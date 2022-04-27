Генсек ООН после посещения Москвы прибыл в Киев: "Чем быстрее закончится эта война, тем лучше для всех"
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл с визитом в Киев.
Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Я прибыл в Украину после посещения Москвы. Мы продолжим нашу работу по расширению гуманитарной помощи и обеспечению эвакуации мирных жителей из зон конфликта. Чем быстрее закончится эта война, тем лучше для Украины, России и мира", - подчеркнул он.
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Тон Тон
показать весь комментарий27.04.2022 22:08 Ответить Мне нравится 0
Alex Waix #388404
показать весь комментарий28.04.2022 07:28 Ответить Мне нравится 0
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А для чого створена ваша організація ?
Ви мали запобігти війні.