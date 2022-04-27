Установлены личности двух оккупантов, которые пытали украинцев в селе Богдановка, - СМИ
Журналисты установили личности двух оккупантов из 15-й отдельной мотострелковой бригады, которые пытали украинцев в селе Богдановка Броварского района.
Об этом сообщила журналистка "Схем" Наталия Седлецкая, передает Цензор.НЕТ.
Жители села Богдановка под Броварами находились под оккупацией около месяца. Теперь они рассказывают об актах особой жестокости российских военных.
Особенно о двух палачах в погонах, издевавшихся над местным священнослужителем, заставляли его раздеваться на людях. Эти же российские военные пытали пленного украинца, которого после жестокого избиения держали в подвале несколько дней без еды и воды. Мы установили личности этих двух россиян", - рассказала она.
Александр "Металл" Васильев (слева) и Алексей "Шмель" Булгаков (справа). Один майор, другой капитан. 15-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада. Оба родом из Самары.
Расследование "Схем" доступно по ссылке.
Або абонімент на катання по донецьких ліфтах "Донліфтбуд" видає ?!
Але оприлюднення для їх як охоронна грамота .
Я за тиху ліквідацію без ажиотажу й пилу !!!
Все одно їх в Гаагу ніхто не видаться , а ось запросити поснідати в кафе "Сепар" це як раз ото саме !
Хоть через 10, хоть через 20 лет. Только тогда они задумаются, что творят нелюди.
остальные подойдут только в качестве экспонатов кунсткамеры в разделе "Влияние алкоголя на интеллект и наследственность", где-нибудь рядом с банками с заспиртованной циррозной печенью.
вот эти слова надо орать в их оторванные уши, когда они стоят на коленях перед расстрельной ямой и шамкают разорванными ртами сквозь спиленные напильником зубы о пощаде.