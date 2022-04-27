Враг неудачно попытался совершить наступление на Новую Дмитровку в направлении Изюм-Барвенково, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о ситуации на Слобожанском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В Слобожанщине враг осуществлял систематические обстрелы из артиллерии, в том числе и реактивных систем залпового огня, по городам Харьков и Дергачи и населенному пункту Прудянка.

На направлении Изюм - Барвенково оккупанты предприняли попытку наступления в районе Новой Дмитровки. Удачи не имеют, понесли потери и отошли".

Читайте: На Изюмщине горячо, идут постоянные бои. ВСУ удерживают позиции, нанося оккупантам значительные потери, - Синегубов