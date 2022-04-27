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Новости Война
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Генсек ООН после посещения Москвы прибыл в Киев: "Чем быстрее закончится эта война, тем лучше для всех"

гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл с визитом в Киев.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Я прибыл в Украину после посещения Москвы. Мы продолжим нашу работу по расширению гуманитарной помощи и обеспечению эвакуации мирных жителей из зон конфликта. Чем быстрее закончится эта война, тем лучше для Украины, России и мира", - подчеркнул он.

Читайте также: Путин и Гутерриш не достигли конкретных договоренностей по привлечению ООН и "Красного Креста" к эвакуации людей из "Азовстали", - Песков

Автор: 

ООН (4179) Гутерриш Антониу (337)


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Топ комментарии
+89
І все ?
А для чого створена ваша організація ?
Ви мали запобігти війні.
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27.04.2022 18:28
+83
Бесполезный мешок говна прибыл в Киев
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27.04.2022 18:29
+53
Старый беззубый ******** опять намекает на "обе стороны"?
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27.04.2022 18:32
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Так. Если Путин ссылается на прицедент Косова, то пускай ждёт решение международного суда. А пока покинет территорию и туда зайдут голубые каски. Как слышно' Гутерриш?
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27.04.2022 22:08 Ответить
С рашистами о чем говорить?смерть рашистам!
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28.04.2022 07:28 Ответить
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