небольшой экскурс в истоиию, а то ты наверное подзабыл, да? ВСЕ предатели заочно арестованы, как и многие другие, проблема лишь в том, зебильчик, что их НЕТ в Украине с 2014 года! А вот когда пришел ПП к власти, было массированное наступление на лугандон и отвоевана огромная часть захваченных областей, наши войска были уже на границе и разрезали Луганск\Донецк пополам, дело близилось к логическому завершению, но параша почувствоав то, что луганлон не устоит - внезапно ударила со своей территории и мы получили Зеленополье, потом зашла в спину со своей территории армией и мы получили Илловайск, это единственная причина помешавшая ПОЛНОСТЬЮ освободить наши территории на Донбасе. Далее во времена позиционки мы "по километру" двигались ТОЛЬКО вперед "не нарушая перемирье", убили ВСЕХ одиозных (и не очень) главарей территористов! А что сделал Ze-не-лох когда пришел к власти? правильно - отвел войска (золотое-4 и ещё много где) на невыгодные позиции, урезал финансирование армии и выполнение оборон заказов, полностью запретил открывать огонь даже в ответ и пошел смотреть в очко бункерной крысе! Помогло? В результате докерував до полномасштабного наступления, ляпая про ЯО!

Сейчас у нас успехи НЕ благодаря нелоху, успокойся, всё благодаря тому, что на дворе 2022 год и армия шагнула далеко вперед со времен 2014 года и плюс у нас ОГРОМНАЯ поддержка запада, без которой мы бы долго не продержались.
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27.04.2022 20:16 Ответить
Досить і твого піздежу.
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27.04.2022 18:59 Ответить
о і ти віліз ******** серунець)))
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27.04.2022 20:33 Ответить
не будуть вони питати! ні в кого і ні в чого! організатора Іловайська - Хомчака схавали? і , хавали 2 роки!!! так що...
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27.04.2022 19:01 Ответить
по приказу продажного хомчака пошли спасать батальоны каломйши и попали в окружение ..
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27.04.2022 23:31 Ответить
Чому вчепилися в Чонгар ? Як було під час війни : артпідготовка , під ії прикриттям сапери розчищають проходи для наступаючих військ. Скільки треба було часу для розмінування Чонгару при господстві в повітрі ВПС Раші ? А вже подальша сдача півдня практично без бою - це питання.
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27.04.2022 19:33 Ответить
чому кажеш,а нічого що від його підриву можна було виграти час?
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27.04.2022 20:35 Ответить
А скільки би часу виграли якби підірвали? Навести понтони це не довго. Якось всі переоцініють це мінування яке начебто зняли. Чому не було спротиву на інших позиціях ото питання звісно
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27.04.2022 22:50 Ответить
Прежде чем писать надо знать цели и задачи подразделений, которые там, в Херсонской области стояли. А стояли там все рода войск необходимые для глубоко эшелонированной обороны - арта больших калибров, ппо, зрк, противотанковая арта, морпехи и пехотные бригады, рэб, сапёры. Заминированный Чонгар и бригада возле границы - это время для разворачивания всего остального - но всё было выведено через Херсон в сторону Николаева - спроси херсонцев какие колонны наших шли. А шли дальше потому что все мосты, которые выводили орков на оперативный простор не были взорваны, кроме одного. И одна из хотелок ввз крымский канал был взят через пять часов. Сейчас орки вокруг Херсона роют, бетонируют, роют, бетонируют.... скажи почему верх.гл три года не делал то же для обороны и укрепления реального места удара так же, как орки сейчас у Херсона? Да, и все бригады в Херсонской области появились там при Порохе, это если ты начнёшь о папередниках. При Порохе, в 15, там и было всё заминировано При зеленском - ни одна мина не была взорвана. Мариуполь это приговор зелёной шобле дилетантов и предателей Украины, как и весь юг и юго-восток.
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28.04.2022 00:36 Ответить
А що,крiм Захистникiв Марiуполя, бiльш нiкому буде спитати за все,що спричинило
стiльке полеглих,закатованих в Марiуполи та по другим мiстам i селам Украiни?!
Ми будемо мовчати та радiти, що вижили?!
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27.04.2022 19:55 Ответить
це питання вже давно "виникнуло" і щоб не сталось з Азовом, дай Боже виживуть, це питання шмарклі поставлять і оді дебільні пояснення, що кацапів було в 15 раз більше не прокатить.
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27.04.2022 22:09 Ответить
люди мають жити, от до чого Чонгар тут? хиба це тільки їх справа питати за Чонгар, тільки вони за Чонгар запитати можуть? їм зараз живими звідтам вийти головне. Вже все пояснив Генштаб, зараз головне зберегти життя людям, зберегти країну, відповіді на запитання потім, коли слідцтво скінчиться.
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27.04.2022 22:25 Ответить
І що би змінило мінування Чонгара стратегічно? Кацапи навели би понтони замість підірваного моста, розмінували все що їм потрібно. Ну затримали би їх годин на 12 припустимо, і? Це сильно змінило би ситуацію на півдні? Більше цікавить чому без боїв здали Мелітополь та Бердянськ
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27.04.2022 22:54 Ответить
стратег...Мариуполь держит оборону сколько?,,, пантон гребанный
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28.04.2022 04:47 Ответить
Боже, Матінко Божа, допоможіть
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27.04.2022 18:16 Ответить
Путлер 20 с лишним лет убивал своих соотечественников. Гитлер такого не делал. Держитесь, хлопцы! Похоже что до зеленого клована наконец-то дошло что в первую очередь делать надо (я все-таки надеюсь на это после стольких смертей и разрушений)
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27.04.2022 18:17 Ответить
да ни хрена до него не дошло - его просто сжали за яйца американцы сильнее чем это делает кремль через своих агентов
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27.04.2022 23:29 Ответить
А вот это полное враньё - по поводу, что оно шо то поняло. Министр МЗС бритов давно сказала - Мы не дадим продать Украину ни каким переговорщикам с рф.
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28.04.2022 00:41 Ответить
***** Гитлера многократно переплюнул. Все мои родственники пережившие вторую мировую говорят что гитлеровцы такого в Украине не творили как рашисты.
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27.04.2022 18:18 Ответить
ученик превзошел учителя
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27.04.2022 18:19 Ответить
це жах визнавати, але живі свідки з Маріуполя не потрібні нікому зі зверхників...
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27.04.2022 18:20 Ответить
tak. ih nado vytashitj ot tuda vo shtobi eto nestalo
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27.04.2022 18:26 Ответить
Всі живі маріупольці - свідки злочинів. ***** не погодиться на вивезення цих свідкив до цивілізації. Або "ЛДНР"-Ростов-Сибір де вони "***********", або знищення.
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27.04.2022 18:22 Ответить
Сльози течуть і серце розривається...Єрмак і інші покидьки,що розмінували перешийок і дали зайти оркам у спину Азову повинні вже зараз сидіти на нарах.Приректи на смерть таких Героїв,кращих з кращих...
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27.04.2022 18:22 Ответить
Рашисты хуже фашистов с ними логовариваться нет смысла.Их только убивать.
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27.04.2022 18:23 Ответить
***** и рашисты хуже гитлера!
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27.04.2022 18:33 Ответить
Гітлер не підривав дома в Берліні , що виграти вибори ...

До речі , Гітлер отримав владу в 1933 році виключно завдяки Сраліну .
Бо на виборах в лютому 1932 року за його проголосувала 11.5 млн. німців , а за СДПГ - 7.5 млн. й за коммуняк 5.8 млн . Тобто ліва коаліція мала на більше ніж 2 млн перевагу , або на 60 мандатів більше . Сраліну потрібно було просто тупо не всувати носа . Бо почуття замозбереження комуняк би їм продиктувало би що робити .
Але Сралін категорично наказав коммунякам відмовитися від коаліції з соціал-демократами й тільки після цього Генденбург призначив Гітлера канцлером .

До речі , на початку 2-ї світової війни було гасло перетворити світову війну в громадянську й тому Сралін наказав французьким коммунякам агітувати "проти війни" й за "пОцефізм" ... це було саме під час компанії 1940 року й прориву під Дюнкерком ...

***** обожнює Сраліна , хоча інтелектом він явно не дотягує до вустого вурдалага !
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27.04.2022 18:37 Ответить
Не ,ну сравнили гитлера с этим! Гитлер по сравнению с этим - венец человеколюбия!
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27.04.2022 18:38 Ответить
Гитлер был добрей
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27.04.2022 18:51 Ответить
Гітлєр був художником. Цей підар любить обійматися з шойгу.
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27.04.2022 18:53 Ответить
А найвелычнишому насрать - всё идёт по плану...
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27.04.2022 18:59 Ответить
до папи, до оон, до Бога, до Божої Матері... до всіх звернулися! а до нашого "хєранта" суверенітету і тер.цілісності не пробували звертатися????
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27.04.2022 19:00 Ответить
як до нього звернутись,якщо трубку не бере?
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27.04.2022 20:37 Ответить
Крестоносец!
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27.04.2022 19:01 Ответить
Негайно об'єднати усіх небайдужих громадян, добровольців. Озброїти й вирушити на деблокування Маріуполя. Визволення малечі. Ризик заради життя дітей. Єднаймося.

Не гаймо час

СЛАВА НАЦІІ.
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27.04.2022 19:20 Ответить
Люди добрі, врятуйте наших героїв з Маріуполя! Всіх героїв, і цивільних і військових!
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27.04.2022 19:28 Ответить
Москалі не підуть ні ніякі поступки,чи домовленості.А якщо до них попадуть в полон,то будуть страшно катувати.Причому всіх.Потрібно було з першого дня щось робити,щоб була деблокада,можливо і тоді би це спрацювало.
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27.04.2022 19:28 Ответить
Їх збережуть для "парада перемоги" 9 травня на червоній площі щоб показати кацапському бидлу на всю бидлячу країну яка типу сильна у кацапів армія.
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27.04.2022 23:29 Ответить
Ти чмо, знаєш яка температура в підвалах?! А яка вологість, знаєш?
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27.04.2022 20:14 Ответить
БОЖЕ! ВРЯТУЙ НАШИХ!!! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
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27.04.2022 19:43 Ответить
ХТО У ВЛАДІ ЦЕ ПОЧУВ? ЦЕ МОГЛА Б ЗРОБИТИ ТУРЕЧЧИНА.
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27.04.2022 20:12 Ответить
Ахмедьянов, ти чмо, "в шортах хоядт" знаєш яка температура в підвалах?! А яка вологість, знаєш?
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27.04.2022 20:16 Ответить
Путин Гитлера переплюнул и гордится этим
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27.04.2022 20:18 Ответить
я украинец и 300 % переживаю за нашу страну и солдат
но про "экстракшн" это полный бред

а почему советские солдаты в 1941 г. киевском котле не попросили экстракшн , а немцы в сталинградском котле в 1943г .

это полная ахинея

надо принимать тяжёлые решения хотя бы по раненым
переписать все фамилии , степень их ранений снять на видео их состояние и при помощи красного креста передать их в плен для последующего обмена

это хоть как то облегчит нагрузку на питание еще здоровым солдатам
а Азову и морпехам надо советоваться со штабом что делать ?
или сидеть в бомбоубежищах еще месяц-два и ждать помощи или когда наши возьмут в плен кого-то действительно важного или важных - и тогда пытаться обменивать на выход с Марика или принимать тяжёлые решения самим
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27.04.2022 21:13 Ответить
Максім тобі в голову надуло ?
Скоро 9 травня і ніяк окрім як тіл на параді перемоги на Червоній площі захисників Маріуполя кацапи не будуть використовувати, перед цим будуть сотні принизливих інтрервю і відкритих зоопрарків перед яким "парад полонених" в Донецьку це дитячий лєпєт. Після цього мало кому захочеться далі жити.
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27.04.2022 23:26 Ответить
ты идиот какой крастный крест? кто ему разрешит забирать раненных ? их сразу кацапы на дорос и пытки заберут
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27.04.2022 23:32 Ответить
На жаль,ця потвора не має жалю,та співчуття!Тому,на такий крок ублюдок не піде,воно кончене,прокляте мільйонами людей!
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27.04.2022 21:21 Ответить
Нічого подібного не було у Дюнкерку
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27.04.2022 22:27 Ответить
Серце рветься, Господи помилуй. Люди, робіть хто що тільки може, врятуйте!
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27.04.2022 23:19 Ответить
Як що Європа змовчить, а я знаю що вона змовчить, то на німецьких товарах я мабуть поставлю хрест на все життя.
Кацап це просто така істота в якої немає моралі від слова зовсім. То б то один для одного вони
гарні люди і моральні, а для всього світу просто виродки які ненавидять усяку мораль і духовність.
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27.04.2022 23:22 Ответить
Путлер їх не випустить це його козир.Сподіватися на деблокаду не приходиться .Залишається неймовірна пропозиція Бутусова поміняти їх на полонених Придністровя. А хто дасть таку команду з нинішньої влади.Коли закінчаться всі припаси можна тільки здатися, або геройськи померти.
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27.04.2022 23:39 Ответить
Ось кому слід доручити проведення спецоперації по Маріуполю.

Сергі́й Григо́рович Кривоно́с- генерал Збройних сил України, перший заступник Командувача https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Сил спеціальних операцій ЗС України (2016-2019).

Заступник Секретаря https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Ради національної безпеки і оборони України (2019https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1] -2020https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:0-2 [2] )

Командир групи спецпризначення, командир https://uk.wikipedia.org/wiki/8-%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 8 ОПСпП , - двічі виводив полк у найкращі частини ЗС України за підсумками року; на керівних посадах в Командуваннях сухопутних та аеромобільних військhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] . Брав участь у багатьох міжнародних навчаннях.

У 2003-2004 роках Сергій Кривонос двічі злітав в Ірак для охорони там керівництва наших Збройних сил.

В https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 році особисто командував https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA обороною Краматорського аеродрому , котра позначилася значними втратами ворога.

. Кривонос був головним ідеологом створення в українській армії Сил спецоперацій як окремого роду військ.

https://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 7 жовтня https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 року був призначений начальником Управління спеціальних операцій https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Генерального штабу ЗС України . Полковник Кривонос і його команда, у співробітництві з представниками НАТО, розробили Стратегію побудови українських https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Сил спеціальних операцій . Але, за даними журналіста https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Юрія Бутусова , начальник Генштабу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктор Муженко , через особистий конфлікт, негласно усунув Кривоноса від реалізації програми підготовки ССО.

5 січня 2016 р. наказом Міністра оборони України призначений першим заступником командувача Сил спеціальних операцій ЗС України.

https://uk.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 12 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/2019 2019 року, Указом Президента України був призначений заступником Секретаря https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Ради національної безпеки і оборони України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6] .

https://uk.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 9 квітня президент https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Порошенко призначив Кривоноса головою комісії з військово-технічного співробітництва та експортного контролюhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [8] , а https://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 7 травня https://uk.wikipedia.org/wiki/2019 2019 року - став керівником новоствореної міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності державиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-9 [9] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-10 [10] . Але https://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 29 листопада 2019 року, президент https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимир Зеленський , звільнив Кривоноса з посади керівника групиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-11 [11] .

У травні https://uk.wikipedia.org/wiki/2019 2019 року, секретним Указом Президента України, заступник Секретаря РНБО України Сергій Кривонос отримав звання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80 генерал-майора https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-12 [12] .

https://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 29 грудня https://uk.wikipedia.org/wiki/2020 2020 року, президент https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимир Зеленський звільнив Кривоноса з посади заступника Секретаря https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 РНБО України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:0-2 [2] .

https://uk.wikipedia.org/wiki/5_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 5 червня https://uk.wikipedia.org/wiki/2021 2021 року, Сергія Кривоноса було звільнено з військової служби в Збройних Силах Україниhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-13 [13] . Причини звільнення \ фактичні \- це проукраїнська позиція. професіоналізм. принциповість у питаннях оборони і захисту країни. а також жорстка критика з його боку щодо обох секретарів Радбезу Зеленського - і Данилюка, і Данилова - яким закидав те, що "перетворили РНБО з Ради національної безпеки та оборони України на посміховисько з клоунами".

.Генерал -майор Кривонос розробив найкращий Законопроект про Територіальну Оборону України. але парламент прийняв
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27.04.2022 23:42 Ответить
Кривонос то справді тямущий і патріотично налаштований професіонал.

Він зараз воює, здається, звичайним кулуметником.
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28.04.2022 04:27 Ответить
адмін. чому забанили мій пост
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27.04.2022 23:46 Ответить
Ні в якому разі не захищаю Гітлера, але він особисто воював за свою країну і знав що таке реальні бойові дії, на відміну від Путлера. Нєофашисти - рашисти є жалюгідною копією-сумішшю фашистів та сталіністів, узявши від дідів найгірше.
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27.04.2022 23:58 Ответить
Де мій коментар
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28.04.2022 00:09 Ответить
год 22 но имеем дело с ******...
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28.04.2022 00:22 Ответить
Генерал-майор Кривонос розробив найкращий Законопроект про Територіальну оборону України, який передбачає відокремлення Військ тероборони від ЗСУ в окрему структуру та окреме фінансування . Але ключове питання. яким відрізняється проєкт Кривоноса - це право на зберігання членами територіальної оборони зброї вдома. Цього влада не могла допустити . тому парламент прийняв президентський Закон про ТО. Цей закон розкритикував Кривонос. за що і поплатився не тільки посадою. але і звільненням з військової служби. незважаючи на те. що йому було лише 51 рік. \ як для генерала - молодий вік \. незважаючи на 32 роки служби \ понад 20 років з яких у військах спеціального призначення \ та бойовий досвід ведення АТО\ ООС . Ну і НОНСЕНС - В країні. де йде довготривала війна за незалежність - так " БЕРЕЖУТЬ" ВІЙСЬКОВІ КАДРИ КОМАНДНОГО СКЛАДУ !!! Сам генерал Кривонос написав так :

«Звільнений без рапорту. Служити державі хотів, але прислуговуватись не буду та не вмію. Тому і звільнили. Кажуть "немає посад". Хоча їх достатньо. Розумію... команда з Офісу Президента», ㅡ пише Кривонос.

Він зазначив, що був на військовій службі протягом 32 років, понад 20 із яких ㅡ у військах спеціального призначення.
З початку повномасштабної агресії Росії 24 лютого 2022 року, генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос протягом 39 діб керував обороною важливого стратегічного об'єкту - міжнародного аеропорту «Київ» у Жулянахhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-14 [14] . Ось тут військове керівництво згадало про " опального " бойового генерала і доручило оборону такого важливого стратегічного об"єкта. Тому саме ГЕНЕРАЛ КРИВОНОС має повне право взяти на себе відповідальність за розробку і здійснення СПЕЦОПЕРАЦІЇ в МАРІУПОЛІ ! Залишилося віддати наказ !
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28.04.2022 00:58 Ответить
 
 