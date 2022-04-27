Установлены личности двух оккупантов, которые пытали украинцев в селе Богдановка, - СМИ

Журналисты установили личности двух оккупантов из 15-й отдельной мотострелковой бригады, которые пытали украинцев в селе Богдановка Броварского района.

Об этом сообщила журналистка "Схем" Наталия Седлецкая.

Жители села Богдановка под Броварами находились под оккупацией около месяца. Теперь они рассказывают об актах особой жестокости российских военных.

Особенно о двух палачах в погонах, издевавшихся над местным священнослужителем, заставляли его раздеваться на людях. Эти же российские военные пытали пленного украинца, которого после жестокого избиения держали в подвале несколько дней без еды и воды. Мы установили личности этих двух россиян", - рассказала она.

Александр "Металл" Васильев (слева) и Алексей "Шмель" Булгаков (справа). Один майор, другой капитан. 15-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада. Оба родом из Самары.

