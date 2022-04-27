РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7620 посетителей онлайн
Новости Война
4 183 17

Еврокомиссия согласилась убрать на год все пошлины и квоты на украинский экспорт, - Зеленский. ВИДЕО

зеленський

Готовится важное решение Евросоюза. Европейская комиссия согласилась убрать на год все пошлины и квоты на украинский экспорт, а также приостановить действие антидемпинговых тарифов.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Обсудил сегодня детали этого предложения с президентом Урсулой фон дер Ляен. Благодарен ей лично и всем нашим европейским друзьям за этот шаг. Именно сейчас это позволит нам сохранить по максимуму экономическую активность в Украине, наше национальное производство", - говорится в сообщении.

Читайте также: Зеленского пригласили на саммит G20

Автор: 

Еврокомиссия (1515) Зеленский Владимир (21568) экспорт (885) Евросоюз (17479)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
А гетманцев хочет опять ввести огромные пошлины на автомобили с Европы.
показать весь комментарий
27.04.2022 20:59 Ответить
+6
не повторюйте пропагандистську брехню - нічого не стане. Тим більше, для проходу авто з ЄС взагалі виділені окремі пости пропуску.
показать весь комментарий
27.04.2022 21:19 Ответить
+5
Гетьманцев хочет ввести обратно большие налоги малому и среднему бизнесу после войны. А на люксовые автомобили из Европы пусть вводит налоги , меньше наших волонтёров с гуманитарной помощью будет стоять в очередях на границах .
показать весь комментарий
27.04.2022 21:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А гетманцев хочет опять ввести огромные пошлины на автомобили с Европы.
показать весь комментарий
27.04.2022 20:59 Ответить
І підвищити військовий збір. Щоб заможні ставали ще заможнішими, а звичайні люди несли на собі все.
показать весь комментарий
27.04.2022 22:15 Ответить
Я только хотел сказать. Пи*ары не могут нормально сделать...
показать весь комментарий
28.04.2022 09:09 Ответить
А импорт?
показать весь комментарий
27.04.2022 21:01 Ответить
Гетьманцев хочет ввести обратно большие налоги малому и среднему бизнесу после войны. А на люксовые автомобили из Европы пусть вводит налоги , меньше наших волонтёров с гуманитарной помощью будет стоять в очередях на границах .
показать весь комментарий
27.04.2022 21:04 Ответить
Не только люксовых. Нужно с помощью военных или волонтеров создать список авто, которые нужны на фронте или для подвозки гуманитарки. Потому что если каждый заробитчанин сейчас будет перегонять машину, то дороги станут. А сейчас пойдет вооружение, снаряжение, гуманитарка и т.п.
показать весь комментарий
27.04.2022 21:13 Ответить
не повторюйте пропагандистську брехню - нічого не стане. Тим більше, для проходу авто з ЄС взагалі виділені окремі пости пропуску.
показать весь комментарий
27.04.2022 21:19 Ответить
******* по Купянску, ой надо *******. Вся северная группировка вс рф обосрется
показать весь комментарий
27.04.2022 21:04 Ответить
Зброю, медикаменти, фінанси Україна отримує безкоштовно.
Але система, що звикла жити за хабарі і відкати, не змінилася. Потрібно контролювати весь розподіл і використання, бо чим далі фронт, тим вище піднімає голову корупція.
#Уряд_воєнного_часу😏
показать весь комментарий
27.04.2022 21:07 Ответить
тебя предупреждал...
показать весь комментарий
27.04.2022 22:14 Ответить
У нас сейчас что то работает на експорт? Лучше бы в Украине ПДВ отменили хотя бы на время войны. Цены на продукты заоблачные. Притом чем дальше на запад от Киева тем больше дерут с людей денег за продукты и за жилье. Хоть бы совесть имели.
показать весь комментарий
27.04.2022 21:09 Ответить
Дело хорошее

Но сдается мне, что они не столько хотят помочь Украине, сколько себе.
Там тоже сейчас не айс и надо решать свои проблемы.
Вопрос в том, чтобы Украина не дошла в этом вопросе до дефицита у себя
показать весь комментарий
27.04.2022 21:14 Ответить
зато зе нічого з своїх нолохообязаних не скасовує.
з приводу елітних авто то все лажа, так як такі авто коштують майже одинаково що на западі що в Україні. якщо везуть тачки класні то це тільки добре. в зеальфачей пукан горить що в них напізжені за бюджетні кошти авто такі самі.
показать весь комментарий
27.04.2022 22:20 Ответить
Вот, нашёл

https://m.censor.net/ru/news/3284451/rost_mirovyh_tsen_na_rastitelnye_masla_sahar_i_zernovye_dostig_desyatiletnego_rekorda

Нужно обязательно учесть этот опыт, свой же опыт
показать весь комментарий
27.04.2022 22:38 Ответить
а ти до чого тут???
показать весь комментарий
27.04.2022 22:49 Ответить
 
 