РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7620 посетителей онлайн
Новости Война
7 502 15

РФ осознает свое стратегическое поражение, но будет пытаться нанести Украине как можно больше боли, - Резников

резніков

Коалиция в поддержку Украины против кремлевского зла усиливается.

Об этом в Facebook сообщил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Впереди – несколько чрезвычайно тяжелых недель. Практическая реализация договоренностей, обучение и логистика нуждаются в определенном времени. А Россия накопила силы для масштабного наступления на востоке Украины уже сейчас.

Помощь Украине будет расти, но в ближайшие дни потребуется вся наша устойчивость и чрезвычайное единство", - подчеркнул глава Минобороны.

По словам Резникова, враг уже осознает свое стратегическое поражение, но все равно будет пытаться причинить нам большую боль.

"К сожалению, до победы мы еще будем терять наших воинов. Еще будут разрушения и болезненные жертвы. Мы должны выдержать. И мы выдержим!" – подытожил он.

Читайте: Резников объяснил, как Украине удалось получить современное оружие: "Люди в Европе поверили в победу Украины"

Резников Алексей (1173)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Це орки. Вони не усвідомлюють стратегічну поразку бо в них нема стратегії. Знищувати, руйнувати, гвалтувати, знущатися, грабувати. Поки в їхні міста та селища не буде прильотів, поки не будуть палати їхні міста - вони не зупиняться.
показать весь комментарий
27.04.2022 19:31 Ответить
+12
.......не, не забыл.......при Порошенко и дороги делали и армию , и веру вернули с мовой, и нептуны со стугнами...... и безвиз для людей......
показать весь комментарий
27.04.2022 19:53 Ответить
+10
Путлер не стратег. Его уровень IQ и мания величия не позволяют прогнозировать на десятилетия. Но одно можно сказать точно: если бы западный Мир также следовал трезвым стратегическим прогнозам, то уже после захвата территорий Грузии в 2008 году РФ должны были обложить всеми этими санкциями, уверенно двигяась к нефтегазовому эмбарго. И тогда бы не было даже намека на попытки захватить Крым.
показать весь комментарий
27.04.2022 19:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Их война со всем прогрессивным миром это как себе серпом по яйцам.
показать весь комментарий
27.04.2022 19:25 Ответить
Приближение большого и толстого начало вызывать волнение среди козломордых . А шо такое❓А шо случилось❓
показать весь комментарий
27.04.2022 19:32 Ответить
Путлер не стратег. Его уровень IQ и мания величия не позволяют прогнозировать на десятилетия. Но одно можно сказать точно: если бы западный Мир также следовал трезвым стратегическим прогнозам, то уже после захвата территорий Грузии в 2008 году РФ должны были обложить всеми этими санкциями, уверенно двигяась к нефтегазовому эмбарго. И тогда бы не было даже намека на попытки захватить Крым.
показать весь комментарий
27.04.2022 19:30 Ответить
Факт в том, что политики в мире не избираются в 2007 году, чтобы работать в 2022 году
показать весь комментарий
27.04.2022 19:52 Ответить
это правда но у запада немного другие цели а именно снос режима или по меньшей мере его сильное унижение и ослабление которое будет способствовать его сносу в будущем поэтому война была нужна западу. что же касаемо самого хулио то там все просто пигмей просек что его хотят убрать... что делать надо самоизолироваться и закрутить все гайки чтоб остаться у власти...если просто это сделать то будешь ****** которыйустроил кулаг и сделал всех бедными а вот если провести победоносную войну геройскую как диды то самой собой все произойдет и быдлота молча будет терпеть и гордится...вот только с победоносностью напряженка
показать весь комментарий
27.04.2022 23:06 Ответить
Це орки. Вони не усвідомлюють стратегічну поразку бо в них нема стратегії. Знищувати, руйнувати, гвалтувати, знущатися, грабувати. Поки в їхні міста та селища не буде прильотів, поки не будуть палати їхні міста - вони не зупиняться.
показать весь комментарий
27.04.2022 19:31 Ответить
......."На жаль, до перемоги ми ще втрачатимемо наших воїнів. Ще будуть руйнування і болючі жертви. Ми маємо витримати. І ми витримаємо!"

........про#бали в освальт 2 с лишним года, а теперь "ми маємо витримати"...... мариупольцам посыл?......
показать весь комментарий
27.04.2022 19:32 Ответить
Скільки було мітингів , перекриття залізниці і доріг з єдиною вимогою : "Зробіть дорогу". А хто пам'ятає вимоги розробляти ракетну зброю ? Не було такого. І якщо у когось погано з пам'яттю , то нагадаю, що дороги почали будувати при Порошенко , з урочистими відкриттями . Забули ?
показать весь комментарий
27.04.2022 19:47 Ответить
.......не, не забыл.......при Порошенко и дороги делали и армию , и веру вернули с мовой, и нептуны со стугнами...... и безвиз для людей......
показать весь комментарий
27.04.2022 19:53 Ответить
Чи має право на існування в 21 столітті ця нациська терористична так звана держава ? ні вона має зникнути разом з путіном та іншими військовими злочинцями це імперія зла.
показать весь комментарий
27.04.2022 19:39 Ответить
тобто до цього часу окрім америки та англіі ніхто зброєю не допомогав?
показать весь комментарий
27.04.2022 19:43 Ответить
Для Параши все только начинается. Гражданская война прошлого века покажется московитам бытовой дракой, а лихие 90-е курортным сезоном
показать весь комментарий
27.04.2022 19:45 Ответить
А де ж ти був рєзніков? Чого ти не підготував забезпечення армії для протистояння з окупантами? Чого досі все на волантерці, хоча до 2019 року було виробництво і резерви? Якого біса ти знав про вторгнення і ніфіга не робив? Чого турникети наші Українські якісні не закупили для армії?
показать весь комментарий
27.04.2022 19:49 Ответить
Баба Ванга, це ти?
показать весь комментарий
27.04.2022 19:52 Ответить
 
 