В результате обстрелов оккупантами в Донецкой области погиб один гражданский, еще 8 получили ранения, - Кириленко
Российские оккупанты обстреливали Донетчину, в результате чего погиб один гражданский.
Об этом в Telegram рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.
"За 27 апреля россияне убили 1 мирного жителя Донецкой области – в Марьинке. Ранения в результате обстрелов получили еще 8 человек.
Кроме того, в Бахмуте медицинскую помощь получили 2 человека, раненых в Луганской области", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Джохар Перильдович Мафусаилов
показать весь комментарий27.04.2022 21:05 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль