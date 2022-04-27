РУС
В результате обстрелов оккупантами в Донецкой области погиб один гражданский, еще 8 получили ранения, - Кириленко

Российские оккупанты обстреливали Донетчину, в результате чего погиб один гражданский.

Об этом в Telegram рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"За 27 апреля россияне убили 1 мирного жителя Донецкой области – в Марьинке. Ранения в результате обстрелов получили еще 8 человек.

Кроме того, в Бахмуте медицинскую помощь получили 2 человека, раненых в Луганской области", - говорится в сообщении.

Дайте, нарешті, родині загиблого кнопку натиснуть, щоб отвєтку благословить. Такий потрібен ритуал.
27.04.2022 21:05 Ответить
 
 