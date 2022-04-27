Войска РФ забирают личные документы у "новобранцев" из ОРДЛО, - Генштаб ВСУ
Российские оккупанты все чаще ищут способы, чтобы избежать участия в боевых действиях
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что оккупанты продолжают наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и содержания сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом.
"Враг деморализован. У личного состава, свозимого для пополнения потерь с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, изымают личные документы, которые не позволят идентифицировать этих лиц в случае гибели. Участились случаи поиска военнослужащими противника новых способов, чтобы избежать участия в боевых действиях", - говорится в сообщении.
Также личный состав прибегает к дезертирству, сдаче в плен и самоувечьям.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бо новобранців собаки зжеруть.
Єкономія бюджету росії.