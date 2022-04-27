РУС
24 731 36

Установлены личности двух оккупантов, которые пытали украинцев в селе Богдановка, - СМИ

Журналисты установили личности двух оккупантов из 15-й отдельной мотострелковой бригады, которые пытали украинцев в селе Богдановка Броварского района.

Об этом сообщила журналистка "Схем" Наталия Седлецкая, передает Цензор.НЕТ.

Жители села Богдановка под Броварами находились под оккупацией около месяца. Теперь они рассказывают об актах особой жестокости российских военных.

Особенно о двух палачах в погонах, издевавшихся над местным священнослужителем, заставляли его раздеваться на людях. Эти же российские военные пытали пленного украинца, которого после жестокого избиения держали в подвале несколько дней без еды и воды. Мы установили личности этих двух россиян", - рассказала она.

Установлены личности двух оккупантов, которые пытали украинцев в селе Богдановка, - СМИ 01

Александр "Металл" Васильев (слева) и Алексей "Шмель" Булгаков (справа). Один майор, другой капитан. 15-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада. Оба родом из Самары.

Расследование "Схем" доступно по ссылке.

Смотрите: После "приема" ребята уезжают с поломанными ногами, руками. Бабы приезжают. Я, вот, принимала, ногти поломала", - россияне вывозят военнопленных украинцев в РФ и пытают. АУДИО

армия РФ (20316) Киевская область (4291) оккупация (10258) пытки (861) Седлецкая Наталья (92)
Топ комментарии
+46
а морды то истинны арийские... интеллектом не обиженное... по Дарвину ответвление от гамадрилы... самки их под стать самцам...
27.04.2022 20:13 Ответить
+34
Які ж вони уроди , зі своїми самками - проститутками , фу гидота бидляцька 😡
27.04.2022 20:01 Ответить
+32
Имбецилы обыкновенные
27.04.2022 19:58 Ответить
А номера телефонов есть?
27.04.2022 19:58 Ответить
а морды то истинны арийские... интеллектом не обиженное... по Дарвину ответвление от гамадрилы... самки их под стать самцам...
27.04.2022 20:13 Ответить
В ***** що -- краще? Теж пика, хоч пацюки бий...
27.04.2022 20:22 Ответить
Имбецилы обыкновенные
27.04.2022 19:58 Ответить
лица просто светятся интеллектом ...
27.04.2022 20:00 Ответить
Ці кацапські свині поки не зрозуміли по своїй вродженій тупості що вони вже здохли...
27.04.2022 20:01 Ответить
А может,и их семьи тоже сдохли... Карма...
27.04.2022 21:54 Ответить
Які ж вони уроди , зі своїми самками - проститутками , фу гидота бидляцька 😡
27.04.2022 20:01 Ответить
.......даже внешне - редкая поскудь......
27.04.2022 20:01 Ответить
А де наш Украінский" МОСАД" ????що ще після Бучі хіба не створили ????невже ще немае його в роботі ?тільки бла ,бла,бла як завжди?????
27.04.2022 20:01 Ответить
Уймитесь.
27.04.2022 20:02 Ответить
А Ви вважаєте , що сніданки в кафе "Сепар" це без запрошення відбувається ?!!!

Або абонімент на катання по донецьких ліфтах "Донліфтбуд" видає ?!

27.04.2022 20:16 Ответить
Зараз у Аристовіча язик звільниться, і почне...
27.04.2022 20:24 Ответить
ну і морди! можуть грати орків без гриму
27.04.2022 20:04 Ответить
Типичные истинные русские православные антифашисты.
27.04.2022 20:05 Ответить
А чего левая плохо побрита?
27.04.2022 20:06 Ответить
Підлягають кастрації!
27.04.2022 20:07 Ответить
У них и на роже синдром дауна написан. Пытками пытались решить свои комплексы
27.04.2022 20:10 Ответить
Та в них мордовька Самара на фейсі пики намальованна !

Але оприлюднення для їх як охоронна грамота .

Я за тиху ліквідацію без ажиотажу й пилу !!!
Все одно їх в Гаагу ніхто не видаться , а ось запросити поснідати в кафе "Сепар" це як раз ото саме !
27.04.2022 20:14 Ответить
Nu i rozhi u njih.
27.04.2022 20:15 Ответить
фото наче з вечірки свингерів
27.04.2022 20:21 Ответить
Зліва не "метал", а глот з планети катрук...
27.04.2022 20:23 Ответить
Краще б при затриманні:- ба-бах! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
27.04.2022 20:31 Ответить
они еще не удобряют землю?..нечего обсуждать
27.04.2022 20:34 Ответить
Всех палачей найти и уничтожить весь род на корню, это должен заявить Зеленский!
Хоть через 10, хоть через 20 лет. Только тогда они задумаются, что творят нелюди.
27.04.2022 21:06 Ответить
Уместе с падстилками и личинками подлежат утилизации.
27.04.2022 21:30 Ответить
Укрмоссад идет …..
27.04.2022 21:52 Ответить
Учитывая не совсем дружеские к Украине жесты "Израиля" стоит придумать другое название...
27.04.2022 21:58 Ответить
Операция "Паляниця".
27.04.2022 22:28 Ответить
Карма в них х¥ёва ,скоро білобрисий подохне..
27.04.2022 22:11 Ответить
Ещё бы,( байстрюков Кабаевой )выложили ,бы фото..
27.04.2022 22:14 Ответить
Богоизбранний народ
27.04.2022 22:33 Ответить
З генетикою щось явно не так, типові свинособаки)))
27.04.2022 23:17 Ответить
эта, справа, в чёрном платье, ещё сгодилась бы в качестве "плечевой" за "жрат" между Пермью и Оренбургом.
остальные подойдут только в качестве экспонатов кунсткамеры в разделе "Влияние алкоголя на интеллект и наследственность", где-нибудь рядом с банками с заспиртованной циррозной печенью.
27.04.2022 23:17 Ответить
"российские офицеры, балы, киверы, эполеты, честь, гордость, слава, французская булка, дуэли, элита..."
вот эти слова надо орать в их оторванные уши, когда они стоят на коленях перед расстрельной ямой и шамкают разорванными ртами сквозь спиленные напильником зубы о пощаде.
27.04.2022 23:24 Ответить
В вк меня постоянно блокируют. Нашел https://ok.ru/profile/747455340 жену левого петуха, и страницу https://ok.ru/profile/320651090393 правого петуха в одноклассниках.

28.04.2022 21:45 Ответить
 
 