Враг неудачно попытался совершить наступление на Новую Дмитровку в направлении Изюм-Барвенково, - Генштаб
Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о ситуации на Слобожанском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В Слобожанщине враг осуществлял систематические обстрелы из артиллерии, в том числе и реактивных систем залпового огня, по городам Харьков и Дергачи и населенному пункту Прудянка.
На направлении Изюм - Барвенково оккупанты предприняли попытку наступления в районе Новой Дмитровки. Удачи не имеют, понесли потери и отошли".
- брехати та сіяти паніку
"Тем не менее продвижение у кацапов есть"
До 5 км и то в отдельных местах аж за 2+ недели?
Даже не в современных войнах это называется не "продвижение", а топтанием на месте, причем с большими потерями.