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Новости Война
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"Тут есть сп#зженный автоматик": Мародерство оккупантов вышло на новый уровень, теперь они воруют оружие и боеприпасы у своих раненых. АУДИО

рф,окупанти

Поскольку украинские защитники не дают оккупантам продвинуться в новые населенные пункты, они решили воровать у своих же. Воруют собственную боевую технику, а также оружие и боеприпасы у своих убитых и раненых.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, об этом свидетельствуют данные перехвата разговора одного из рашистов.

"Здесь есть спи#енный автоматик. Спи#дили у кого-то из своих. У нас оружие числится на каждом человеке. Есть оружие, которое принадлежало духсотым и трехсотым. Оно остается у нас", - рассказал военный РФ отцу.

Но для надежности такое оружие закапывают, чтобы потом за ним вернуться. И отец просит "прикопать" ему парочку автоматов и пистолетов.

"А наибольшей популярностью среди мародеров пользуются приборы ночного видения и тепловизоры – они дорогие и их проще вывезти, прикрепив на крышке БТРа", - добавили в СБУ.

Читайте также: Разговор русского оккупанта-мародера с матерью: "Компьютер, нах#й, стоимостью примерно тысяч 150. Я его домой привезу. Еще по мелочам набрал". АУДИО

Автор: 

армия РФ (19403) мародерство (461) перехват (343)


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Топ комментарии
+27
СЭР УИНСТОН ЧЕРЧИЛЛЬ О РУССКИХ

Эти русские непредсказуемы.

Они уморили своих крестьян голодом.

Они затопили плодороднейшие земли, чтобы сделать электростанции.

Они загрязнили урожайные районы отходами от ядерной промышленности.

У них небольшая плотность населения, но и при этом они ухитрились загадить свою страну настолько, что теперь вынуждены покупать зерно.

Я думал, что умру от старости. Но когда Россия, кормившая всю Европу хлебом, стала закупать зерно, я понял, что умру от смеха.

Сталин захватил аграрную страну и превратил ее в сырьевой придаток и ядерную помойку.

Только Ленин мог бы вывести русских из того болота, куда он сам их завел. Но Ленина они успешно отравили.

Через пару поколений они еще деградируют и не смогут самостоятельно даже добывать полезные ископаемые.

Народ будет вымирать, а диктаторы и их слуги будут жить, покупая у нас предметы роскоши и продавая соседним странам концессии; для русских лидеров это самый выгодный бизнес.

Так что если мы можем предотвратить их военную агрессию, то в интересах Великобритании, да и прочих Западно-Европейских стран, сохранять СССР как можно дольше: это выгодная сырьевая база и хороший рынок сбыта морально-устаревшей продукции.

Они уничтожают у себя кибернетику и генетику - тем лучше для нас, мы будем продавать им семена и электронные устройства.

Кроме того, за символическую плату в Россию можно будет сбывать ядерные отходы.

Достаточно остановить советскую экспансию, и они уничтожат себя сами без каких бы то ни было активных действий с нашей стороны…

У. Черчилль
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27.04.2022 18:22
+17
Спизженный автоматик это Корошо ,так кацапы друг друга кухонными ножиками режут а с автоматиками дело пойдёт веселей ...
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27.04.2022 18:16
+15
война показывает , кто на какой ступени эволюции находится ...
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27.04.2022 18:18
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Спизженный автоматик это Корошо ,так кацапы друг друга кухонными ножиками режут а с автоматиками дело пойдёт веселей ...
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27.04.2022 18:16 Ответить
зацените, как кацап получил бревнищем по ипалу!
https://twitter.com/i/status/1519279197289598977
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27.04.2022 18:17 Ответить
война показывает , кто на какой ступени эволюции находится ...
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27.04.2022 18:18 Ответить
СЭР УИНСТОН ЧЕРЧИЛЛЬ О РУССКИХ

Эти русские непредсказуемы.

Они уморили своих крестьян голодом.

Они затопили плодороднейшие земли, чтобы сделать электростанции.

Они загрязнили урожайные районы отходами от ядерной промышленности.

У них небольшая плотность населения, но и при этом они ухитрились загадить свою страну настолько, что теперь вынуждены покупать зерно.

Я думал, что умру от старости. Но когда Россия, кормившая всю Европу хлебом, стала закупать зерно, я понял, что умру от смеха.

Сталин захватил аграрную страну и превратил ее в сырьевой придаток и ядерную помойку.

Только Ленин мог бы вывести русских из того болота, куда он сам их завел. Но Ленина они успешно отравили.

Через пару поколений они еще деградируют и не смогут самостоятельно даже добывать полезные ископаемые.

Народ будет вымирать, а диктаторы и их слуги будут жить, покупая у нас предметы роскоши и продавая соседним странам концессии; для русских лидеров это самый выгодный бизнес.

Так что если мы можем предотвратить их военную агрессию, то в интересах Великобритании, да и прочих Западно-Европейских стран, сохранять СССР как можно дольше: это выгодная сырьевая база и хороший рынок сбыта морально-устаревшей продукции.

Они уничтожают у себя кибернетику и генетику - тем лучше для нас, мы будем продавать им семена и электронные устройства.

Кроме того, за символическую плату в Россию можно будет сбывать ядерные отходы.

Достаточно остановить советскую экспансию, и они уничтожат себя сами без каких бы то ни было активных действий с нашей стороны…

У. Черчилль
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27.04.2022 18:22 Ответить
без сомнения, человек величайшего ума!
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27.04.2022 22:29 Ответить
Не буде придераться к словам но' отходы от ядерной промышленности,кибернетика. Вы Черчилля с Рейганом не перепутали?
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28.04.2022 04:43 Ответить
Спиженный автоматик, спиженные территории, спиженная история - спиженная нация
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27.04.2022 18:25 Ответить
А это тема! Еще немного и эти рашовоены будут друг друга убивать. Внимание!!! За табельное оружие... Вот что значит унитазы закончились...
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27.04.2022 18:25 Ответить
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27.04.2022 18:25 Ответить
Патрончика вчера на CNN показывали. Он теперь звезда мирового масштаба.
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27.04.2022 18:30 Ответить
Писали що цей хвостик має недостатню вагу, щоб здетонувала протипіхотна міна і інше.
Тому він легко перебирає по них лапками, сповіщаючи де небезпека.
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27.04.2022 18:32 Ответить
Значит, главное - не перекармливать
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27.04.2022 19:17 Ответить
когда их закроют в клетке то они друг друга сожрут
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27.04.2022 18:28 Ответить
Если они друг друга убивают, чему удивляться?
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27.04.2022 18:38 Ответить
Хай вибачають мені тварини, але - ТВАРИНИ!
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27.04.2022 18:39 Ответить
Тварюки.
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27.04.2022 19:03 Ответить
Neregistrirovannoje utekanije oruzhija i *********** v Rossiju.... Mda, tjeperj uzhe tocno grazhdanskaja vojna i razdjel Rossii v otdelnije chastji nje za gorami.
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27.04.2022 18:41 Ответить
самі би себе прикопували,
падло ще повернутися хоче, перший раз вижив то другий раз може так не повезе
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27.04.2022 18:43 Ответить
кацапським паскудам потрібно буде чимось громадянську війну вести і мацькву штурмувати...хоча я думаю їм багато хто захоче допомогти
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27.04.2022 18:50 Ответить
Я вот одного не пойму. Ну прикопал этот кацап автомат. Даже, если вдруг, по какому то стечению обстоятельств, этот утырок останется жив. Дальше то что? Как потом из закопанного автомата они собираются извлечь пользу? Кацапы, они такие кацапы, абы что спереть, а дальше хоть трава не расти.
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27.04.2022 20:39 Ответить
Ну вот наконец-то до козломордых дошло! Автомат стоит дороже чем стиральная машинка, а вывезти его с собой в парашку намного легче. С нетерпение ждем когда хабар появится на улицах москвы.
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27.04.2022 21:04 Ответить
для кацапа автомат стоит дороже жизни другого кацапа......
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27.04.2022 22:33 Ответить
"Мой товарищ, в смертельной агонии
Не зови понапрасну друзей.
Дай-ка лучше согрею ладони я
Над дымящейся кровью твоей.
Ты не плачь, не стони, ты не маленький,
Ты не ранен, ты просто убит.
Дай на память сниму с тебя валенки.
Нам ещё наступать предстоит."

Деген
1943

Типа,МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ!

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27.04.2022 22:02 Ответить
 
 