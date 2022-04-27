Для спасения людей защитники Мариуполя просят о процедуре, на которую в 1940 году согласился даже Гитлер. ВИДЕО
Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ Сергей Волынский (Волына) просит применить к защитникам Мариуполя процедуру "экстракшн".
Об этом он сообщил в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
"62 дня ведем боевые действия в полном окружении, сейчас территориально находимся на заводе "Азовсталь", выполняем задания вместе с подразделениями полка "Азов" и другими подразделениями, которые оказались в окружении… В нашей группировке есть более 600 раненых парней разной степени тяжести, им очень нужна медицинская помощь. Здесь нет ни условий, ни препаратов, ни персонала, который мог бы им помочь.
Также гражданские раненые, которым мы оказываем помощь настолько, насколько можем. С нами находятся сотни гражданских жителей, десятки детей, много людей с ограниченными возможностями, пожилые люди. Ситуация трудная, есть проблемы с водой", - рассказал Волынский.
Волына напомнил, что после прорыва линии Мажино 10 мая 1940 г. и капитуляции Нидерландов 14 мая немецкое командование развило свой успех. Части Британских экспедиционных сил под командованием лорда Джона Горта, входившие в 16-й корпус французские части и соединения, а также остатки бельгийских войск оказались заблокированными в районе города Дюнкерк.
Скопившимся на побережье войскам союзников грозила катастрофа, но Гитлер приказал остановить наступающие танки. Гитлер приказал "не приближаться к Дюнкерку ближе чем на 10 км" и не использовать против заблокированной группировки танки.
"Сегодня мой основной посыл: спасите гарнизон "Мариуполь". Примените к нам процедуру "extraction". Сейчас не 1940 год, сейчас 2022 год. Люди здесь просто погибнут. Раненые умрут, а живые погибнут в бою, гражданские гибнут здесь вместе с нами в бункерах, частных домах и многоэтажках, где их просто расстреливают", - подытожил он.
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Роблять з хлопців "сакральну жертву" :/
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Реєстрація: 24.02.2022
Я проведу тебе небольшой экскурс в истоиию, а то ты наверное подзабыл, да? ВСЕ предатели заочно арестованы, как и многие другие, проблема лишь в том, зебильчик, что их НЕТ в Украине с 2014 года! А вот когда пришел ПП к власти, было массированное наступление на лугандон и отвоевана огромная часть захваченных областей, наши войска были уже на границе и разрезали Луганск\Донецк пополам, дело близилось к логическому завершению, но параша почувствоав то, что луганлон не устоит - внезапно ударила со своей территории и мы получили Зеленополье, потом зашла в спину со своей территории армией и мы получили Илловайск, это единственная причина помешавшая ПОЛНОСТЬЮ освободить наши территории на Донбасе. Далее во времена позиционки мы "по километру" двигались ТОЛЬКО вперед "не нарушая перемирье", убили ВСЕХ одиозных (и не очень) главарей территористов! А что сделал Ze-не-лох когда пришел к власти? правильно - отвел войска (золотое-4 и ещё много где) на невыгодные позиции, урезал финансирование армии и выполнение оборон заказов, полностью запретил открывать огонь даже в ответ и пошел смотреть в очко бункерной крысе! Помогло? В результате докерував до полномасштабного наступления, ляпая про ЯО!
Сейчас у нас успехи НЕ благодаря нелоху, успокойся, всё благодаря тому, что на дворе 2022 год и армия шагнула далеко вперед со времен 2014 года и плюс у нас ОГРОМНАЯ поддержка запада, без которой мы бы долго не продержались.
стiльке полеглих,закатованих в Марiуполи та по другим мiстам i селам Украiни?!
Ми будемо мовчати та радiти, що вижили?!
До речі , Гітлер отримав владу в 1933 році виключно завдяки Сраліну .
Бо на виборах в лютому 1932 року за його проголосувала 11.5 млн. німців , а за СДПГ - 7.5 млн. й за коммуняк 5.8 млн . Тобто ліва коаліція мала на більше ніж 2 млн перевагу , або на 60 мандатів більше . Сраліну потрібно було просто тупо не всувати носа . Бо почуття замозбереження комуняк би їм продиктувало би що робити .
Але Сралін категорично наказав коммунякам відмовитися від коаліції з соціал-демократами й тільки після цього Генденбург призначив Гітлера канцлером .
До речі , на початку 2-ї світової війни було гасло перетворити світову війну в громадянську й тому Сралін наказав французьким коммунякам агітувати "проти війни" й за "пОцефізм" ... це було саме під час компанії 1940 року й прориву під Дюнкерком ...
***** обожнює Сраліна , хоча інтелектом він явно не дотягує до вустого вурдалага !
Не гаймо час
СЛАВА НАЦІІ.
но про "экстракшн" это полный бред
а почему советские солдаты в 1941 г. киевском котле не попросили экстракшн , а немцы в сталинградском котле в 1943г .
это полная ахинея
надо принимать тяжёлые решения хотя бы по раненым
переписать все фамилии , степень их ранений снять на видео их состояние и при помощи красного креста передать их в плен для последующего обмена
это хоть как то облегчит нагрузку на питание еще здоровым солдатам
а Азову и морпехам надо советоваться со штабом что делать ?
или сидеть в бомбоубежищах еще месяц-два и ждать помощи или когда наши возьмут в плен кого-то действительно важного или важных - и тогда пытаться обменивать на выход с Марика или принимать тяжёлые решения самим
Скоро 9 травня і ніяк окрім як тіл на параді перемоги на Червоній площі захисників Маріуполя кацапи не будуть використовувати, перед цим будуть сотні принизливих інтрервю і відкритих зоопрарків перед яким "парад полонених" в Донецьку це дитячий лєпєт. Після цього мало кому захочеться далі жити.
Кацап це просто така істота в якої немає моралі від слова зовсім. То б то один для одного вони
гарні люди і моральні, а для всього світу просто виродки які ненавидять усяку мораль і духовність.
Сергі́й Григо́рович Кривоно́с- генерал Збройних сил України, перший заступник Командувача https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Сил спеціальних операцій ЗС України (2016-2019).
Заступник Секретаря https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Ради національної безпеки і оборони України (2019https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1] -2020https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:0-2 [2] )
Командир групи спецпризначення, командир https://uk.wikipedia.org/wiki/8-%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 8 ОПСпП , - двічі виводив полк у найкращі частини ЗС України за підсумками року; на керівних посадах в Командуваннях сухопутних та аеромобільних військhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] . Брав участь у багатьох міжнародних навчаннях.
У 2003-2004 роках Сергій Кривонос двічі злітав в Ірак для охорони там керівництва наших Збройних сил.
В https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 році особисто командував https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA обороною Краматорського аеродрому , котра позначилася значними втратами ворога.
. Кривонос був головним ідеологом створення в українській армії Сил спецоперацій як окремого роду військ.
https://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 7 жовтня https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 року був призначений начальником Управління спеціальних операцій https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Генерального штабу ЗС України . Полковник Кривонос і його команда, у співробітництві з представниками НАТО, розробили Стратегію побудови українських https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Сил спеціальних операцій . Але, за даними журналіста https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Юрія Бутусова , начальник Генштабу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктор Муженко , через особистий конфлікт, негласно усунув Кривоноса від реалізації програми підготовки ССО.
5 січня 2016 р. наказом Міністра оборони України призначений першим заступником командувача Сил спеціальних операцій ЗС України.
https://uk.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 12 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/2019 2019 року, Указом Президента України був призначений заступником Секретаря https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Ради національної безпеки і оборони України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6] .
https://uk.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 9 квітня президент https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Порошенко призначив Кривоноса головою комісії з військово-технічного співробітництва та експортного контролюhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [8] , а https://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 7 травня https://uk.wikipedia.org/wiki/2019 2019 року - став керівником новоствореної міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності державиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-9 [9] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-10 [10] . Але https://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 29 листопада 2019 року, президент https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимир Зеленський , звільнив Кривоноса з посади керівника групиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-11 [11] .
У травні https://uk.wikipedia.org/wiki/2019 2019 року, секретним Указом Президента України, заступник Секретаря РНБО України Сергій Кривонос отримав звання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80 генерал-майора https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-12 [12] .
https://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 29 грудня https://uk.wikipedia.org/wiki/2020 2020 року, президент https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимир Зеленський звільнив Кривоноса з посади заступника Секретаря https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 РНБО України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:0-2 [2] .
https://uk.wikipedia.org/wiki/5_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 5 червня https://uk.wikipedia.org/wiki/2021 2021 року, Сергія Кривоноса було звільнено з військової служби в Збройних Силах Україниhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-13 [13] . Причини звільнення \ фактичні \- це проукраїнська позиція. професіоналізм. принциповість у питаннях оборони і захисту країни. а також жорстка критика з його боку щодо обох секретарів Радбезу Зеленського - і Данилюка, і Данилова - яким закидав те, що "перетворили РНБО з Ради національної безпеки та оборони України на посміховисько з клоунами".
.Генерал -майор Кривонос розробив найкращий Законопроект про Територіальну Оборону України. але парламент прийняв
Він зараз воює, здається, звичайним кулуметником.
Де мій коментар
«Звільнений без рапорту. Служити державі хотів, але прислуговуватись не буду та не вмію. Тому і звільнили. Кажуть "немає посад". Хоча їх достатньо. Розумію... команда з Офісу Президента», ㅡ пише Кривонос.
Він зазначив, що був на військовій службі протягом 32 років, понад 20 із яких ㅡ у військах спеціального призначення.
З початку повномасштабної агресії Росії 24 лютого 2022 року, генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос протягом 39 діб керував обороною важливого стратегічного об'єкту - міжнародного аеропорту «Київ» у Жулянахhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-14 [14] . Ось тут військове керівництво згадало про " опального " бойового генерала і доручило оборону такого важливого стратегічного об"єкта. Тому саме ГЕНЕРАЛ КРИВОНОС має повне право взяти на себе відповідальність за розробку і здійснення СПЕЦОПЕРАЦІЇ в МАРІУПОЛІ ! Залишилося віддати наказ !