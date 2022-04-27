Генсек ООН после посещения Москвы прибыл в Киев: "Чем быстрее закончится эта война, тем лучше для всех"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл с визитом в Киев.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Я прибыл в Украину после посещения Москвы. Мы продолжим нашу работу по расширению гуманитарной помощи и обеспечению эвакуации мирных жителей из зон конфликта. Чем быстрее закончится эта война, тем лучше для Украины, России и мира", - подчеркнул он.

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