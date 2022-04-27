РУС
14 612 13

Враг неудачно попытался совершить наступление на Новую Дмитровку в направлении Изюм-Барвенково, - Генштаб

харківщина

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о ситуации на Слобожанском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В Слобожанщине враг осуществлял систематические обстрелы из артиллерии, в том числе и реактивных систем залпового огня, по городам Харьков и Дергачи и населенному пункту Прудянка.

На направлении Изюм - Барвенково оккупанты предприняли попытку наступления в районе Новой Дмитровки. Удачи не имеют, понесли потери и отошли".

На Изюмщине горячо, идут постоянные бои. ВСУ удерживают позиции, нанося оккупантам значительные потери, - Синегубов

армия РФ (20312) Генштаб ВС (6800) Изюм (283)
Топ комментарии
+20
показать весь комментарий
27.04.2022 19:59 Ответить
+11
Тем не менее продвижение у кацапов есть. Надеюсь скоро будет серьезное подкрепление натовского вооружения
показать весь комментарий
27.04.2022 20:01 Ответить
+6
Кацапи , ідіть на@ уй із нашої територіі 😠
показать весь комментарий
27.04.2022 20:10 Ответить
запамьятовуємо цю істоту . нік "tarrt aeret" , свинобот парашний, виконує завдання :
- брехати та сіяти паніку
27.04.2022 20:16 Ответить
Такой ход сработал на севере Украины.
27.04.2022 20:20 Ответить
ну да для второй армии мира зрелище неутешительное, какие-то села пара-тройка километров, это при том что на луганском направлении одна нацгвардия воюет
27.04.2022 21:02 Ответить


"Тем не менее продвижение у кацапов есть"
До 5 км и то в отдельных местах аж за 2+ недели?
Даже не в современных войнах это называется не "продвижение", а топтанием на месте, причем с большими потерями.
27.04.2022 21:17 Ответить
Можна наступити на граблі. Як можна НЕВДАЛО наступити на граблі?
27.04.2022 20:05 Ответить
Кацапи , ідіть на@ уй із нашої територіі 😠
27.04.2022 20:10 Ответить
В ямку упав, ножку зламав .. нєудача ***. Нєудачі будуть їх преслєдовать на слобожанському напряму і на всих інших.
27.04.2022 20:15 Ответить
А изюмский кател для мардвы назревает и скора ана заживо там сварицца.
27.04.2022 21:11 Ответить
Не знаю как в Новой Дмитровке, но в Курульке кацапов можно артой перемалывать. Там всё равно уже жителей нет.
27.04.2022 21:12 Ответить
 
 