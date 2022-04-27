Украина может быть поставщиком атомной электроэнергии и угля в Европу, - гендиректор ДТЭК Тимченко

Стратегия энергобезопасности Европейского Союза должна быть пересмотрена, и Украина должна занять в ней достойное место.

Об этом генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко сказал в интервью Экономической Правде, передает Цензор.НЕТ.

"Чтобы отказаться от российских энергоресурсов, надо полностью пересмотреть стратегию энергобезопасности Европейского Союза. В эту обновленную стратегию нужно также включить вопрос диверсификации источников энергоресурсов. И в этой обновленной стратегии достойное место должна занять Украина", - сказал Тимченко.

По его словам, помимо всего прочего, для Украины это и вопрос восстановления нашей страны.

"Мы можем быть поставщиками атомной электроэнергии, которая в Европе признается чистой. В краткосрочной перспективе мы можем заменить российский уголь. Мы можем быть поставщиками угля Европе", - сказал генеральный директор ДТЭК.

Он также подчеркнул, что сегодня все поняли огромную ошибку европейцев, когда такая доля поставки энергоресурсов идет из России, и такой уровень зависимости от России.

"Сегодня я думаю, все уже понимают, что "Северный поток-2" – это не "чисто коммерческий проект". Все понимают, что Путин использует энергоресурсы как оружие. Для того, чтобы мы победили в войне, нужно остановить поставки российских энергоресурсов в Европу", - считает генеральный директор ДТЭК.

Тимченко также напомнил, что Польша уже отказалась от российского угля, в результате Украина уже начала небольшие поставки угля в Польшу и Словакию.

