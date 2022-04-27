РФ осознает свое стратегическое поражение, но будет пытаться нанести Украине как можно больше боли, - Резников

Коалиция в поддержку Украины против кремлевского зла усиливается.

Об этом в Facebook сообщил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Впереди – несколько чрезвычайно тяжелых недель. Практическая реализация договоренностей, обучение и логистика нуждаются в определенном времени. А Россия накопила силы для масштабного наступления на востоке Украины уже сейчас.

Помощь Украине будет расти, но в ближайшие дни потребуется вся наша устойчивость и чрезвычайное единство", - подчеркнул глава Минобороны.

По словам Резникова, враг уже осознает свое стратегическое поражение, но все равно будет пытаться причинить нам большую боль.

"К сожалению, до победы мы еще будем терять наших воинов. Еще будут разрушения и болезненные жертвы. Мы должны выдержать. И мы выдержим!" – подытожил он.

