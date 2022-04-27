РУС
Войска РФ забирают личные документы у "новобранцев" из ОРДЛО, - Генштаб ВСУ

Российские оккупанты все чаще ищут способы, чтобы избежать участия в боевых действиях

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что оккупанты продолжают наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и содержания сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом.

"Враг деморализован. У личного состава, свозимого для пополнения потерь с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, изымают личные документы, которые не позволят идентифицировать этих лиц в случае гибели. Участились случаи поиска военнослужащими противника новых способов, чтобы избежать участия в боевых действиях", - говорится в сообщении.

Также личный состав прибегает к дезертирству, сдаче в плен и самоувечьям.

Читайте: Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению на 18:00 27 апреля

27.04.2022 19:46 Ответить
Ну, Наполеон тогда сам еще был бригадным генералом и загорал в Египте. Так что там речь скорее о генералах, которые потом стали наполеоновскими.
27.04.2022 20:30 Ответить
Понятное дело. Чтобы даунецкие мамы и жены приезжали забирать своих сыночков, а раша ТВ снимала как украинцы убивают украинцев.
27.04.2022 19:47 Ответить
Щоб було що повернути!
Бо новобранців собаки зжеруть.
27.04.2022 19:48 Ответить
........смертники?.......
27.04.2022 19:48 Ответить
Які документи? Справку аб асвабаждєніі?
27.04.2022 19:49 Ответить
А нахвалялись.
27.04.2022 20:01 Ответить
Самокалітство. Стріляйте собі у голову. У лугандонців голови немає за визначенням, отже ви майже не пострадаєте.
27.04.2022 21:15 Ответить
Документів нема -- за покійного родина -- нічого не отримує.
Єкономія бюджету росії.
27.04.2022 21:37 Ответить
 
 