Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению на 18:00 27 апреля

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 27 апреля.

В сообщении отмечается: "Продолжаются шестьдесят третьи сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.

Российская Федерация не прекращает полномасштабную вооруженную агрессию против Украины.

Противник продолжает наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и удержания сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом.

На Волынском, Полесском и Сиверском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела, признаков формирования противником наступательных группировок не обнаружено.

На Слобожанщине враг осуществлял систематические обстрелы из артиллерии, в том числе и реактивных систем залпового огня, по городам Харьков и Дергачи и населенному пункту Прудянка.

На направлении Изюм - Барвенково оккупанты предприняли попытку наступления в районе Новой Дмитровки. Успеха не имели, понесли потери и отступили.

На Донецком и Таврийском направлениях враг продолжает обстреливать позиции наших войск вдоль линии столкновения с минометов и ствольной артиллерии.

Противник предпринял неудачную попытку прорыва обороны наших войск в районе Курахово.

На Южнобужском направлении подразделения оккупационных войск под прикрытием огня артиллерии продолжают усовершенствование инженерного оборудования позиций, пополняют запасы материально-технических средств, боеприпасов и горючего, проводят воздушную разведку. Российские оккупанты пытались улучшить тактическое положение своих войск в направлении Запорожья. Безуспешно, с потерями отступили.

На временно захваченной территории Харьковщины, в районе поселка Левковка Изюмского района, противник организовал пункт сбора поврежденной техники, где производится ремонт и восстановление военной техники. Российские захватчики продолжают проводить так называемые "фильтрационные мероприятия" в отдельных населенных пунктах, временно неподконтрольных украинским властям.

На временно захваченной территории Запорожской области оккупанты осматривают дома местных жителей с целью выявления мест проживания представителей силовых структур Украины. Осуществляют перепись местного населения, передвижение по временно захваченной территории без документов, удостоверяющих личность, запрещено.

На временно захваченной территории Херсонской области оккупантами проводится подготовка к проведению так называемого референдума, печатаются бюллетени, уточняются личные данные местных граждан Украины. При этом российские захватчики продолжают препятствовать выезду за пределы захваченной территории мирным жителям.

В Приднестровском регионе Республики Молдова, в связи с многочисленными провокациями со стороны России, введен "красный" уровень террористической опасности. Личный состав силовых структур переведен на "казарменное состояние", контроль на блокпостах усилен, отменена подготовка к проведению праздничного парада 9 мая.

Враг деморализован. У личного состава, свозимого для пополнения потерь с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, изымаются личные документы, что не позволит идентифицировать этих лиц в случае гибели. Участились случаи поиска военнослужащими противника новых способов избегания участия в боевых действиях. Личный состав прибегает к дезертирству, сдаче в плен и самоувечьям".

