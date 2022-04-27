Еврокомиссия согласилась убрать на год все пошлины и квоты на украинский экспорт, - Зеленский. ВИДЕО
Готовится важное решение Евросоюза. Европейская комиссия согласилась убрать на год все пошлины и квоты на украинский экспорт, а также приостановить действие антидемпинговых тарифов.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.
"Обсудил сегодня детали этого предложения с президентом Урсулой фон дер Ляен. Благодарен ей лично и всем нашим европейским друзьям за этот шаг. Именно сейчас это позволит нам сохранить по максимуму экономическую активность в Украине, наше национальное производство", - говорится в сообщении.
Але система, що звикла жити за хабарі і відкати, не змінилася. Потрібно контролювати весь розподіл і використання, бо чим далі фронт, тим вище піднімає голову корупція.
Но сдается мне, что они не столько хотят помочь Украине, сколько себе.
Там тоже сейчас не айс и надо решать свои проблемы.
Вопрос в том, чтобы Украина не дошла в этом вопросе до дефицита у себя
з приводу елітних авто то все лажа, так як такі авто коштують майже одинаково що на западі що в Україні. якщо везуть тачки класні то це тільки добре. в зеальфачей пукан горить що в них напізжені за бюджетні кошти авто такі самі.
Нужно обязательно учесть этот опыт, свой же опыт