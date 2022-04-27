Еврокомиссия согласилась убрать на год все пошлины и квоты на украинский экспорт, - Зеленский. ВИДЕО

Готовится важное решение Евросоюза. Европейская комиссия согласилась убрать на год все пошлины и квоты на украинский экспорт, а также приостановить действие антидемпинговых тарифов.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Обсудил сегодня детали этого предложения с президентом Урсулой фон дер Ляен. Благодарен ей лично и всем нашим европейским друзьям за этот шаг. Именно сейчас это позволит нам сохранить по максимуму экономическую активность в Украине, наше национальное производство", - говорится в сообщении.

