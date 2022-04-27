"Тут есть сп#зженный автоматик": Мародерство оккупантов вышло на новый уровень, теперь они воруют оружие и боеприпасы у своих раненых. АУДИО

Поскольку украинские защитники не дают оккупантам продвинуться в новые населенные пункты, они решили воровать у своих же. Воруют собственную боевую технику, а также оружие и боеприпасы у своих убитых и раненых.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, об этом свидетельствуют данные перехвата разговора одного из рашистов.

"Здесь есть спи#енный автоматик. Спи#дили у кого-то из своих. У нас оружие числится на каждом человеке. Есть оружие, которое принадлежало духсотым и трехсотым. Оно остается у нас", - рассказал военный РФ отцу.

Но для надежности такое оружие закапывают, чтобы потом за ним вернуться. И отец просит "прикопать" ему парочку автоматов и пистолетов.

"А наибольшей популярностью среди мародеров пользуются приборы ночного видения и тепловизоры – они дорогие и их проще вывезти, прикрепив на крышке БТРа", - добавили в СБУ.

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