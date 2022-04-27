РУС
Украина может быть поставщиком атомной электроэнергии и угля в Европу, - гендиректор ДТЭК Тимченко

тимченко

Стратегия энергобезопасности Европейского Союза должна быть пересмотрена, и Украина должна занять в ней достойное место.

Об этом генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко сказал в интервью Экономической Правде, передает Цензор.НЕТ.

"Чтобы отказаться от российских энергоресурсов, надо полностью пересмотреть стратегию энергобезопасности Европейского Союза. В эту обновленную стратегию нужно также включить вопрос диверсификации источников энергоресурсов. И в этой обновленной стратегии достойное место должна занять Украина", - сказал Тимченко.

По его словам, помимо всего прочего, для Украины это и вопрос восстановления нашей страны.

"Мы можем быть поставщиками атомной электроэнергии, которая в Европе признается чистой. В краткосрочной перспективе мы можем заменить российский уголь. Мы можем быть поставщиками угля Европе", - сказал генеральный директор ДТЭК.

Он также подчеркнул, что сегодня все поняли огромную ошибку европейцев, когда такая доля поставки энергоресурсов идет из России, и такой уровень зависимости от России.

"Сегодня я думаю, все уже понимают, что "Северный поток-2" – это не "чисто коммерческий проект". Все понимают, что Путин использует энергоресурсы как оружие. Для того, чтобы мы победили в войне, нужно остановить поставки российских энергоресурсов в Европу", - считает генеральный директор ДТЭК.

Тимченко также напомнил, что Польша уже отказалась от российского угля, в результате Украина уже начала небольшие поставки угля в Польшу и Словакию.

Читайте также: Энергетики за минувшие сутки вернули свет 50 тысячам семей на Киевщине и Донетчине, - ДТЭК

+10
Украина много кем может быть, если коррупционеров и ворье на деревьях перевешает.....
показать весь комментарий
27.04.2022 20:43 Ответить
Одразу забігаю наперед ахметов з цього матиме гешефт ? Якщо так нафік , тільки народ повинен мати гешефт
показать весь комментарий
27.04.2022 20:44 Ответить
Народ вже мав гешефт - 3 1917го по 1991й.
Ще мало?
показать весь комментарий
27.04.2022 20:49 Ответить
"сильний спец", говорить про атомну е\енргію д\Європи.. напевно на ній ще й бірки буде клєїть. яка в х..й різниця для теї енергії, з чого вона??? її властивості не ваідрізняються.
показать весь комментарий
27.04.2022 20:54 Ответить
головна властивість відрізняється - ціна
показать весь комментарий
27.04.2022 21:40 Ответить
А не зарано? Вже усе порішали про наступну зиму в Україні? Вже можемо експортувати? Війна піде, а дурні лишаться.
показать весь комментарий
27.04.2022 20:57 Ответить
Ми ж декілька місяців назад самі купляли електрику в Біларусі, а також десь вугілля.
показать весь комментарий
27.04.2022 21:07 Ответить
А звiдкi в нас вугiлля раптом з"явилось? Ще кiлька мiсяцiв тому Ахметка Зеленського шантажував вiдсутнiстю вугiлля.
показать весь комментарий
27.04.2022 21:10 Ответить
А вугілля для України будемо закупати в Південній Африці чи Австралії?
показать весь комментарий
27.04.2022 21:27 Ответить
кузбас ближче
показать весь комментарий
27.04.2022 21:41 Ответить
Дивним чином виявляється, що без поставок зерна, сталі, енергоресурсів з найбіднішої країни Європи у світі(!) ростуть стрімко ціни на ці товари. І москалі тратять міліарди щоб загарбати цю найбіднішу країну. Крім того, що призначені ФСБ олігархи безсоромно обкрадають, Україна по ресурсах в .ч. людських - одна з найбагатших країн Європи. Злодіїм сусідам це не дає спокою сторіччями.
показать весь комментарий
27.04.2022 22:11 Ответить
Восени говорили нема вугілля тепер можуть продавати.Брали електроенергію у кацапів бо будуть вєєрні відключення а тепер можуть продавать.
Так хто кого дурив шо цени обосновани?
показать весь комментарий
27.04.2022 22:26 Ответить
До речі, Україні треба переходити з газових плит на електроплити. Це допоможе зекономити газ. І ми зможемо обходитись своїм газом.

І не треба буде думати куди подіти нашу електроенергію.
показать весь комментарий
27.04.2022 22:43 Ответить
Цікаво, чому ж тоді минулої зими ДТЕК сам купував вугілля за кордоном? А зараз вже збирається продавати...
показать весь комментарий
27.04.2022 22:44 Ответить
Так він його в шахти складав на всяк випадок про запас!
показать весь комментарий
28.04.2022 11:36 Ответить
Якась дивна наша країна та деякі її менеджери. То у нас зрада та халепа бо немає вугілля, то ми можемо його експортувати. Як цю мову натягувати на глобус - незрозуміло.
показать весь комментарий
29.04.2022 07:18 Ответить
 
 